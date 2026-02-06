Nhắc đến những MC, BTV để lại nhiều thiện cảm trên sóng truyền hình quốc gia, cái tên Hạnh Phúc luôn khiến khán giả nhớ ngay từ lần đầu. Ngoài cái tên mang ý nghĩa đẹp, MC Hạnh Phúc còn ghi dấu ấn nhờ ngoại hình điển trai, giọng nói trầm ấm và phong thái dẫn dắt điềm đạm, gần gũi.

Anh tên thật là Trần Hạnh Phúc, sinh năm 1986 tại Ninh Bình, hiện là biên tập viên, MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), được đông đảo khán giả biết đến khi dẫn dắt chương trình Chuyển động 24h.

BTV Hạnh Phúc là một trong những gương mặt MC quen thuộc của VTV.

Ít ai biết, BTV Hạnh Phúc từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, theo học ngành Kỹ thuật điện. Niềm đam mê với truyền hình đã sớm nhen nhóm khi anh còn ngồi trên ghế giảng đường.

BTV Hạnh Phúc từng chia sẻ, anh bắt đầu bằng các buổi tối đi dẫn chương trình ở sân khấu sinh viên, hội trường nhỏ, thậm chí cả những sự kiện không cát-sê. Dù lịch học và lịch dẫn dày đặc, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nghề cầm mic. Chính điều đó khiến Hạnh Phúc nhận ra, dẫn chương trình và làm báo hình là đam mê thật sự và là lĩnh vực anh muốn gắn bó.

Với ngoại hình sáng, giọng nói tốt và khả năng làm chủ sân khấu, năm 2011, Hạnh Phúc giành giải Én Vàng – cột mốc quan trọng đưa anh đến gần hơn với truyền hình chuyên nghiệp.

Biến cố sức khoẻ khi sự nghiệp vừa chớm nở

Khi sự nghiệp MC vừa chớm nở, năm 2012, Hạnh Phúc nhận tin dữ: anh được bác sỹ chẩn đoán mắc Hodgkin type 3 – một dạng ung thư máu hiếm gặp và nguy hiểm.

Năm 2012, MC Hạnh Phúc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Cú sốc khiến nam MC gần như suy sụp. Vì không muốn bố mẹ lo lắng, anh giấu gia đình, nói dối rằng mình chỉ bị viêm tủy và một mình ở lại TP.HCM chống chọi với bệnh tật. Những ngày tháng ấy, Hạnh Phúc sống trong tâm trạng bất an, lo sợ, day dứt vì cảm giác chưa báo hiếu được cho cha mẹ, chưa làm được điều gì có ích cho cuộc đời.

Trong chương trình Bạn kể tôi nghe mới đây, BTV Hạnh Phúc đã có những chia sẻ đầy xúc động khi nhắc lại quãng thời gian đối mặt với biến cố sức khỏe. Có những lúc chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi của mẹ cũng khiến anh day dứt: “ Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi hôm nay con ăn gì, đi làm về chưa, khi cúp máy tôi không biết đó có phải là cuộc gọi cuối cùng hay không” .

Ở thời điểm ấy, nam BTV luôn sống trong nỗi ám ảnh rằng bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ bố mẹ cũng có thể là lần cuối cùng khi anh đang âm thầm chống chọi với bệnh tật.

Sau khi nghe lời khuyên của bác sỹ, Hạnh Phúc quyết định trở về nhà, đối diện với gia đình và bệnh tật. Được sự động viên từ người thân, anh điều trị vừa bằng thuốc vừa bằng tinh thần, tìm đến Phật giáo như một điểm tựa, ăn chay, thiền định, tụng kinh nhiều giờ mỗi ngày.

Điều kỳ diệu đã xảy ra. Một tháng sau, kết quả xét nghiệm cho thấy anh không mắc ung thư, sức khỏe dần hồi phục. Biến cố sinh tử ấy trở thành bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cách sống và cách nhìn cuộc đời của nam MC.

MC Hạnh Phúc khóc khi kể lại thời điểm chiến đấu với bệnh ung thư trong chương trình "Bạn kể tôi nghe''.

Vượt qua cửa tử, BTV Hạnh Phúc quay trở lại với công việc và gắn bó lâu dài với VTV. Anh trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình như Chuyển động 24h, Cặp lá yêu thương, Bạn kể tôi nghe … và là bạn dẫn ăn ý của MC – Á hậu Thụy Vân.

Sau biến cố của cuộc đời, MC Hạnh Phúc sống tích cực, lạc quan và mong muốn truyền cảm hứng đến với mọi người. Anh thường chia sẻ rằng chính những trải nghiệm cận kề ranh giới sinh – tử đã khiến bản thân sống chậm lại, trân trọng hơn những giá trị giản dị, đặc biệt là tình cảm gia đình. Dù công việc bận rộn, Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen gọi điện, facetime cho bố mẹ gần như mỗi ngày như một cách bù đắp và gìn giữ sự gắn kết.

Hôn nhân kín tiếng bên vợ giáo viên

Năm 2020, BTV Hạnh Phúc bất ngờ đăng tải hình ảnh hai bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út, ngầm thông báo đã kết hôn. Tuy nhiên, anh giữ kín danh tính và hình ảnh bà xã, bởi: “Vợ tôi không thích xuất hiện trước truyền thông, nên tôi tôn trọng quyết định của cô ấy”.

Do đúng thời điểm giãn cách xã hội, lễ cưới của Hạnh Phúc diễn ra giản dị, chỉ có họ hàng hai bên. Sau kết hôn, anh hạn chế tụ tập bạn bè, dành nhiều thời gian cho gia đình.

BTV Hạnh Phúc bên bà xã Thu Trang.

Tháng 7/2021, trên trang cá nhân, MC Hạnh Phúc lần đầu chia sẻ khoảnh khắc bế con gái mới chào đời trên tay, xúc động kể lại cảm giác hạnh phúc khi trở thành bố. Năm 2025, tổ ấm của họ đón thêm thành viên mới.

Kể từ khi có gia đình, dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, nam MC Chuyển động 24h thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những câu chuyện đời thường giản dị, ấm áp bên vợ con. Và khi bà xã đã thoải mái hơn với việc xuất hiện trước công chúng, Hạnh Phúc mới công khai hình ảnh bạn đời. Vợ anh là giáo viên của một trường cấp 2 tại Hà Nội và là cộng tác viên MC cho Đài Hà Nội.

Tổ ấm nhỏ của BTV Hạnh Phúc.

Anh cho biết bản thân cảm thấy mãn nguyện khi có người vợ luôn thấu hiểu, sẻ chia và chăm sóc chu đáo cho gia đình. Dù công việc bận rộn đến đâu, BTV Hạnh Phúc vẫn luôn ưu tiên thời gian cho gia đình. Anh nói có thể mình chưa hoàn hảo nhưng luôn cố gắng sống tốt từng ngày, để xứng đáng với tình yêu của vợ và các con.