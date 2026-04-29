Diễm Trang sinh năm 1991 tại Vĩnh Long, được công chúng biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Trước đó, cô từng gây chú ý với các danh hiệu như Miss Teen 2010 hay Nữ hoàng Cà phê 2013.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Diễm Trang còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn tốt. Bước ra từ cuộc thi, cô hoạt động trong vai trò MC, tham gia các chương trình truyền hình và sự kiện, đồng thời xây dựng hình ảnh thanh lịch, không vướng ồn ào.

Á hậu Diễm Trang chăm chỉ rèn luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng.

Khác với nhiều người đẹp cùng thời, Diễm Trang lựa chọn cuộc sống kín đáo. Sau khi kết hôn với chồng là doanh nhân, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vun vén tổ ấm. Hiện tại, nàng Á hậu đã là mẹ của hai con gái.

Người đẹp cho biết hành trình làm mẹ mang lại nhiều thay đổi tích cực, giúp cô trưởng thành và biết cân bằng hơn giữa công việc và gia đình. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng và thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động phù hợp.

Người đẹp có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 cô con gái.

Điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Diễm Trang chính là khả năng giữ gìn vóc dáng và nhan sắc sau hai lần sinh nở. Người đẹp duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh. Nhờ đó, cô vẫn sở hữu thân hình gọn gàng, săn chắc cùng thần thái tự tin mỗi khi xuất hiện.

Trên trang cá nhân, những hình ảnh đời thường của cô từ lúc tập luyện, chăm con đến các khoảnh khắc gia đình… đều nhận được sự quan tâm tích cực từ công chúng.



