Trong nền nghệ thuật Việt Nam, hiếm có người phụ nữ nào để lại dấu ấn sâu đậm như NSƯT Lê Mai – người mẹ của ba nữ diễn viên nổi tiếng Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi. Cuộc đời bà là câu chuyện cảm động về tình yêu nghề, đức hy sinh và hành trình làm mẹ nhiều vất vả.

Làm đủ nghề để nuôi con

Sinh năm 1938 tại Hải Phòng trong một gia đình nghệ thuật, cha bà là nhà thơ – kịch tác gia Lê Đại Thanh, mẹ là diễn viên của đoàn kịch địa phương. Từ nhỏ, Lê Mai đã sớm quen với ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc kịch và niềm say mê biểu diễn. Sau năm 1954, bà theo cha lên Hà Nội, được nhận vào Đoàn Kịch Trung ương, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.

Trong quãng thời gian gắn bó với đoàn kịch, Lê Mai gặp và kết hôn với nghệ sĩ Trần Tiến. Họ có ba cô con gái đều tài năng và xinh đẹp, sau này đều trở thành những tên tuổi của điện ảnh Việt. Nhưng hôn nhân của bà không trọn vẹn, hai người chia tay khi các con còn nhỏ. Một mình gánh vác gia đình, Lê Mai vừa làm nghề, vừa nuôi con khôn lớn trong những năm tháng gian khó.

NSƯT Lê Mai bên 3 cô con gái.

Có giai đoạn vì sức khỏe yếu, bà chỉ còn 34kg, không được giao vai, phải tạm gác sân khấu, nhận hàng may thuê để kiếm sống.

"Tôi làm đủ thứ, nhận đồ may về máy. Tôi viết thư cho bạn ở nước ngoài, nó gửi cho đầu máy may. Tôi lo tiền làm chân máy. Hồi đó, tôi máy ở trên gác, người ta kêu đau đầu, tôi lại mang máy xuống bếp. Bếp có 6m, thấp và nóng, tôi lấy khăn ướt đội lên đầu cứ ngồi khâu vá xong thì mang ra chợ Đồng Xuân giao hàng", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên tờ Phụ nữ mới.

Bị lẫn không nhận ra con gái út

Trong mắt các con, nghệ sĩ Lê Mai không chỉ là người mẹ nghiêm khắc mà còn là tấm gương lớn. NSND Lê Khanh từng xúc động chia sẻ trên chương trình Chị em chúng mình phát trên sóng VTV rằng: "Mẹ tôi đã chôn vùi ước mơ của mình để thực hiện ước mơ cho chúng tôi". Câu nói giản dị ấy đủ nói lên tất cả về người phụ nữ suốt đời sống vì con.

Những năm sau này, dù không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu, NSƯT Lê Mai vẫn âm thầm dõi theo các con – những nghệ sĩ được khán giả cả nước yêu mến. Cả ba đều thành danh, trở thành những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt.

Tuy nhiên hiện tại ở tuổi ngoài 80, nữ NSƯT đã bắt đầu bị chịu ảnh hưởng của tuổi già. Theo Tiền Phong đưa tin, nghệ sĩ Lê Vi - con gái út của bà chia sẻ - mẹ đã không còn nhận ra con gái.

Nữ nghệ sĩ và con gái út Lê Vi

"Nhìn ánh mắt mẹ ngây ngô như đứa trẻ, tôi chỉ muốn ôm mẹ vỗ về. Mẹ gầy hơn, chậm chạp và mệt mỏi hơn trước nhiều. Những lần về Việt Nam trước, tôi không dám báo ngày về sợ ngày nào mẹ cũng đếm. Lần này báo trước chẳng hiểu mẹ có nhớ mà đếm nữa không. Tự nhủ Tết này về không đi đâu nữa, chỉ ở nhà với mẹ", nguồn Tiền Phong.

Được biết, Lê Vi đang sống ở nước ngoài chính vì thế cô càng sốt ruột hơn khi sức khỏe của mẹ giảm sút.

Cuộc đời NSƯT Lê Mai là hành trình dài của cống hiến và yêu thương. Bà không chỉ sinh ra ba mỹ nhân của màn ảnh Việt mà còn truyền cho họ niềm tin rằng: chỉ cần có tình yêu và nghị lực, thì dù ở bất kỳ vai diễn nào, người phụ nữ ấy vẫn luôn tỏa sáng.