Cuộc chiến thượng lưu 3 tập 5: Oh Yoon Hee cố sức cứu Eunbyul nhưng lại bị Seo Jin xô chết

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 5 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu 3 phát sóng tối 2/7 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 TẠI ĐÂY) mang đến cho người xem vô số những tình huống đau tim.

Theo đó, trong tập này Oh Yoon Hee trở thành nhân vật bị cho bay màu. Hóa ra, người xô cô xuống vực sâu lại là ác nữ Seo Jin trong khi trước đó, chính Oh Yoon Hee lại ra sức cứu Eunbyul thoát chết. Nguyên nhân khiến Seo Jin vẫn muốn hại Oh Yoon Hee chết là vì nhớ lại những mối thù trước đó khiến ả ta không thể không ra tay.

Seo Jin vẫn quyết tâm giết chết Oh Yoon Hee để trả thù năm xưa.

Việc Oh Yoon Hee chết khiến Ro Na và Su Ryeon vô cùng đau khổ. Trong đám tang của người tình cũ, Ha Yoon Cheol đã đến bên cạnh Ro Na an ủi, đồng thời muốn cô bé nhận anh làm bố ruột của mình. Tuy nhiên, Ro Na đã phớt lờ và xua đuổi Ha Yoon Cheol vì không thể chấp nhận mối quan hệ quá dây dưa này.

Ro Na đau khổ trước cái chết của mẹ.

Ro Na xua đuổi Ha Yoon Cheol, nhất quyết không nhận anh làm bố.

Cái chết của Oh Yoon Hee còn có liên quan đến Ju Dan Tae, thế nên sau đó, hắn ta đã lợi dụng cái chết, đổ hết tội cho Oh Yoon Hee là người đã bắt cóc Eunbyul. Điều này khiến Ro Na càng thêm rối rắm khi trong lễ tang của mẹ, đám ký giả liên tục xuất hiện để làm phiền.

Nhờ sự trợ giúp của tay trợ lý mà chiếc chìa khóa giấu vàng của Oh Yoon Hee cũng lọt vào tay của Ju Dan Tae. Vui sướng vì gặt được thành quả, Ju Dan Tae đã nhanh chóng đến kho vàng, tuy nhiên hắn ta đâu biết rằng luật sư Jin cũng đã đoán trước được cái chết của Oh Yoon Hee có liên quan đến Ju Dan Tae nên đã theo dõi và xuất hiện đúng lúc đòi cưa đôi số vàng.

Cũng trong tập này, Seok Kyung thể hiện thái độ hỗn xược với Su Ryeon khi tuyên bố sẽ không thèm nhìn mặt mẹ mình. Vừa mất đi người em thân thiết, bây giờ lại phải giải quyết việc của con cái, thế nên Su Ryeon đã đuổi Seok Kyung ra khỏi nhà và từ mặt con gái.

Liệu rằng Oh Yoon Hee có thật sự đã chết hay chỉ là "cú lừa" tiếp theo của biên kịch Kim Soon Ok? Đón xem Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phát sóng vào lúc 22g00, thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng VieON.

