5 thói quen tưởng là tối giản nhưng thực chất đang khiến bạn kiệt sức mỗi ngày

Tối giản vốn là hành trình loại bỏ những thứ không cần thiết để dành nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc hơn cho những điều quan trọng. Tuy nhiên, không ít người sau một thời gian theo đuổi lối sống này lại rơi vào trạng thái kiệt sức, luôn cảm thấy áp lực vì phải "sống đúng chuẩn tối giản".

Nếu bạn thường xuyên thấy mệt mỏi dù đã cố gắng sống đơn giản hơn, có thể nguyên nhân nằm ở những thói quen dưới đây.

Luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi mua một món đồ mới

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về tối giản là càng mua ít càng tốt.

Ban đầu, việc cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu là điều tích cực. Tuy nhiên, nhiều người dần biến nó thành áp lực tâm lý. Mỗi lần mua một chiếc áo mới, một cuốn sách hay một món đồ phục vụ sở thích cá nhân đều cảm thấy áy náy, thậm chí tự trách bản thân vì đã "phá vỡ nguyên tắc".

Thực tế, tối giản không có nghĩa là từ bỏ nhu cầu chính đáng. Một món đồ thực sự hữu ích, được sử dụng thường xuyên và mang lại giá trị cho cuộc sống không phải là sự lãng phí.

Khi mọi quyết định mua sắm đều đi kèm cảm giác tội lỗi, bạn đang tự tạo thêm gánh nặng tinh thần thay vì giải phóng bản thân khỏi áp lực tiêu dùng.

Ám ảnh với việc dọn dẹp và loại bỏ đồ đạc

Không ít người dành hàng giờ mỗi tuần để kiểm tra tủ quần áo, ngăn kéo, kệ bếp hay bàn làm việc với mục tiêu liên tục loại bỏ đồ đạc.

Ban đầu, việc sắp xếp lại không gian giúp ngôi nhà gọn gàng hơn. Nhưng khi nó trở thành một nhiệm vụ lặp đi lặp lại không có điểm dừng, sự thoải mái dần biến mất.

Nhiều người thừa nhận họ cảm thấy căng thẳng mỗi khi nhìn thấy đồ vật xuất hiện trong nhà. Một món quà được tặng, một món đồ lưu niệm hay vài quyển sách mới mua cũng khiến họ lập tức nghĩ đến chuyện phải bỏ bớt thứ khác.

Khi cuộc sống xoay quanh việc "vứt bỏ", tối giản đã vô tình trở thành một công việc toàn thời gian.

Cố gắng sở hữu số lượng đồ ít nhất có thể

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những người khoe tủ đồ chỉ có 20 món, căn bếp chỉ giữ lại vài chiếc bát hay phòng khách gần như trống hoàn toàn.

Điều này khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng số lượng đồ càng ít thì càng tối giản thành công.

Thực tế, nhu cầu của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Một người làm việc sáng tạo có thể cần nhiều sách, tài liệu hoặc thiết bị hơn người khác. Một gia đình có trẻ nhỏ chắc chắn sẽ không thể sống với số lượng đồ đạc giống một người độc thân.

Việc cố ép bản thân xuống một con số lý tưởng nào đó thường dẫn đến bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Cuối cùng, bạn lại phải mua đi mua lại nhiều lần hoặc liên tục xoay xở vì thiếu những vật dụng cần thiết.

Biến mọi quyết định thành một bài toán tối ưu

Một số người theo đuổi tối giản đến mức muốn tối ưu hóa mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Họ dành hàng giờ để so sánh sản phẩm, nghiên cứu phương pháp quản lý thời gian, cân nhắc từng khoản chi nhỏ hay lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động trong ngày.

Nghe có vẻ hiệu quả, nhưng trên thực tế, việc phải suy nghĩ quá nhiều về mọi quyết định lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần.

Thay vì giúp cuộc sống đơn giản hơn, thói quen này khiến não bộ luôn ở trạng thái hoạt động liên tục. Nghịch lý là càng cố tối ưu, nhiều người càng cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự linh hoạt cần thiết trong cuộc sống.

So sánh hành trình tối giản của mình với người khác

Đây có lẽ là nguyên nhân khiến nhiều người kiệt sức nhất.

Mạng xã hội thường chỉ cho thấy những góc nhà đẹp, những chiếc tủ quần áo gọn gàng hay những câu chuyện thành công sau khi theo đuổi tối giản.

Ít ai chia sẻ những khó khăn thực tế như việc phải cân bằng giữa công việc, con cái, gia đình và các nhu cầu cá nhân.

Khi liên tục so sánh bản thân với những hình mẫu hoàn hảo trên mạng, nhiều người bắt đầu cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Họ mua ít hơn, giữ đồ ít hơn, cắt giảm nhiều hơn nhưng vẫn thấy chưa đạt đến tiêu chuẩn mong muốn.

Tối giản vốn là một hành trình cá nhân, không phải một cuộc thi.

Tối giản không phải là sống ít đi, mà là sống phù hợp hơn

Điều quan trọng nhất của lối sống tối giản không nằm ở số lượng đồ vật bạn sở hữu, mà ở việc những thứ xung quanh có thực sự phục vụ cuộc sống của bạn hay không.

Nếu một nguyên tắc khiến bạn thường xuyên lo lắng, nếu một thói quen làm bạn cảm thấy áp lực hoặc kiệt sức, có lẽ đã đến lúc xem lại cách mình đang thực hành tối giản.

Một ngôi nhà có thêm vài món đồ nhưng mang lại sự tiện nghi vẫn tốt hơn một không gian trống trải khiến bạn luôn bất an. Một khoản chi hợp lý cho sức khỏe, sở thích hay trải nghiệm cá nhân cũng đáng giá hơn việc cố gắng tiết kiệm bằng mọi giá.

Suy cho cùng, mục tiêu của tối giản là giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì nó, có thể vấn đề không nằm ở việc sở hữu quá nhiều, mà ở việc đang cố gắng sống theo một phiên bản tối giản không phù hợp với chính mình.