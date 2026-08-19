Tinh hoa hội tụ, cả dàn sao đình đám không hẹn mà gặp học chung 1 lớp!

Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc đã bàn tán về 1 "lớp học siêu sao", nơi quy tụ hàng loạt diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nước này. Cụ thể, đó là khóa nhập học năm 2010 của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, hay còn gọi là K'ARTS.

Đây là trường đại học nghệ thuật quốc gia duy nhất của Hàn Quốc, được thành lập năm 1993 bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong 32 năm tồn tại, trường đã đào tạo ra một số tài năng lớn nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, khóa nhập học năm 2010 được xem là một hiện tượng "huyền thoại", do số lượng lớn các ngôi sao xuất thân từ khóa này. Dưới đây là 9 gương mặt nổi bật nhất từ khóa tốt nghiệp năm 2010 của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc:

Kim Go Eun

Kim Go Eun sinh năm 1991, chính thức ra mắt với vai trò diễn viên khi còn là sinh viên năm 2012 với bộ phim được giới phê bình đánh giá cao Eungyo. Tuy nhiên, dự án đột phá của cô là Goblin (2016). Một số tác phẩm thành công gần đây của cô bao gồm các bộ phim điện ảnh có doanh thu cao như như Exhuma và Love in the Big City, và các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Yumi's Cells, The Price of Confession.

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Ảnh: X

Kim Go Eun là mỹ nhân "đẹp lạ" của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Ahn Eun Jin

Ahn Eun Jin là bạn rất thân, học chung lớp với Kim Go Eun. Mỹ nhân sinh năm 1991 lần đầu được biết đến nhờ vai diễn phụ trong bộ phim Hospital Playlist (2020-2021). Kể từ đó, sự nghiệp của cô thăng tiến không ngừng, cô đã đảm nhận những vai chính trong các dự án được đánh giá cao như The Good Bad Mother và My Dearest.

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Ảnh: X

Ahn Eun Jin đang dần tạo dựng danh tiếng vững chắc ở showbiz. Ảnh: X

Park So Dam

Park So Dam cũng là 1 gương mặt tiêu biểu của lớp học huyền thoại này. Cô đã xuất hiện trong các phim độc lập khi còn là sinh viên đại học. Sau khi tốt nghiệp năm 2014, Park So Dam có bước đột phá lớn đầu tiên vào năm 2015 với bộ phim The Silenced. Vai diễn của Park So Dam trong bộ phim đoạt giải Oscar Parasite đã đưa cô lên một tầm cao mới của sự nghiệp. Nữ diễn viên tạm ngừng diễn xuất để điều trị ung thư, và trở lại thành công sau khi bình phục với bộ phim Death's Game.

Ảnh: X

Ảnh: X

Park So Dam đã mạnh mẽ chiến thắng bệnh ung thư và trở lại. Ảnh: Big Issue

Lee Sang Yi

Lee Sang Yi đã hoạt động tích cực trong làng nhạc kịch nhiều năm trước khi có được vai diễn đột phá đầu tiên trong bộ phim truyền hình Once Again. Anh trở nên nổi tiếng hơn sau khi xuất hiện trong các bộ phim Hometown Cha Cha Cha và Bloodhounds.

Ảnh: X

Ảnh: X

Lee Sang Yi tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng. Ảnh: X

Kim Sung Cheol

Kim Sung Cheol cũng là một phần của "thế hệ vàng" sinh năm 1991 trong lớp học lừng danh. Anh ra mắt với vai trò diễn viên trong vở nhạc kịch Puberty năm 2014. Sau khi xuất hiện trong nhiều vở nhạc kịch khác nhau trong những năm tiếp theo, cuối cùng Kim Sung Cheol đã ra mắt trên truyền hình trong bộ phim Prison Playbook năm 2017.

Ảnh: X

Kim Sung Cheol cũng là 1 gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Ảnh: X

Lee Yoo Young

Lee Yoo Young bắt đầu sự nghiệp vào năm 2012 khi còn là sinh viên. Cô xuất hiện trong phim ngắn Flowers Do Not Wither, tiếp theo là 7 phim ngắn khác. Nữ diễn viên ra mắt trong làng phim điện ảnh không lâu sau đó và liên tục xuất hiện trong các dự án được giới phê bình đánh giá cao, gần đây nhất là Pro Bono.

Ảnh: Newsis

Lee Yoo Young chủ yếu đóng phim điện ảnh. Ảnh: X

Cha Seo Won

Mặc dù Cha Seo Won đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ năm 2013, nhưng vai diễn đột phá thực sự của anh là trong bộ phim The Second Husband năm 2022. Cha Seo Won là "đóa hoa nở muộn" nhưng không hề thua kém các bạn, khi tham gia diễn xuất trong bộ phim đoạt giản Cannes Decision to Leave, và bộ phim truyền hình ăn khách của năm 2026 là The Wonderfools.

Ảnh: X

Cha Seo Won là "đóa hoa nở muộn". Ảnh: tvN

Lee Hwi Jong

Lee Hwi Jong là cái tên tiếp theo trên bảng vàng khóa nhập học năm 2010 của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nam diễn viên chủ yếu hoạt động trong các vở kịch sân khấu và nhạc kịch, nhưng anh cũng tham gia đóng phim độc lập. Lee Hwi Jong được biết đến với vai phụ trong các bộ phim truyền hình Law School, Goodbye Earth,The Girl on a Bulldozer...

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Lee Hwi Jong chủ yếu đóng nhạc kịch. Ảnh: X

Lee Seo Jun

Nam diễn viên Lee Seo Jun bổ sung thêm vào danh sách những gương mặt huyền thoại của khóa học này. Anh sinh năm 1991, là diễn viên quen mặt qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh lớn như Mouse, Hansan: Rising Dragon, V.I.P, Time To Hunt... Vào hồi tháng 2, anh đã kết hôn với bạn gái lâu năm không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Ảnh: X

Lee Seo Jun cũng là thành viên của lớp học huyền thoại này. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo

