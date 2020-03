Củng cố hồ sơ xử lý Facebooker bịa đặt "một huyện ở Nghệ An có 3 người chết vì Covid-19"

Cơ quan chức năng Nghệ An kiểm tra một trường hợp được cách ly tại Trung tâm y tế trước đó.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản Trần Văn Hoài đăng tải nội dung "Dịch Corona đã về đến Nghệ An, Thanh Chương. Thanh Chương có 3 ca tử vong".

Thông tin này xuất hiện trên Facebook đã khiến dư luận trên địa bàn Nghệ An hoang mang, lo lắng. Đặc biệt là người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương càng hoảng sợ khi không biết thực hư sự việc này.

Sau khi xuất hiện thông tin này, Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện Thanh Chương đã lập tức vào cuộc xác minh làm rõ và xác định, thông tin này hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật.

Thông tin sai sự thật mà Hoài đăng tải trên facebook.

Ngày 11/3, Công an huyện Thanh Chương cho biết, phía đơn vị này đã xác minh được chủ tài khoản đã đăng thông tin thất thiệt trên lên Facebook và tiến hành triệu tập lên để làm việc.

Cụ thể, chủ tài khoản Facebook trên là Trần Văn Hoài (SN 1989, trú xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An). Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Hoài đã thừa nhận thông tin của mình đăng tải là bịa đặt và hoàn toàn không có thật.

Trần Văn Hoài sau đó đã tự gỡ bài viết, đăng công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân về thông tin thất thiệt mà mình đã đăng tải.Hiện Công an huyện Thanh Chương đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Hoài trước pháp luật.



Công an triệu tập Hoài lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Hiện Hoài đã đăng thông tin đính chính xin lỗi trên Facebook cá nhân của mình.

Qua xác minh được biết, trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện có 1 trường hợp được cách ly tại nhà là anh T.V.A. (SN 1998, trú xã Thanh Long).

Trước đó anh T.V.A. làm việc cho 1 gara tại Hà Nội. Ngày 4/3, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 có mang xe qua gara này để kiểm tra và nói chuyện với chủ gara.

Thời điểm này, anh A. không có mặt ở gara. Tuy nhiên sau đó anh A. đến gara làm việc. Chiều 5/3, anh A. đi về quê và sau đó được Trung tâm y tế huyện Thanh Chương kiểm tra và cho cách ly tại nhà do không trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có hơn 600 người được cách ly tại nhà, tại các cơ sở y tế. Trong đó có một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh cũng được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, các trường hợp cán bộ, lãnh đạo tỉnh không thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nên chỉ cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định.