Cung thủ xinh nhất Việt Nam tung ảnh thân mật với tay vợt từng dự Olympic: Trai tài gái giỏi là đây

Chuyện tình của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Lê Đức Phát từ lâu đã khiến dân tình phải "đứng ngồi không yên". Sau khi công khai hẹn hò, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao cũng như đời thường, trở thành một trong những couple được yêu thích nhất làng thể thao Việt.

Mới đây, nhân dịp tròn 1 năm yêu nhau, Ánh Nguyệt – Đức Phát đã tung bộ ảnh kỷ niệm khiến netizen được phen "rụng tim".

Trong loạt ảnh, cả hai chọn concept cực giản dị áo thun trắng – quần jean, chụp trong không gian bếp đời thường. Thế nhưng chính sự mộc mạc ấy lại làm bật lên vẻ gần gũi, ngọt ngào. Từ khoảnh khắc cùng nhau ăn dưa hấu, tinh nghịch với cam, cho đến lúc tựa đầu tình cảm, đâu đâu cũng toát lên "tình yêu màu hồng".

Ngắm bộ ảnh của cặp đôi:

Đỗ Thị Ánh Nguyệt (2001) là gương mặt vàng của bắn cung Việt Nam, từng góp mặt ở Olympic Tokyo 2020, Olympic Paris 2024 và mang về nhiều thành tích tại SEA Games. Trong khi đó, Lê Đức Phát (1998) hiện là tay vợt số 1 Việt Nam, từng vô địch nhiều giải đấu quốc nội, quốc tế và là niềm hy vọng lớn của cầu lông nước nhà và tham dự Olympic Paris 2024.

Cả hai chính thức "thả hint" hẹn hò vào năm 2024 sau khi cùng tham dự Olympic. Kể từ đó, netizen liên tục bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ từ việc âm thầm cổ vũ nhau ở các giải đấu cho đến check-in cùng nhau trong những chuyến đi riêng tư.

Bộ ảnh kỷ niệm 1 năm lần này không chỉ đánh dấu cột mốc đặc biệt trong tình yêu của cặp đôi và còn kỷ niệm 1 năm của các VĐV sau hành trình tại Olympic Paris 2024.