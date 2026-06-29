Cuộc sống của tôi nhẹ nhõm hơn hẳn từ ngày thôi áy náy khi chi tiền cho bản thân

Tôi từng là một người như thế.

Mỗi lần đi siêu thị, tôi không ngần ngại chọn loại sữa tốt nhất cho con. Khi mua quần áo cho chồng, tôi luôn nghĩ rằng đàn ông ra ngoài cần ăn mặc chỉn chu để tạo thiện cảm với người khác.

Nhưng đến lượt mình, tôi lại có vô số lý do để trì hoãn.

"Thôi, cái này vẫn dùng được".

"Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó".

"Để khi nào dư dả hơn rồi mua".

Tôi mặc những chiếc áo ngực đã giãn, dùng mỹ phẩm đến tận giọt cuối cùng, thậm chí nhiều lần đứng trước quầy cà phê rồi quay đi vì cảm thấy một ly đồ uống vài chục nghìn đồng là quá lãng phí.

Không phải vì tôi không có tiền.

Chỉ là tôi đã quen với việc đặt bản thân ở vị trí cuối cùng.

Nhiều phụ nữ đang vô thức bỏ quên chính mình

Từ nhỏ, nhiều người trong chúng ta được dạy rằng con gái phải biết nghĩ cho người khác, biết tiết kiệm và hy sinh. Sau khi lập gia đình, việc chăm sóc người thân dần trở thành một phản xạ tự nhiên.

Trong mọi quyết định chi tiêu, con cái luôn được ưu tiên trước. Khi ăn uống, chúng ta thường hỏi mọi người đã đủ chưa rồi mới nghĩ đến phần mình. Khi mua sắm, chúng ta cân nhắc rất kỹ những món đồ dành cho bản thân nhưng lại sẵn sàng mở ví khi người thân cần.

Theo thời gian, nhiều phụ nữ hình thành một suy nghĩ vô hình: chi tiền cho con là đầu tư, còn chi tiền cho mình là hưởng thụ. Chính suy nghĩ đó khiến không ít người luôn sống trong trạng thái thiếu thốn cảm xúc, dù gia đình không thực sự khó khăn về tài chính.

Bởi khi một người liên tục bỏ bê nhu cầu của chính mình, sự mệt mỏi và cảm giác thiệt thòi sẽ âm thầm tích tụ.

Bước ngoặt đến từ một bộ đồ ngủ

Năm tôi bước sang tuổi 40, lần đầu tiên tôi quyết định mua cho mình một bộ đồ ngủ chất lượng tốt. Thành thật mà nói, tôi đã đắn đo rất lâu trước khi bấm nút thanh toán. Tôi tự hỏi liệu món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.

Nhưng rồi khi mặc nó lên người, tôi bất ngờ nhận ra một cảm giác rất khác. Đó không đơn thuần là cảm giác thoải mái, đó là cảm giác được trân trọng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình đang dành sự quan tâm cho chính bản thân thay vì chỉ chăm lo cho người khác.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ hay lãng phí. Đó là cách nhắc nhở rằng mình cũng xứng đáng được đối xử tử tế.

Chi tiền cho bản thân không đồng nghĩa với tiêu xài hoang phí

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa việc chăm sóc bản thân và tiêu dùng vô tội vạ. Thực tế, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu dành ngân sách cho những khoản chi trước đây luôn bị xem là "không cần thiết":

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Chăm sóc răng miệng.

- Tập thể dục.

- Mua những bộ quần áo khiến bản thân cảm thấy tự tin.

- Thỉnh thoảng gặp bạn bè uống trà hoặc cà phê.

- Mua hoa tươi để trong nhà.

Những khoản chi ấy không làm tôi nghèo đi. Ngược lại, chúng giúp tôi có tinh thần tốt hơn, sức khỏe ổn định hơn và cảm thấy cuộc sống đáng tận hưởng hơn.

Tôi nhận ra rằng tiền bạc không chỉ dùng để giải quyết nhu cầu sinh tồn, mà còn có thể được sử dụng để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Khoản đầu tư sinh lời nhất chính là đầu tư vào bản thân

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ tài sản giá trị nhất là nhà cửa, xe cộ hay những khoản tiết kiệm trong ngân hàng.

Nhưng càng bước vào tuổi trung niên, tôi càng nhận ra một điều khác. Sức khỏe, giấc ngủ, tinh thần và năng lượng sống mới là những tài sản quý giá nhất.

Một người phụ nữ khỏe mạnh, vui vẻ và cân bằng sẽ có khả năng chăm sóc gia đình tốt hơn rất nhiều so với một người luôn trong trạng thái kiệt sức.

Vì thế, thay vì chỉ dành tiền cho những thứ hữu hình, tôi bắt đầu ưu tiên những khoản đầu tư giúp mình sống tốt hơn mỗi ngày.

Đó có thể là một khóa học mới, một buổi tập thể thao, một cuộc kiểm tra sức khỏe hay đơn giản là vài giờ nghỉ ngơi thực sự.

Những điều ấy không nhìn thấy ngay giá trị bằng tiền, nhưng lại mang đến lợi ích lâu dài cho chất lượng cuộc sống.

Điều thay đổi lớn nhất không nằm ở những món đồ đã mua

Nhìn lại hai năm qua, điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là những món đồ mình sở hữu, mà là cảm giác không còn phải sống trong tâm thế hy sinh quá mức.

Trước đây tôi luôn tự nhủ:

- Khi con lớn hơn rồi tính

- Khi kinh tế khá hơn rồi tính

- Khi hết bận rồi tính

Nhưng cuộc sống dường như luôn có những việc mới cần lo, những khoản tiền mới cần chi và những trách nhiệm mới cần gánh vác.

Nếu cứ chờ đến một thời điểm hoàn hảo nào đó, rất có thể chúng ta sẽ mãi quên mất bản thân. Tôi nhận ra rằng phụ nữ không cần phải đợi đến khi mọi người đều ổn mới cho phép mình hạnh phúc.

Đôi khi, chỉ cần bớt cảm giác áy náy khi chi tiền cho chính mình, cuộc sống cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi chăm sóc bản thân không phải là một phần thưởng xa xỉ.

Đó là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng.