“Anh Đại ơi, em Phương, vợ anh đây. Em về với bố con anh đây… Lên đi anh ơi, dưới sông lạnh lắm…”. Những lời gọi chồng nghẹn ngào của chị Phương khiến nhiều người có mặt dưới chân cầu Cửa Hội (cây cầu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh) không khỏi xót xa , nghẹn lòng.



Chị Phương là vợ anh Trần Văn Đ. (SN 1993, trú xã Trung Lộc, Nghệ An), người được cho là đã nhảy xuống sông Lam sau khi để lại hai con nhỏ trên cầu trưa 27/11.



Chị Phương khóc gọi chồng giữa dòng sông Lam.

Trước đó, khoảng 11h trưa 27/11, người đi đường phát hiện hai cháu nhỏ, một bé trai 10 tuổi và một bé gái hơn 1 tuổi, đứng bên chiếc xe máy trên cầu Cửa Hội mà không có người lớn đi cùng. Thấy vậy, người dân đến hỏi han.

Theo lời kể của bé trai, người bố chở hai anh em lên cầu rồi nhảy xuống sông. Người dân sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin, người thân xác định người được tìm kiếm là anh Trần Văn Đ. Gia đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp, theo dõi công tác tìm kiếm.

Các đội thiện nguyện vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Đ.

Ngày 29/11, sau ba ngày tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có thông tin về anh Đ. Tại khu vực dưới chân cầu Cửa Hội, người thân dõi theo những chiếc thuyền cứu hộ rà soát trên sông.

Người thân mong người dân sinh sống dọc sông Lam, khu vực ven biển Cửa Lò, Xuân Thành và những người làm nghề trên sông, trên biển chú ý quan sát, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng nếu phát hiện thông tin liên quan đến anh Đ.