Hòa Minzy và ồn ào ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau

Ồn ào xoay quanh ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau (phát hành tháng 4/2026) thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Tâm điểm bắt đầu từ một câu hát trong phần điệp khúc do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chấp bút: “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Ngay sau khi MV của Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt, câu hát này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng ca từ đi ngược với cả thực tế nông nghiệp lẫn hình tượng văn hóa quen thuộc của người Á Đông.

Ở góc độ khoa học, lúa khi chín, hạt chắc sẽ nặng và trĩu xuống. Lúa “đứng thẳng” thường bị xem là lép hoặc chưa đạt chất lượng. Từ quan sát tự nhiên, người xưa đúc kết thành 1 hình ảnh ẩn dụ cho sự khiêm tốn. Ở góc độ văn hóa, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu còn được xem như biểu tượng cho sự khiêm nhường của người trưởng thành, thành công nhưng không kiêu ngạo. Vì vậy, việc sử dụng cụm từ “lúa chín nhưng chẳng hề cúi đầu” khiến nhiều người cho rằng ca khúc đang làm lệch đi ý nghĩa vốn quen thuộc của hình tượng này.

Trước phản ứng từ dư luận, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa từng lên tiếng giải thích đây là phép ẩn dụ, nhân cách hóa hình ảnh cây lúa để nói về tinh thần kiên cường, không khuất phục trước nghịch cảnh của người Việt. Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng vẫn không đồng tình với cách lý giải này. Nhiều ý kiến cho rằng việc kết hợp hình tượng cây lúa với thông điệp “không cúi đầu” là khiên cưỡng và gây phản cảm vì đi ngược biểu tượng văn hóa vốn đã ăn sâu trong nhận thức cộng đồng.

Sau nhiều ngày tranh cãi, đến ngày 28/4/2026, Châu Đăng Khoa chính thức xác nhận sẽ chỉnh sửa lời bài hát. Ở sân khấu live đầu tiên của Hòa Minzy và Cẩm Ly, câu hát gây tranh cãi đã được thay bằng: “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng, thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”.

Giữa lùm xùm này, cả Hòa Minzy lẫn Cẩm Ly đều trở thành tâm điểm bàn luận.

Tuy nhiên, cái tên bị nhắc đến nhiều hơn lại là Hòa Minzy. Thậm chí, xuất hiện nhiều topic so sánh Hòa Minzy làm sản phẩm văn hóa với những cái tên khác như Hoàng Thùy Linh, Chi Pu hay Phương Mỹ Chi. Từ 1 câu hát gây tranh cãi, vấn đề lan rộng hơn với đối tượng là giọng ca Bắc Bling. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít cư dân mạng thắc mắc lý do Hòa Minzy bị tấn công dù là người thể hiện bài hát cùng Cẩm Ly.

Lý do Hòa Minzy vướng tranh cãi nhiều hơn Cẩm Ly

Tranh cãi xoay quanh Hòa Minzy bùng lên lớn hơn Cẩm Ly xuất phát từ chính những động thái của cô trên mạng xã hội trong suốt quá trình drama diễn ra. Ngay trong ngày đầu MV Người Việt Mình Thương Nhau phát hành, khi nhiều khán giả đặt câu hỏi về ngụ ý câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng cúi đầu”, Hòa Minzy đã trực tiếp phản hồi một bình luận và cho biết câu hát được hiểu theo nghĩa bóng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không giải thích sâu hơn về dụng ý ca từ.

Sau phản hồi này, nhiều cư dân mạng vào luồng bình luận, “chỉnh” trực tiếp Hòa Minzy và giải thích ý nghĩa phổ biến của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”. Từ đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ chưa hiểu đầy đủ tầng nghĩa của chính câu hát mà mình thể hiện.

Dù sau đó Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích ý đồ sáng tác, tranh cãi vẫn không hạ nhiệt. Nhiều ý kiến từ cư dân mạng lẫn một số người hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa tiếp tục cho rằng cách sử dụng hình tượng “lúa chín cao nhưng chẳng cúi đầu” là thiếu phù hợp.

Sau thời điểm này, Hòa Minzy không tiếp tục nhắc trực tiếp đến câu hát gây tranh cãi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động quảng bá cho sân khấu biểu diễn cùng Cẩm Ly. Đêm 27/4, Hòa Minzy đăng tải bài viết tổng duyệt chương trình và kêu gọi khán giả theo dõi tiết mục biểu diễn.

Đến ngày 28/4, khi ca khúc được chỉnh sửa lời và biểu diễn phiên bản mới, Hòa Minzy tiếp tục chia sẻ hình ảnh, clip sân khấu trên fanpage hơn 3,7 triệu người theo dõi. Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ trực tiếp phản hồi nhiều ý kiến từ khán giả.

Đáng chú ý, trước bình luận cho rằng nữ ca sĩ “kéo Cẩm Ly xuống đáy”, Hòa Minzy trả lời: “Dạ em cũng là khách mời của dự án mà c ạ. Hơi nặng lời quá rồi ạ”. Ở một bình luận khác liên quan đến chất lượng bài hát, Hòa Minzy giải thích đây không phải sản phẩm do cô đầu tư sản xuất: “Dạ MV này không phải sản phẩm chính thức do em sản xuất ạ, em là khách mời đồng hành cùng. Dự án cộng đồng mang tên VIETNAM LOVE. Dự án này của Tpro là mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương thật nhiều ạ. Em đợi sản phẩm mới của em nhé”. Khi được hỏi trực tiế p “lúa chín có cúi đầu không”, nữ ca sĩ tiếp tục phản hồi: “Dạ có sửa lời rồi ạ. Anh nghe lời mới xem thấy ổn chưa nhé ạ!”.

Những động thái của Hòa Minzy tiếp tục kéo tranh cãi về phía cô. Bởi trong suốt thời gian vụ việc diễn ra, Hòa Minzy trực tiếp tương tác, giải thích và đối thoại với khán giả trên mạng xã hội. Hòa Minzy chủ động mở ra không gian tương tác, khiến toàn bộ phát ngôn bị soi xét và bàn luận với nhiều góc nhìn trái chiều.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy đang là nghệ sĩ có định hướng kết hợp văn hóa vào âm nhạc nổi bật nhất năm qua. Sau thành công của Bắc Bling , tiêu chuẩn mà công chúng đánh giá Hòa Minzy trở nên khắt khe hơn. Do đó, mọi vấn đề dễ bị phóng đại.

Trong khi đó, Cẩm Ly giữ im lặng hoàn toàn từ thời điểm drama nổ ra cho đến hiện tại. Nữ ca sĩ vẫn xuất hiện biểu diễn ca khúc nhưng không đưa ra phát ngôn nào liên quan đến tranh cãi. Vì vậy, trên các diễn đàn mạng xã hội, mức độ gắn kết giữa Cẩm Ly và câu hát gây tranh luận không lớn bằng Hòa Minzy.

Từ diễn biến của vụ việc, sự khác biệt trong cách ứng xử trước khủng hoảng của hai nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được công chúng bàn luận trên mạng xã hội.

