Cùng Galaxy AI khám phá vẻ đẹp du lịch Việt qua cuộc thi "Galaxy AI Hiểu Tiếng Việt, Tôn Vinh Du Lịch Việt"

Sáng tạo để lan toả vẻ đẹp Việt Nam

Đúng như tên gọi, cuộc thi "Galaxy AI Hiểu Tiếng Việt, Tôn Vinh Du Lịch Việt" là sân chơi hấp dẫn cho những nhà sáng tạo nội dung yêu thích xê dịch, đặc biệt là du lịch Việt Nam. Cuộc thi do Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cùng Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Thông qua hai hạng mục gồm Ảnh và Video, người trẻ có thể thể hiện tình yêu với đất nước, đưa hình ảnh danh thắng, con người và văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bạn có thể lựa chọn một trong 3 chủ đề gồm: "Tôn vinh cảnh sắc Việt Nam", "Tôn vinh văn hoá Việt và con người Việt" hoặc "Trải nghiệm du lịch Việt" để tham gia dự thi. Người tham gia sử dụng điện thoại Samsung Galaxy để quay chụp nội dung theo chủ đề đã chọn, sau đó đăng tải lên trang cá nhân kèm các hashtag #GalaxyAI #GalaxyAIHieuTiengViet #VietNamDiDeYeu #GalaxyS25 Series. Riêng hạng mục Video, người tham gia cần sử dụng CapCut Template của cuộc thi để sản xuất nội dung.

Bạn Vân Nguyễn (20 tuổi, TP.HCM) hào hứng: "Mình thấy cuộc thi có nhiều đề tài rất phong phú và truyền cảm hứng, từ những di tích lịch sử đến thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực say đắm lòng người đều có thể trở thành đề tài để khai thác trong cuộc thi này. Mình cũng đang sở hữu một chiếc điện thoại Galaxy S25 Ultra và thường xuyên chụp ảnh, quay video và xử lý hậu kỳ cùng Galaxy AI nên chắc chắn các thử thách của cuộc thi không thể làm khó mình".

Hưởng ứng những thời khắc ý nghĩa của dân tộc

Nguồn ảnh: Anton Đạt

Cuộc thi "Galaxy AI Hiểu Tiếng Việt, Tôn Vinh Du Lịch Việt" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 65 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2025) và hưởng ứng Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Một gợi ý hấp dẫn là bạn có thể hoà mình vào các hoạt động trình diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa, trình diễn drone, diễu hành… vào dịp 30/4 tại TP.HCM và tận dụng những khoảnh khắc đặc biệt này để sáng tạo bài dự thi ấn tượng.

Nhiều cơ hội săn về các phần thưởng hấp dẫn

Một lý do quan trọng khiến bạn không nên bỏ qua cuộc thi này chính là giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị với tổng trị giá lên đến 300 triệu đồng. Cuộc thi sẽ công bố kết quả theo tuần trước khi tìm ra người chiến thắng chung cuộc. Hàng loạt giải thưởng hấp dẫn như điện thoại Galaxy S25 Ultra, S25 Plus, đồng hồ thông minh Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7… đang chờ đón những người chơi xuất sắc nhất.

Galaxy AI và hành trình đồng hành cùng người dùng tôn vinh giá trị Việt

Ngay từ khi ra mắt, Galaxy AI với nhiều tính năng mạnh mẽ đã là công cụ tuyệt vời cho hành trình sáng tạo của tín đồ du lịch và các nhà sáng tạo nội dung. Với Galaxy AI tiên tiến được tích hợp trên các thiết bị Galaxy, đặc biệt là S25 Series, các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ có thêm một công cụ mạnh mẽ để thể hiện sự sáng tạo, tình yêu với quê hương và góp phần quảng bá du lịch Việt Nam một cách hiệu quả và ấn tượng hơn bao giờ hết. Từ tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google (Google’s Circle to Search) giúp tìm kiếm thông tin điểm đến và lên lịch trình đến camera AI tân tiến với các tính năng hậu kỳ sáng tạo mạnh mẽ đều là bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình này.