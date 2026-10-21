Cuộc sống của nam thanh niên rải 2.000 hồ sơ xin việc vẫn thất nghiệp

Nộp khoảng 2.000 hồ sơ xin việc nhưng chỉ nhận lại những email từ chối theo mẫu hoặc sự im lặng, Thomas, 24 tuổi, vẫn chưa thể tìm được công việc mới sau hơn một năm rưỡi thất nghiệp. Từng làm quản lý tại một quán rượu, anh hiện sống ở Warrington, Anh, với tiền trợ cấp ít ỏi và phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi khoản chi tiêu.

Thomas là tên giả được sử dụng theo đề nghị của nhân vật, bởi anh lo ngại việc công khai danh tính có thể tiếp tục làm giảm cơ hội tìm được việc làm. Anh mất việc vào tháng 10/2024. Ban đầu, Thomas tin rằng mình sẽ sớm tìm được công việc khác nên tích cực nộp hồ sơ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, dù đã ứng tuyển khoảng 2.000 vị trí, anh vẫn không nhận được kết quả như mong đợi.

“Tôi đã nộp hồ sơ khắp nơi. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì”, Thomas kể. Nhưng sau những email từ chối được gửi theo mẫu, phần lớn những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng.

Trước đây, Thomas đã đi làm từ năm 16 tuổi và không phải là người lười biếng. Thế nhưng, việc thất nghiệp kéo dài khiến cuộc sống của anh ngày càng thu hẹp. Hiện anh nhận khoảng 311 bảng Anh trợ cấp mỗi tháng (khoảng 10,4 triệu đồng). Sau khi thanh toán hóa đơn và dành tiền mua thức ăn cho chú chó của mình, Thomas chỉ còn khoảng 25 bảng Anh để chi tiêu cá nhân (khoảng 830.000 đồng).

Mỗi tuần, một trong số ít những chuyến đi thường xuyên của Thomas là đến siêu thị Iceland để mua bảy suất ăn đông lạnh, mỗi suất giá 1 bảng Anh (khoảng 33.000 đồng). Anh thường chọn các món cà ri đơn giản hoặc đồ ăn kiểu Trung Quốc có vị ngọt đậm. Việc phải mua cùng lúc 7 suất ăn khiến Thomas cảm thấy xấu hổ, bởi anh cho rằng nhân viên thu ngân có thể nhận ra mình đang phải tính toán từng bữa ăn trong tuần.

“Bạn bước vào, mua 7 suất và nhân viên thu ngân chắc chắn sẽ nghĩ: À, mỗi ngày người này chỉ ăn một suất”, anh nói. Thậm chí, có những món Thomas không muốn ăn lại sau vài ngày liên tiếp nên đành bỏ qua bữa ăn đã chuẩn bị.

Khó khăn tài chính cũng khiến đời sống xã hội của anh gần như đình trệ. Khi được bạn bè rủ đi uống vài ly hoặc tham gia các hoạt động như bắn súng sơn, Thomas thường phải từ chối vì không đủ tiền. “Tôi nói rằng mình không thể chi thêm 30 bảng Anh (khoảng 1 triệu đồng). Tôi thực sự không có khả năng”, anh chia sẻ. Đôi khi, anh còn phải nói dối rằng mình cần ở nhà để chăm chó.

Theo báo cáo về người trẻ và việc làm do Alan Milburn thực hiện, khoảng 1 triệu người trong độ tuổi 16-24 tại Anh hiện thuộc nhóm NEET, viết tắt của cụm từ “Not in Education, Employment or Training” (Ảnh: The Guardian)

Sau hơn một năm rưỡi thất nghiệp, điều Thomas mong muốn không phải là những thứ xa xỉ mà chỉ là một cuộc sống bình thường: có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động mà không phải viện cớ, ăn những bữa ăn tử tế hay mua loại giấy vệ sinh tốt hơn một chút.

“Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, bạn à. Được gặp mọi người, làm những việc mình muốn mà không phải nghĩ ra lời nói dối. Được ăn uống bình thường, có thể mua một loại nước pha ngon hơn và giấy vệ sinh tốt hơn. Tất cả đều là những điều rất nhỏ nhặt”, anh nói.

Câu chuyện của Thomas không phải trường hợp cá biệt. Theo phần đầu báo cáo về người trẻ và việc làm do Alan Milburn thực hiện, khoảng 1 triệu người trong độ tuổi 16-24 tại Anh hiện thuộc nhóm NEET, viết tắt của cụm từ “Not in Education, Employment or Training”, nghĩa là không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo nghề. Nếu chính phủ sở tại không sớm có biện pháp can thiệp, con số này có thể tăng lên 1,25 triệu người vào đầu những năm 2030.

Trong số những người trẻ thất nghiệp kéo dài tại Anh, khoảng 82.000 người trong độ tuổi 16-24 ở riêng England đã rơi vào tình trạng không có việc làm trong ít nhất một năm. Những rào cản họ gặp phải không chỉ nằm ở việc thiếu bằng cấp hay kinh nghiệm, mà còn liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, cơ hội đào tạo hạn chế, tình trạng thiếu việc làm tại địa phương và hệ thống giao thông chưa thuận tiện, đặc biệt ở các thị trấn nhỏ và khu vực nông thôn.

Howard Williamson, giáo sư chuyên ngành chính sách thanh niên châu Âu tại Đại học South Wales, cho rằng việc cắt giảm các chương trình hỗ trợ đã làm suy yếu những cơ hội giúp người trẻ tiếp cận đào tạo và tìm được công việc ổn định. Khi các chương trình hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm không còn đủ nguồn lực, những người vốn đã gặp khó khăn càng có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Đáng chú ý, thất nghiệp không chỉ là vấn đề của những người chưa có bằng đại học. Hannah, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ tại Đại học Oxford vào mùa hè năm 2024 nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Có thời điểm, cô lọt vào vòng cuối cùng trong quy trình tuyển dụng của một viện nghiên cứu tại London. Tuy nhiên, vị trí cuối cùng được trao cho một ứng viên có nhiều hơn cô 15 năm kinh nghiệm.

“Tôi từng hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi bước ra từ một trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình, nhưng rồi lại rơi vào cảnh không có việc làm. Đó thực sự là một cú hụt hẫng”, Hannah chia sẻ.

George Bate (trái) chuyển sang học nghề lái xe tải sau khi tốt nghiệp đại học (Ảnh: The Guardian)

Trong khi đó, George Bate, 21 tuổi, đang học lái xe tải hạng nặng dù đã tốt nghiệp ngành thiết kế trò chơi. Anh cho biết nhiều hồ sơ xin việc của mình thậm chí không được xem xét. Việc phải chuyển hướng sang một lĩnh vực khác cho thấy khoảng cách giữa ngành học và cơ hội việc làm thực tế có thể khiến người trẻ phải thay đổi kế hoạch nghề nghiệp, ngay cả khi đã dành nhiều năm để theo đuổi một chuyên ngành.

Công nghệ cũng đang làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng. Paul Clapp, đồng sáng lập kiêm giám đốc công ty tiếp thị số Priority Pixels tại miền nam Devon, cho biết doanh nghiệp của ông đã ngừng tuyển thực tập sinh sau khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện nhiều công việc lặp đi lặp lại. Với những vị trí vốn được xem là bước khởi đầu để người trẻ tích lũy kinh nghiệm, việc doanh nghiệp tự động hóa một phần công việc có thể khiến cơ hội gia nhập thị trường lao động trở nên hạn chế hơn.

Hệ quả của thất nghiệp kéo dài không chỉ dừng lại ở thu nhập hay triển vọng nghề nghiệp. Ryan McKiernan, Giám đốc điều hành tổ chức Fat Macy’s, cảnh báo tình trạng này có thể đẩy người trẻ đến gần nguy cơ vô gia cư, đặc biệt khi họ không đủ khả năng trang trải những chi phí sinh hoạt cơ bản.

Theo tạp chí The Big Issue, số người bán tạp chí trong độ tuổi 18-24 đã tăng 60% kể từ năm 2022, từ 449 lên 720 người. Dù con số này không phản ánh toàn bộ tình trạng thất nghiệp của thanh niên Anh, nó cho thấy những khó khăn kinh tế có thể khiến một bộ phận người trẻ phải tìm đến các hình thức mưu sinh bấp bênh.

Theo The Guardian