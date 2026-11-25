Tâm điểm tranh luận về Hoàng gia Anh là cuốn Dukes of Hazard: Harry, Andrew and Edward VIII. The Spares Who Shook the Throne của nhà báo Tom Sykes, dự kiến phát hành tháng 2/2027 tại Anh và Mỹ. Tác phẩm hé lộ những bất đồng, đấu đá và xung đột quyền lực bên trong gia tộc Windsor.

Theo Mail on Sunday , Hoàng tử William đang cân nhắc cải tổ Hoàng gia sau khi kế vị Vua Charles III. Đáng chú ý, anh muốn gắn danh hiệu Hoàng tử, Công chúa và tước hiệu His/Her Royal Highness (HRH, Điện hạ) với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, thay vì coi đây là đặc quyền mặc nhiên của các thành viên mang dòng máu hoàng gia.

Cuốn sách mới khẳng định William có kế hoạch cải tổ Hoàng gia Anh. Ảnh: Reuters .

Tom Sykes dẫn lời một người bạn của William cho biết những thành viên đảm nhận công việc chính thức, hoạt động ngoại giao và đại diện Hoàng gia sẽ được giữ danh hiệu, hưởng trợ cấp, lương và nơi ở. Ngược lại, người không thực hiện nhiệm vụ sẽ mất các đặc quyền tương ứng, trở thành công dân tư nhân và tự do theo đuổi sự nghiệp riêng.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, Harry và Meghan sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Hai con của họ, Archie và Lilibet, cũng có nguy cơ mất danh hiệu Hoàng tử và Công chúa. Tuy nhiên, phạm vi cải tổ được cho là không chỉ giới hạn ở gia đình Sussex.

Charlotte và Louis, hai con nhỏ của William và Công nương Kate, có thể được lựa chọn từ bỏ danh hiệu khi trưởng thành nếu muốn theo đuổi sự nghiệp độc lập. Hoàng tử George, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị, vẫn giữ vai trò kế thừa ngai vàng.

Mâu thuẫn giữa William và Harry ngày càng sâu sắc

Đề xuất cải tổ được cho là phản ánh bất đồng giữa William và Harry về tương lai Hoàng gia. Theo Tom Sykes, William thuộc nhóm phản đối việc đưa vợ chồng Sussex trở lại gần gia đình, lo ngại những động thái hòa giải có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sự ổn định của chế độ quân chủ.

Trong bài viết trên The Daily Beast tháng 6/2026, Sykes tiết lộ Hoàng gia Anh tồn tại hai phe với quan điểm trái ngược về gia đình Sussex. Phe cứng rắn do Sir Clive Alderton, Thư ký riêng của Vua Charles III, dẫn dắt, cho rằng những hành động của Harry khó được tha thứ và việc đưa vợ chồng anh trở lại sẽ gây tổn hại cho Hoàng gia.

Hoàng tử William được cho là không sẵn sàng hòa giải với em trai. Ảnh: Getty Images .

Ở chiều ngược lại, nhóm ôn hòa do nhà ngoại giao Theo Rycroft dẫn dắt ủng hộ mong muốn hàn gắn của nhà vua.

Theo bài viết khác của Sykes vào tháng 7, việc nhà vua chủ động mở đường hòa giải với Harry khiến William bất bình. Người thừa kế ngai vàng lo ngại những quyết định của cha có thể ảnh hưởng đến triều đại tương lai.

Harry - Meghan thất thế

Trong bài bình luận trên Daily Mail ngày 23/11, cựu Bộ trưởng Văn hóa Anh Nadine Dorries nhận định Harry và Meghan đang thất thế trong cuộc cạnh tranh truyền thông với gia đình xứ Wales.

Theo bà, danh hiệu hoàng gia không chỉ là cách xưng hô mà còn góp phần tạo nên thương hiệu cá nhân của vợ chồng Sussex sau khi rời Hoàng gia năm 2020. Harry và Meghan muốn tự chủ tài chính, phát triển các dự án thương mại, ký hợp đồng với Netflix nhưng vẫn duy trì mối liên hệ với Hoàng gia thông qua danh hiệu và xuất thân. Vì vậy, việc mất các đặc quyền này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của họ.

Dorries cho rằng William và Kate đang chiếm ưu thế nhờ các hoạt động hoàng gia và khả năng tạo dựng hình ảnh trước công chúng. Bà đánh giá tích cực bộ phim tài liệu Heal của BBC về hành trình đối mặt với bệnh ung thư của Công nương Kate, trong khi chê màn xuất hiện của Harry trên chương trình This Morning của ITV thiếu tự nhiên, không tạo được ấn tượng tốt.

Vợ chồng xứ Wales được đánh giá thắng thế nhà Sussex trong cuộc chiến truyền thông. Ảnh: Pool photo.

Sự khác biệt giữa hai gia đình còn nằm ở cách tiếp cận vai trò hoàng gia. William và Kate đại diện cho hình ảnh gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ và sự kế thừa. Trong khi đó, Harry và Meghan muốn duy trì mối liên hệ với Hoàng gia nhưng đồng thời theo đuổi cuộc sống độc lập, khai thác giá trị thương mại từ danh tiếng và xuất thân.

William có thể tước danh hiệu em trai?

Theo tài liệu của Thư viện Hạ viện Anh công bố tháng 3, danh hiệu Hoàng tử, Công chúa và kính ngữ HRH có thể được điều chỉnh hoặc thu hồi bằng các văn bản pháp lý của quân chủ, thường có sự tham vấn của chính phủ.

Tiền lệ gần nhất là Hoàng tử Andrew. Tháng 10/2025, Vua Charles III khởi động thủ tục tước danh hiệu và đặc quyền của em trai. Đến đầu tháng 11 cùng năm, văn bản Letters Patent được ban hành, chính thức tước danh hiệu Hoàng tử và HRH của Andrew.

Tuy nhiên, tước hiệu Công tước xứ Sussex của Harry là vấn đề pháp lý khác. Đây là tước vị quý tộc được Nữ hoàng Elizabeth II trao năm 2018. Theo Nadine Dorries, việc thu hồi tước vị này cần một đạo luật của Quốc hội Anh, không đơn giản như thay đổi danh hiệu Hoàng tử hoặc HRH.

Trước những tiết lộ của Tom Sykes, Cung điện Kensington ban đầu tuyên bố không bình luận về nội dung cuốn sách. Tuy nhiên, theo GB News , cung điện sau đó bác bỏ thông tin William có ý định tước danh hiệu HRH của những thành viên Hoàng gia không thực hiện nhiệm vụ chính thức, khẳng định cáo buộc này "không có cơ sở thực tế".

Cung điện Kensington bác bỏ khả năng tước danh hiệu của Harry. Ảnh: Getty Images.

Tom Sykes vẫn bảo vệ thông tin, cho biết ông dựa trên những nguồn tin am hiểu suy nghĩ của William. Tuy nhiên, danh tính các nguồn tin chưa được công khai và kế hoạch cải tổ cũng chưa được Hoàng gia xác nhận.

Những tiết lộ này vì thế vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Dù vậy, chúng cho thấy mâu thuẫn giữa hai hoàng tử không chỉ là chuyện gia đình mà còn gắn với câu hỏi lớn hơn: Ai có quyền định hình tương lai Hoàng gia Anh và những đặc quyền nào sẽ được duy trì trong triều đại tiếp theo?