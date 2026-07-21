Phim hoạt hình 30 tuổi vẫn khiến cả nước Nhật đổ ra rạp: Bán 7,4 triệu vé trong 27 ngày, fan nữ từng xem một tập hơn 100 lần

"Tháng 4 là tháng của Conan"

Thương hiệu đang được nhắc đến chính là Thám tử lừng danh Conan. Movie thứ 29 mang tên "Thiên thần sa ngã trên xa lộ" bán được 2.318.009 vé và thu về hơn 3,5 tỷ yên (khoảng 21,9 triệu USD) chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu tại Nhật, lập kỷ lục mở màn cao nhất trong lịch sử gần 30 năm của loạt phim điện ảnh Conan. Thành tích này không chỉ giúp phim đứng đầu phòng vé Nhật mà còn xếp thứ 3 phòng vé toàn cầu trong tuần ra mắt.

Cơn sốt không dừng ở tuần đầu. Chỉ sau 27 ngày, phim cán mốc 10,88 tỷ yên với hơn 7,4 triệu vé bán ra, trở thành movie Conan thứ tư trong lịch sử vượt ngưỡng 10 tỷ yên. Đến đầu tháng 6, doanh thu đã leo lên 12,76 tỷ yên (khoảng 80 triệu USD), bỏ xa mọi đối thủ để dẫn đầu danh sách phim Nhật ăn khách nhất năm 2026. Mục tiêu duy nhất còn lại của phim lúc này là kỷ lục 15,8 tỷ yên mà "Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô" thiết lập năm 2024.

Điều đáng nói là những con số này diễn ra vào đúng năm bản lề: anime Thám tử lừng danh Conan phát sóng tập đầu tiên ngày 8/1/1996, đến nay đã vượt mốc 1.100 tập và vừa kỷ niệm tròn 30 năm lên sóng vào tháng 1/2026. Một thương hiệu bước sang tuổi 30, độ tuổi mà hầu hết series hoạt hình đã nguội lạnh, lại đang ở đỉnh cao phong độ chưa từng có.

Với người Nhật, ra rạp xem movie Conan vào mùa xuân đã trở thành một nghi thức thường niên chẳng khác gì ngắm hoa anh đào. Kể từ movie đầu tiên "Quả bom chọc trời" năm 1997, gần như đều đặn mỗi tháng 4 hằng năm, một phần phim điện ảnh Conan mới lại đổ bộ rạp chiếu, và năm nào cũng chễm chệ trong nhóm phim ăn khách nhất của điện ảnh Nhật.

Sự đều đặn ấy tạo ra thứ mà giới làm phim gọi là thói quen thế hệ. Những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi xem Conan cuối thập niên 1990 giờ đã ngoài 30, 40 tuổi và đang dắt con của chính mình ra rạp. Khán giả không cần được thuyết phục để mua vé, họ chỉ cần biết năm nay Conan chiếu ngày nào.

Một nửa bí quyết nằm ở khán giả nữ

Nhưng nếu chỉ dựa vào khán giả gia đình, Conan không thể phá kỷ lục mỗi năm. Bước ngoặt thật sự đến từ năm 2018, khi nhà sản xuất nhận ra sức mạnh khủng khiếp của fan nữ trưởng thành.

Năm đó, movie 22 "Kẻ hành pháp Zero" đưa chàng cảnh sát ngầm Amuro Toru lên vị trí trung tâm, và nước Nhật chứng kiến một hiện tượng chưa từng có. Nhiều fan nữ cuồng nhiệt xem đi xem lại bộ phim hơn 100 lần, kéo nhau ra rạp dưới khẩu hiệu "đưa Amuro thành người đàn ông 10 tỷ yên". Cộng đồng fan nữ tự gọi mình là "người phụ nữ của Amuro", còn tên nhân vật lọt hẳn vào danh sách 100 từ khóa gây bão internet Nhật Bản năm 2018. "Kẻ hành pháp Zero" cuối cùng thu về hơn 11 tỷ yên toàn cầu, và Nhật Bản trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới nơi bom tấn "Avengers: Infinity War" không thể đứng đầu phòng vé, vì bị chính anh cảnh sát hoạt hình này chặn đường.

Từ cơn sốt Amuro, Conan tìm ra công thức vàng: mỗi năm xoay vòng đưa một nhân vật phụ được yêu thích lên làm tâm điểm, biến movie thường niên thành "năm thánh" của từng cộng đồng fan. Năm nay, tâm điểm ấy là Chihaya Hagiwara, nữ đội trưởng đội mô tô thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa với biệt danh "Nữ thần gió", người phải truy đuổi chiếc mô tô đen bí ẩn được mệnh danh "thiên thần sa ngã" đang gieo rắc hỗn loạn trên các cung đường cao tốc. Phim còn quy tụ cả người em trai quá cố của Chihaya là Kenji Hagiwara cùng người bạn học Học viện Cảnh sát Jinpei Matsuda, hai nhân vật đã hy sinh nhưng nhiều năm qua vẫn là "cỗ máy lấy nước mắt" của fandom Conan, đặc biệt là fan nữ.

Phần phim đặc biệt nhất về mặt cảm xúc

Movie 29 còn mang một tầng ý nghĩa mà fan lâu năm nào cũng hiểu. Chihaya vốn do nữ diễn viên lồng tiếng gạo cội Atsuko Tanaka thể hiện, nhưng cô đã qua đời, và Miyuki Sawashiro là người tiếp quản vai diễn. Sawashiro chính là giọng nói huyền thoại đứng sau Fujiko Mine của loạt Lupin đệ tam, nên với khán giả Nhật, đây là cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ giọng nữ đình đám bậc nhất làng anime. Nhiều fan thừa nhận họ ra rạp một phần để nghe xem "Nữ thần gió" cất giọng thế nào, và rời rạp trong nước mắt.

Phần âm nhạc cũng được chăm chút khi diva Misia thể hiện ca khúc chủ đề "Last Danced Anata to", còn ghế đạo diễn thuộc về Takahiro Hasui, người từng cầm trịch "Tàu ngầm sắt màu đen", movie đầu tiên của thương hiệu chạm mốc 10 tỷ yên.

Sau các suất chiếu sớm ngày 18 và 19/7, "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" sẽ chính thức khởi chiếu toàn quốc tại Việt Nam từ ngày 24/7.

Thú vị hơn, 2026 là năm hiếm hoi khán giả Việt được xem cả hai đầu mút của thương hiệu trên màn ảnh rộng: movie đầu tiên "Quả bom chọc trời" vừa lần đầu ra rạp Việt hồi tháng 1, và giờ là phần phim kỷ lục nhất lịch sử. Gần 30 năm điện ảnh Conan gói gọn trong nửa năm, có lẽ không lời quảng bá nào thuyết phục hơn thế.

Nhân dịp "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/5/2026, đơn vị phát hành gửi tặng độc giả loạt quà tặng bao gồm:

· Bandana: 2

· Túi tote: 2

· Móc khóa: 3

· Túi hồ sơ: 5

· Sticker xe máy: 10

· Mini sticker: 10

Để nhận quà, độc giả gửi email về địa chỉ: quatangphimanh@afamily.vn, tiêu đề mail ghi rõ "Quà tặng phim Conan".

Chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10 độc giả may mắn để tặng quà. Hạn nhận mail đến hết ngày 30/7/2026.