Đó là BTV Phương Thảo (sinh năm 1986), đến từ An Giang. Phương Thảo từng theo học tại Đại học Cần Thơ và có 8 năm làm việc tại VTV Cần Thơ.

BTV Phương Thảo

Năm 2016, nữ BTV được chuyển công tác ra Hà Nội. Ban đầu cô dự định ở lại Thủ đô 1 năm để học hỏi và rèn luyện thêm kỹ năng nhưng thời gian đã kéo dài đến 5 năm. Tháng 4/2021, Phương Thảo chuyển sang dẫn bản tin Thời tiết.

Đến cuối năm 2021 - khi BTV Hoài Anh chuyển công tác sang Ban Văn nghệ, Phương Thảo chính thức trở thành giọng đọc miền Nam đảm nhận vị trí dẫn bản tin Thời sự 19h. Thời điểm đó Phương Thảo là BTV nói giọng miền Nam thứ 3 và là giọng đọc miền Tây đầu tiên của Thời sự 19h.

Phương Thảo thời điểm dẫn Thời sự 19h

Tuy nhiên không lâu sau đó, vì mang thai em bé thứ 2 nên cô tạm dừng công việc dẫn Thời sự 19h, chuyển công tác về VTV9 để tiện chăm con và gia đình.

Tại VTV9, Phương Thảo đảm nhận vai trò dẫn dắt các bản tin Thời sự hàng ngày và một số chương trình khác về sức khỏe. Nữ BTV tiếp tục để lại ấn tượng với khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào cùng hình ảnh dịu dàng, đằm thắm.

Đến tháng 10/2025, Phương Thảo thông báo rời VTV9 sau 3 năm gắn bó. Cô chia sẻ: “Ngày làm việc cuối cùng với danh phận VTV9er. Tạm biệt hành trình gần 3 năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội, dù ‘nó’ hay nhiễu, hỏi, nói và ăn… không ngừng! Còn thiếu rất nhiều những gương mặt ‘nạn nhân’ của BTV Phương Thảo, nhưng mọi người đều ở trong tim ạ!!!!”.

Phương Thảo có 3 năm làm việc tại VTV9

Từ tháng 11/2025, Phương Thảo đã chuyển công tác ra Hà Nội, làm việc tại Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn VTV5. Cô tiếp tục dẫn các bản tin Thời sự, Thị trường,... Phía dưới các bài đăng của Phương Thảo, khán giả cũng bày tỏ sự yêu mến, mong cô trở lại dẫn bản tin Thời sự 19h.

Phương Thảo ở trường quay trong các bản tin Thời sự, Tài chính trên VTV5

Về cuộc sống đời thường, Phương Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình và hai con. Vợ chồng nữ BTV hiện có một bé trai và một bé gái. Con trai ra dáng anh cả, trong khi con gái - bé July được nhận xét thừa hưởng nhiều nét xinh xắn, đáng yêu từ mẹ.

Trên mạng xã hội, BTV Phương Thảo cũng duy trì hình ảnh một bà mẹ năng động vừa cân đối thời gian cho công việc lẫn gia đình và chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động thể thao như chơi pickleball. Có lẽ nhờ vậy mà ở tuổi 40, nữ BTV quê An Giang vẫn giữ được Phương Thảo vẫn giữ vóc dáng gọn gàng và vẻ ngoài trẻ trung.

Phương Thảo hay chơi pickleball