Giữa ánh đèn sân khấu và những khung hình lộng lẫy, công việc trợ lý nghệ sĩ từ lâu vẫn được gắn với hình ảnh "đi cạnh hào quang", được tiếp xúc gần với người nổi tiếng, trải nghiệm môi trường showbiz đầy màu sắc. Nhưng càng được nhắc đến nhiều, nghề này cũng dần lộ rõ hai mặt đối lập: một bên là cơ hội hiếm có để học hỏi, mở rộng mối quan hệ, "va chạm" trực tiếp với guồng quay giải trí; bên còn lại là cường độ làm việc dày đặc, lịch trình 24/7, áp lực vô hình và không ít câu chuyện phía sau khiến nhiều người phải chùn bước.

Từ những chia sẻ của người trong nghề đến loạt câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, "trợ lý sao" đang trở thành đề tài gây tranh luận: liệu đây là công việc đáng mơ ước hay chỉ là phiên bản hào nhoáng của một nghề nhiều đánh đổi? Người trẻ nhìn nhận ra sao về vị trí đứng sát ánh đèn nhưng lại ít khi được gọi tên này?

Để tìm câu trả lời, một khảo sát nhỏ đã được thực hiện với nhóm khán giả trong độ tuổi 18 đến 25 - những người quan sát nhiều về showbiz, vừa là thế hệ có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp theo đam mê và trải nghiệm. Những góc nhìn thẳng thắn, đôi khi rất "thực tế" của họ phần nào hé lộ cách Gen Z đang định nghĩa lại công việc trợ lý nghệ sĩ trong bối cảnh hiện tại.

Góc nhìn của khán giả trẻ về nghề trợ lý nghệ sĩ

Không khó để bắt gặp những cái tên như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Võ Điền Gia Huy, Đông Nhi, AMEE, B Ray hay Negav khi hỏi nhanh một vòng các bạn trẻ 18-25 về idol của mình. Và cũng chính từ tình yêu dành cho thần tượng, câu chuyện trở thành một phần trong ekip của họ lập tức khiến không ít người "bật mode hào hứng".

Trước câu hỏi nếu một ngày có cơ hội làm việc cùng idol, đa số đều không ngần ngại gật đầu. Nhiều bạn cho biết sẵn sàng thử sức vì đây là trải nghiệm đáng giá, vừa được ở gần người mình yêu thích, vừa học hỏi thêm về môi trường giải trí. Với họ, công việc này không chỉ là một vị trí nghề nghiệp, mà còn mang màu sắc đam mê rất rõ rệt.

Tuy nhiên, khi đi sâu hơn, góc nhìn của Gen Z lại khá thực tế. Không còn đơn thuần là "được ở gần idol là đủ", nhiều bạn nhấn mạnh trợ lý nghệ sĩ là công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao. Những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất gồm: khả năng tách biệt giữa công việc và tình cảm cá nhân, luôn năng động, chịu học hỏi, đúng giờ giấc và giữ thái độ nghiêm túc trong mọi tình huống. Bên cạnh đam mê, kinh nghiệm và sự chăm chỉ cũng được xem là điều kiện bắt buộc nếu muốn trụ lâu với nghề.

Các khán giả Gen Z cho rằng công việc trợ lý sao đòi hỏi nhiều điều kiện, không chỉ dừng lại ở việc cứ yêu thích là sẽ hoàn thành công việc

Với một trợ lý sao thì cần có sự chuyên nghiệp, đúng giờ giấc, năng động và luôn học hỏi. Đặc biệt hơn là có sự tách biệt giữa tình cảm và công việc

Đến câu chuyện thu nhập, phần lớn các bạn đều thống nhất một quan điểm: đã là công việc thì cần có con số cụ thể. Không ít ý kiến cho rằng mức lương khởi điểm hợp lý cho trợ lý nghệ sĩ rơi vào khoảng 8-10 triệu đồng, tùy vào khối lượng công việc của nghệ sĩ. Một số bạn "nâng nhẹ" kỳ vọng lên trên 10 triệu, thậm chí 15-20 triệu nếu phải làm việc với cường độ cao và áp lực lớn.

Tuy vậy, giữa những con số khá rõ ràng đó, vẫn xuất hiện những quan điểm mang đậm màu sắc "fan cứng". Cụ thể, khán giả là fan của HIEUTHUHAI thẳng thắn chia sẻ sẵn sàng làm việc không lương nếu có cơ hội được tiếp cận và làm việc cùng idol. Câu trả lời này lập tức trở thành điểm nhấn đáng chú ý, khi cho thấy ranh giới giữa đam mê và giá trị lao động đôi lúc trở nên rất mong manh trong suy nghĩ của người trẻ.

Có cá nhân sẵn sàng làm việc không lương nếu có thể tiếp cận với idol, cụ thể là HIEUTHUHAI

Tuy nhiên, đa số khán giả vẫn cho rằng cần có mức lương cụ thể để làm việc lâu dài

Có thể thấy cách nhìn về công việc trợ lý nghệ sĩ đang dần thay đổi. Nếu trước đây, việc được làm việc cạnh idol có thể được xem như "đặc quyền", thì hiện tại, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu đặt nó vào đúng bản chất của một công việc: có trách nhiệm, có áp lực và cần có thù lao rõ ràng.

Ở góc độ này, mỗi người lại có một cách định nghĩa "thu nhập" khác nhau. Có bạn đề cao con số cụ thể, như mức 8-10 triệu đồng để đảm bảo tính ổn định lâu dài. Nhưng cũng có những trường hợp xem giá trị nhận lại nằm ở trải nghiệm, mối quan hệ hay cơ hội học hỏi khi được làm việc gần với nghệ sĩ. Chính vì vậy, mới xuất hiện những quan điểm như sẵn sàng làm không lương chỉ để được tiếp cận idol.

Việc làm trong ekip nghệ sĩ có thể bắt đầu từ sự yêu thích, nhưng để đi lâu dài, yếu tố chuyên nghiệp vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Khi cảm xúc chi phối quá nhiều, ranh giới giữa công việc và sự ngưỡng mộ rất dễ bị xóa nhòa, dẫn đến những kỳ vọng lệch hướng hoặc thậm chí là đánh đổi không cần thiết. Được làm việc cạnh idol có thể là một trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng hơn hết, đó vẫn là một công việc - nơi mỗi cá nhân cần cân bằng giữa đam mê và lý trí, giữa trải nghiệm và giá trị thực tế, để không biến cơ hội thành một sự mộng mơ thiếu kiểm soát.

Dù ở bất kỳ môi trường nào, đã là công việc thì vẫn cần tồn tại sự trao đổi giá trị rõ ràng. Thù lao không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là cách người sử dụng lao động ghi nhận đóng góp, đồng thời giúp người lao động nhìn thấy giá trị của chính mình.

