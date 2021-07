Cuộc chiến thượng lưu 3: Sốc toàn tập trước tình tiết Seok Hoon đặt "bàn tay hư hỏng" lên ngực Ro Na

Tập 5 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 3 phát sóng hồi cuối tuần qua đã mang đến cho người xem những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt biến cố Oh Yoon Hee bị đẩy rớt xuống sông và qua đời khiến người xem không khỏi đau lòng.

Mẹ mất, Ro Na một thân một mình chống chọi với nổi đau quá lớn. Tuy nhiên vì bị Ju Dan Tae gài bẫy nên trong tang lễ nên đám ký giả đã ùa tới phá đám. Nhìn thấy Ro Na bị bao vây, Seok Hoon liền lấy tay ra để che chở cho Ro Na. Tuy nhiên có lẽ vì diễn quá nhập tâm nên tay anh chàng đã đặt tay lên ngực của Ro Na khiến khán giả khi xem đến phân cảnh này đều cảm thấy có phần... sai sai.

Seok Hoon bị soi đặt "bàn tay hư hỏng" lên ngực của Ro Na.

Có lẽ sau khi biết tay mình đã đi "quá trớn" anh chàng đã nhanh chóng thụt lại. Tuy nhiên phân cảnh này vẫn bị dân mạng nhanh chóng soi ra. Tất nhiên chẳng mấy ai lại chỉ trích hành động này vì việc đụng chạm trong lúc diễn là điều rất dễ xảy ra. Ngoài ra, đây còn là cặp đôi được fan đẩy thuyền nhiều nhất trong phim nên việc đụng chạm càng khiến dân tình rần rần, thay vì chỉ trích.

Ở thời điểm hiện tại, Seok Hoon chính là niềm an ủi lớn nhất của Ro Na giữa nổi đau mất mẹ. Liệu rằng cái chết của Oh Yoon Hee chỉ là cú lừa của biên kịch Kim Soon Ok? Đón xem Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phát sóng vào lúc 22g00, thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng VieON.