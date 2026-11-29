Theo The Sun, cuộc gặp diễn ra ngày 17/10. Nhà vua chủ động mời con trai út đến Balmoral. Harry được cho là có mặt một mình, không đi cùng vợ Meghan Markle và hai con Archie (7 tuổi), Lilibet (5 tuổi). Thời điểm đó, hai đứa trẻ đang trong kỳ nghỉ giữa học kỳ. Hoàng hậu Camilla tham dự sự kiện Champions Day tại trường đua ngựa Royal Ascot, cách địa điểm gặp mặt khoảng 640 km.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa nhà vua và Công tước xứ Sussex không được tiết lộ. Tuy nhiên, nguồn tin hoàng gia tiết lộ với The Sun hai bên đều mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Vua Charles được cho là chủ động mời Harry đến gặp mặt. Ảnh: Getty Images.

Đây được cho là lần thứ tư Harry dành thời gian gặp cha kể từ lễ đăng quang của Vua Charles vào tháng 5/2023. Cuộc gặp lần này được giữ kín, khác với lần tái ngộ tại điền trang Highgrove vào mùa hè, khi Harry đi cùng Meghan và hai con. Khi đó, Cung điện Buckingham xác nhận cuộc gặp.

Mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình được xem là một trong những lý do thúc đẩy Harry trở lại Anh.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ vào tháng 10, Hoàng tử Harry cũng bày tỏ hy vọng hàn gắn quan hệ với các thành viên hoàng gia và khép lại những bất đồng trong quá khứ.

“Với những gì đang diễn ra trên thế giới, điều quan trọng nhất là hòa giải. Những tổn thương có thể còn đó mãi mãi, nhưng cách chúng ta nhìn nhận những chuyện đã xảy ra và buông bỏ quá khứ là điều tôi khuyến khích mọi người thực hiện. Thế giới và cuộc sống mỗi người đã có quá nhiều chuyện phức tạp, không cần tiếp tục để những mâu thuẫn gia đình kéo dài”, Harry chia sẻ.

Tuy nhiên, Hoàng tử thừa nhận không phải ai cũng muốn mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Đại diện của Harry sau đó phủ nhận phát biểu này nhằm ám chỉ anh trai, Hoàng tử William.

Gia đình Sussex dành kỳ nghỉ Giáng sinh bên mẹ Meghan. Ảnh: Getty Images.

Dù bày tỏ mong muốn hàn gắn quan hệ gia đình, Harry và Meghan được cho là sẽ đưa hai con trở lại California đón Giáng sinh năm nay. Theo Daily Mail , quyết định này được đưa ra sau khi hai vợ chồng trao đổi với mẹ của Meghan, bà Doria Ragland. Archie và Lilibet được cho là mong chờ dịp đoàn tụ với bà ngoại trong kỳ nghỉ lễ.

Trên chương trình This Morning của ITV hồi đầu tháng, Harry cũng hé lộ kế hoạch đón Giáng sinh cùng gia đình. Anh cho biết sẽ không đảm nhận việc nấu nướng bởi Meghan và mẹ vợ đều có khả năng bếp núc tốt.

Thực đơn ngày lễ có thể gồm món gumbo hoặc gà tây. Khi đó, Harry chưa xác nhận địa điểm đón Giáng sinh nhưng tiết lộ hai con rất háo hức được nhìn thấy tuyết.

Theo Daily Mail , vợ chồng Harry không được mời tham dự một số hoạt động Giáng sinh của hoàng gia, trong đó có buổi hòa nhạc thường niên do Công nương Kate tổ chức tại Tu viện Westminster và các sự kiện lễ hội tại Sandringham.

Vợ chồng Sussex cũng không có tên trong danh sách khách mời dự bữa tiệc riêng của đại gia đình tại Cung điện Buckingham, diễn ra khoảng 10 ngày trước Giáng sinh. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết họ vốn không kỳ vọng nhận được những lời mời này.

Một người bạn của gia đình cho biết vợ chồng Harry dự định giữ cuộc sống riêng tư từ nay đến Giáng sinh, trước khi trở lại California nghỉ lễ.

Meghan tiếp tục thu hút chú ý với thương hiệu phong cách sống As Ever. Thương hiệu này vừa giới thiệu lịch đếm ngược Giáng sinh phiên bản mới, có giá 112 bảng Anh (147 USD), với các viên chocolate cao cấp được đánh số bằng vàng ăn được.

Sản phẩm gây tranh cãi khi hình ảnh minh họa biệt thự của vợ chồng Harry tại Montecito bị nghi được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), thay vì do họa sĩ thực hiện. Theo Daily Mail , một số công cụ nhận diện AI cho rằng hình ảnh này được tạo bằng công nghệ AI tạo sinh của OpenAI.