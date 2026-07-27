Tin đồn Lona Kiều Loan bí mật chào đón con đầu lòng đã râm ran trên mạng xã hội từ rất lâu. Dù nhiều lần bị réo tên, người đẹp vẫn giữ im lặng và chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin.

Mới đây, Lona Kiều Loan tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải đoạn video ghi lại một góc bên trong không gian sống. Thoạt nhìn, đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, tuy nhiên nhiều người nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của hai món đồ chơi trẻ em đặt ngay cạnh cửa kính trong nhà. Trong đó có một món đồ chơi mô hình xe và một nhân vật siêu anh hùng. Không ít cư dân mạng cho rằng đây đều là những món đồ chơi thường được các bé trai yêu thích.

Đây là lần hiếm hoi nàng hậu vô tình để lộ "hint" về cuộc sống riêng. Một số người còn nhận định việc những món đồ chơi xuất hiện ngay trong không gian sinh hoạt gia đình càng khiến nghi vấn cô đã lên chức mẹ bỉm có thêm cơ sở.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ từ vài món đồ chơi trong nhà thì chưa thể khẳng định điều gì. Những món đồ này có thể thuộc về người thân, cháu trong gia đình hoặc đơn giản là xuất hiện vì một lý do khác. Hiện tại, Lona Kiều Loan vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến những đồn đoán của cư dân mạng.

Lona Kiều Loan để lộ 2 món đồ chơi dành cho bé trai đặt bên trong nhà cô

Động thái trên càng khiến netizen có cơ sở cho rằng Lona Kiều Loan đã bí mật chào đón bé trai

Tin đồn Lona Kiều Loan bí mật sinh con

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, từng đại diện Việt Nam thi Miss Grand và dừng chân vị trí top 10. Không chỉ cuộc thi nhan sắc, cô còn thử sức với lĩnh vực MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Lona Kiều Loan nhiều lần úp mở được tặng quà, cưng chiều nhưng không công bố danh tính nửa kia

Có thời gian Lona Kiều Loan ở ẩn, ít hoạt động showbiz hay mạng xã hội. Đến tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. 1 năm sau đó, cô đăng ảnh được cho là tổ chứ sinh nhật cho một bé trai.

Trước đó không lâu, Kiều Loan cũng gây bàn tán khi xuất hiện với những trang phục dáng rộng, hạn chế khoe vóc dáng. Trong một số video được ghi lại tại sự kiện, dáng đi và cách lựa chọn trang phục của cô cũng trở thành chủ đề được netizen đem ra phân tích. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng lại ở những suy đoán từ cộng đồng mạng. Phần vòng 2 nhô lên trong hình ảnh mới nhất hoàn toàn có thể đến từ góc chụp, tư thế tạo dáng hoặc thiết kế trang phục. Bản thân Kiều Loan cũng chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện mang thai hay đời sống tình cảm.

Lona Kiều Loan từng bị soi nhiều hint với bác sĩ thẩm mỹ

Ảnh: FBNV