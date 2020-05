Cuộc hôn nhân 3 năm ngắn ngủi của "gã đàn ông bội bạc nhất Kbiz" Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee: Từng bất chấp bị mắng chửi, "cố sống cố chết" để cưới nhau rồi lại chia tay vì... không hợp

Cuộc hôn nhân khởi đầu từ những thị phi

Tháng 3/2017, Lee Dong Gun công khai hẹn hò với bạn gái mới Jo Yoon Hee - bạn diễn của anh trong bộ phim Tiệm may quý ông (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop).

Chuyện trai xinh gái đẹp công khai yêu đương là điều nên chúc phúc thế nhưng cũng từ lúc ấy, thị phi bắt đầu dồn dập tới với Lee Dong Gun cũng như chuyện tình của anh cùng Jo Yoon Hee.

Điều đáng nói đó chính Lee Dong Gun chỉ mới kết thúc chuyện tình trước đó với nữ ca sĩ Jiyeon trước đó chỉ có 1 tháng. Khoảng thời gian 1 tháng để dọn dẹp sạch tình cảm với tình cũ và bắt đầu tình yêu mới đã khiến Lee Dong Gun thành gã đàn ông bội bạc, đào hoa nhất Kbiz. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Lee Dong Gun là hình mẫu của đàn ông mà phụ nữ ghét nhất, những kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Lee Dong Gun tiết lộ có bạn gái mới chỉ sau 1 tháng chia tay Jiyeon.

Ồn ào lên tới cực điểm khi chỉ sau 3 tháng chia tay bạn gái cũ và 2 tháng công khai bạn gái mới thì Lee Dong Gun đã vui vẻ khoe chuyện anh chuẩn bị kết hôn. Điều đáng nói, khi đó cô dâu đã mang thai 2 tháng.

Với những dấu mốc thời gian như vậy, nhiều người cho rằng Lee Dong Gun đã phản bội Jiyeon ngay cả thời điểm cả hai vẫn là người yêu của nhau. Còn Jo Yoon Hee nhận phải vô số lời chỉ trích khi cho rằng là cô chính là "kẻ thứ 3" xen vào mối quan hệ của Lee Dong Gun và Jiyeon.

Cũng từ đó người ta gọi Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee là "cặp đôi con ghẻ quốc dân" và cho rằng đám cưới của cả hai chính là cuộc hôn nhân của "gã đàn ông bội bạc nhất Kbiz" và "tiểu tam quốc dân".

Thế nhưng, bất chấp mọi lời mắng chửi của dư luận, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee vẫn nên vợ nên chồng. Cả hai còn công khai bộ ảnh cưới đẹp như phim ngôn tình với truyền thông.

Thời điểm đó, Lee Dong Gun phải viết tâm thư, khẳng định rằng dù yêu nhau chưa lâu nhưng tình cảm của hai là chân thành và đủ để có thể bên nhau tới cuối đời. Còn về phía mình, Jo Yoon Hee tránh né tin đồn cô là kẻ thứ 3 mà chỉ khẳng định rằng tình cảm đến một cách hoàn toàn tự nhiên. Cả hai nhận phải nhiều gạch đá hơn nữa khi thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để nói về tình yêu ngọt ngào của cả hai. Hành động khoe khoang tình yêu khiến nhiều antifan cảm thấy "ngứa mắt" hơn.

Bấp chấp mọi lời mắng chửi rồi cuối cùng lại chia tay vì... không hợp

3 tháng sau đám cưới, Jo Yoon Hee hạ sinh tiểu công chúa xinh đẹp. Đây cũng là thời điểm dư luận có phần nhẹ nhàng hơn với Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun. Bộ ảnh đầu tiên của cả gia đình dù khiêm tốn nhưng cũng đã nhận được những lời chúc phúc từ cư dân mạng.

Những hình ảnh về một người cha điềm tĩnh, yêu con của Lee Dong Gun đã làm dịu bớt đi sự tức giận của cư dân mạng. Hình ảnh cô con gái bé bỏng trong vòng tay cha mẹ cũng khiến dư luận giảm bớt đi những bức xúc.

Từ đó, cặp đôi "con ghẻ quốc dân" đã được yêu thương hơn nhờ cô con gái đáng yêu của mình. Nhiều người tin rằng tình yêu đã có thể sưởi ấm và hàn gắn tất cả, thậm chí cả những lời nói cay nghiệt từng làm tổn thương ai đó. Thậm chí, có người còn khen ngợi bản lĩnh vượt qua thị phi để bảo vệ tình yêu và vun đắp gia đình mình của Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee.

Họ tin rằng, vượt qua những trắc trở thị phi hạnh phúc đã tìm tới Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee và ở đó bền chặt hơn.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy đã nhanh chóng khép lại chỉ vỏn vẹn sau 3 năm với nguyên nhân được đưa ra là: Không hợp.

Ngay sau thông tin Lee Gong Gun - Jo Yoon Hee ly hôn được công bố, trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Người thì bày tỏ sự tiếc nuối vì đã vượt qua nhiều chông gai lại chẳng thể giữ lấy tình yêu, kẻ thì lại cho rằng đây chính là cái kết cho những tình yêu vội vàng, chưa kịp tìm hiểu kỹ về đối phương.