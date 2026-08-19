Cuộc đời mỹ nhân vừa tử vong ngày 16/8: Là "búp bê" Hollywood vạn người mê, lớn lên bất ngờ vấp phải loạt bi kịch đau đớn

Hayden Panettiere có tên đầy đủ là Hayden Lesley Panettiere, sinh ngày 21/8/1989 tại Palisades, New York, và qua đời ngày 16/8/2026 tại Greenville, South Carolina, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37. Cái chết của nữ diễn viên được xác nhận bởi cha cô, trong 1 tuyên bố đầy đau đớn. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố chính thức, song cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu phạm tội. Cái chết của nữ diễn viên xảy ra chỉ vài tháng sau khi cô phát hành hồi ký This Is Me: A Reckoning, nơi cô nhìn lại toàn bộ hành trình đầy sóng gió của mình một cách thẳng thắn và sâu sắc.

Cuộc đời Hayden Panettiere là điển hình của những đứa trẻ Hollywood: bắt đầu quá sớm, tỏa sáng rực rỡ, rồi phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ một cô bé xinh xắn như búp bê trong quảng cáo đến ngôi sao toàn cầu, từ mẹ trẻ đến người phụ nữ đấu tranh với nghiện ngập và mất quyền nuôi con, câu chuyện của Hayden Panettiere vừa là lời cảnh báo, vừa là lời chứng thực về sức chịu đựng và khả năng tự cứu mình.

Ảnh: X

Bén duyên với màn ảnh từ lúc chưa biết đi

Hayden Panettiere là con đầu lòng của Lesley Vogel - nữ diễn viên từng xuất hiện trong các soap opera, và Alan Lee "Skip" Panettiere - đội trưởng cứu hỏa New York. Cô có em trai Jansen, sinh năm 1994 và mất năm 2023 vì biến chứng bệnh tim. Gia đình của nữ diễn viên mang dòng máu Ý, Đức và Anh. Chính vì vậy, Hayden Panettiere vừa ra đời đã sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như búp bê.

Hayden Panettiere xinh như búp bê thuở còn bé. Ảnh: Page Six

Chính mẹ đã đưa cô vào ngành giải trí khi mới 11 tháng tuổi với những quảng cáo đồ chơi. Ở tuổi lên 4-5, lúc bạn bè cùng trang lứa còn mè nheo, Hayden Panettiere đã đóng vai chính trong phim One Life to Live, sau đó là hóa thân thành Lizzie Spaulding trong Guiding Light – vai diễn mang lại sự chú ý về bệnh bạch cầu ở trẻ em.

Hayden Panettiere lớn lên trong môi trường áp lực. Mẹ vừa là người quản lý vừa là "động cơ" đẩy cô đi thử vai liên tục. Hayden Panettiere từng kể rằng cô học được cách "làm hài lòng" mọi người xung quanh từ rất sớm: nghe lời đạo diễn, ghi nhớ thoại, đánh dấu vị trí. Việc bị bắt nạt ở trường trung học khiến gia đình quyết định cho nữ diễn viên học tại nhà. Những năm tháng đó hình thành tính cách của Hayden Panettiere, luôn đặt người khác lên chính mình, khó nói "không" với áp lực.

Ảnh: Page Six

Cô trở thành sao nhí cực hot ở Hollywood. Ảnh: Page Six

Sự nghiệp rực rỡ bao người ao ước

Hayden Panettiere vào nghề sớm và cũng gặt hái thành công từ rất sớm. Vào năm 2000, cô bé 11 tuổi có bước ngoặt lớn khi diễn xuất cùng siêu sao Denzel Washington trong Remember the Titans. Tiếp theo, cô lồng tiếng cho phim A Bug's Life, rồi tham gia các phim Raising Helen, Ice Princess, Bring It On: All or Nothing. Năm 2006, ở 17 tuổi, Hayden Panettiere có vai diễn để đời Claire Bennet trong Heroes – cô cheerleader (cổ động viên) bất tử với khả năng tái tạo tế bào. Câu khẩu hiệu "Save the cheerleader, save the world" biến cô thành biểu tượng của một thế hệ. Series mang lại cho mỹ nhân sinh năm 1989 hàng loạt giải Teen Choice và sự nổi tiếng toàn cầu.

Ảnh: X

Ở 17 tuổi, Hayden Panettiere có vai diễn để đời Claire Bennet trong Heroes. Ảnh: Page Six

Sau Heroes, cô tiếp tục tỏa sáng trong series Scream, với vai Kirby Reed – nhân vật thông minh, sắc sảo và xinh đẹp. Vai diễn quan trọng nhất về mặt nghệ thuật đối với Hayden Panettiere có lẽ là Juliette Barnes trong Nashville (2012–2018). Cô hóa thân thành ngôi sao nhạc đồng quê trẻ trung, đầy tham vọng nhưng cũng đầy tổn thương. Vai diễn mang về cho nữ diễn viên 2 đề cử Quả cầu vàng và cho phép cô thể hiện tài năng ca hát. Điều đặc biệt là câu chuyện của Juliette Barnes - trầm cảm sau sinh, nghiện rượu, mất kiểm soát - gần như song hành với thực tế đời tư của Hayden Panettiere lúc bấy giờ. Cô từng thừa nhận việc đóng những cảnh đó như "nhìn vào chiếc gương biến dạng".

Bên cạnh diễn xuất, Hayden Panettiere còn là nhà hoạt động bảo vệ động vật, từng tham gia các chiến dịch chống săn cá heo ở Nhật Bản. Cô cũng có sự nghiệp âm nhạc với nhiều bài hát lọt bảng xếp hạng nhạc đồng quê.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Khán giả có thể gặp gỡ nữ diễn viên qua rất nhiều bộ phim. Ảnh: Page Six

Góc khuất đằng sau ánh hào quang rực rỡ

Năm 2009, ở 19 tuổi, Hayden Panettiere gặp võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Ukraine Wladimir Klitschko. Họ đính hôn, và đến ngày 9/12/2014, con gái Kaya Evdokia Klitschko đã chào đời tại Hawaii. Việc sinh nở gần như cướp đi mạng sống của Hayden Panettiere vì xuất huyết nặng, phải truyền máu nhiều lần. Sau đó cô gặp phải tình cảnh trầm cảm sau sinh nặng nề. Hayden Panettiere mô tả cảm giác lo âu, sợ hãi mọi thứ, kể cả chính mình. Để đối phó, cô tự điều trị bằng rượu và chất kích thích.

Rượu trở thành "cái chăn ấm" che đậy mọi nỗi đau. Nữ diễn viên kể rằng buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải con, không phải công việc, mà là cần uống rượu. Trong thời gian quay Nashville, cô từng đi cai nghiện rượu khi bé Kaya mới 4 tháng tuổi. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ thậm chí khiến cô mất hợp đồng quảng cáo. Mối quan hệ yêu xa với bạn trai càng khiến tình trạng của Hayden Panettiere thêm nghiêm trọng.

Ảnh: X

Hayden Panettiere và Wladimir Klitschko từng có mối tình sâu sắc. Ảnh: X

Đến năm 2018, Wladimir Klitschko đã yêu cầu quyền nuôi dưỡng bé Kaya toàn thời gian. Võ sĩ này bày tỏ sự lo lắng cho con gái khi ở bên mẹ. Hayden Panettiere ban đầu phản ứng mạnh, nhưng cuối cùng đã ký giấy. Trong hồi ký và các buổi phỏng vấn sau này, nữ diễn viên sinh năm 1989 nhấn mạnh rằng đó không phải hành động "bỏ con". Cô nhận ra mình đang ở trạng thái yếu nhất, một cuộc chiến pháp lý quốc tế sẽ hủy hoại cả hai mẹ con vì bé Kaya cần sự ổn định về tinh thần và thể chất. Cô chấp nhận để con sống với bố ở châu Âu, nơi có gia đình, bạn bè và nhịp sống lành mạnh: "Tôi biết mình cần đặt con lên trước để có thể nhận sự giúp đỡ và trở thành người mẹ mà con cần".

Quyết định đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất đời Hayden Panettiere. Dù sau này mối quan hệ với bé Kaya được mô tả là "cực kỳ gắn kết", thậm chí như tình bạn, việc không được sống cùng con mỗi ngày vẫn là nỗi đau dai dẳng. Nữ diễn viên thường xuyên gọi FaceTime, bay sang thăm, và tự hào vì con gái nói nhiều ngôn ngữ, cưỡi ngựa, sống hạnh phúc.

Cô mất quyền nuôi con vì trầm cảm sau sinh và nghiện rượu. Ảnh: People

Sau khi chia tay Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere bước vào mối quan hệ với Brian Hickerson, nhưng mối quan hệ này đầy bạo lực. Năm 2021, Brian Hickerson bị kết án vì hành hung nữ diễn viên. Hayden Panettiere cũng mất em trai Jansen năm 2023, một cú sốc lớn khiến cô cảm thấy "mất đi một nửa linh hồn".

Nữ diễn viên mất đi em trai vào năm 2023. Ảnh: X

Những điều còn ở lại

Cuộc đời Hayden Panettiere đã dừng lại vào ngày 16/8/2026, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37. Cô ra đi khi vừa kể lại cuộc đời mình qua cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning. Đây là bản tổng kết trung thực: tuổi thơ dưới ánh đèn sân khấu, áp lực của mẹ, các mối quan hệ độc hại, trầm cảm sau sinh, nghiện ngập, mất quyền nuôi con, mất em trai, và cả việc công khai mình là người song tính. Cô viết về khái niệm "lifequakes" – những cú sốc lớn có thể hủy diệt hoặc thúc đẩy sự trưởng thành.

Hayden Panettiere không chỉ là Claire Bennet bất tử hay Juliette Barnes đầy nội tâm trên màn ảnh. Cô là minh chứng sống động về cái giá của danh vọng sớm, về sức mạnh của việc thừa nhận điểm yếu, và về tình yêu thương con cái theo cách khó khăn nhất. Dù cuộc đời cô khép lại quá sớm, những gì cô để lại – trên màn ảnh, trong sách, và trong trái tim những người từng theo dõi hành trình của cô – vẫn còn vang vọng. Cô đã sống, đã đau, đã cố gắng đứng dậy. Và trong nỗ lực đó, cô đã trở thành một phần không thể quên của văn hóa đại chúng đương đại.