Cùng chăm sóc sức khỏe chủ động - "món quà" ý nghĩa để dành tặng gia đình nhân dịp 28/6

Đồng hành bằng sự thấu hiểu sức khỏe lẫn nhau

Sự sẻ chia, quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau là những giá trị đáng quý của gia đình. Điều này không chỉ thể hiện qua việc chăm sóc người thân trong những lúc ốm đau, mà còn khắc họa rõ nét trong cách các thành viên theo sát tình hình sức khoẻ của nhau, từ đó khích lệ vận động hoặc có cách chăm sóc phù hợp với thể trạng của người thân.

Chẳng hạn, nếu thấy bạn đời ít vận động hơn so với ngày thường, bạn có thể động viên họ cùng đi bộ sau bữa ăn tối để hoàn thành các mục tiêu tập luyện trong ngày. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về nhịp tim hay giấc ngủ của cha mẹ, con cái cũng có thể chủ động đưa họ đi thăm khám, dự phòng sớm nguy cơ bệnh tật. Việc theo sát tình hình sức khoẻ của gia đình nay có thể được thực hiện dễ dàng thông qua việc chia sẻ Dữ liệu Sức khoẻ Gia đình (Family Health Data) trên tài khoản Samsung.

Gia đình có thể cùng theo dõi sức khỏe bằng cách tải ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26

Để bắt đầu quá trình chăm sóc sức khoẻ chủ động cùng cả nhà, bạn có thể đăng nhập Samsung account trên Galaxy S26 series, lựa chọn mục Family và chọn Family Health Data. Bằng việc chia sẻ dữ liệu sức khoẻ, các thành viên có thể theo dõi từ xa các thông tin như số bước chân, mức độ vận động, lượng calo đốt cháy và chất lượng giấc ngủ của người thân. Quan trọng hơn, Galaxy S26 series sẽ đưa ra những Cảnh báo an toàn nếu thể trạng của người thân có những biến động bất thường, giúp bạn chủ động chăm sóc, ứng phó kịp thời.

Cả nhà cùng tập luyện, vừa khoẻ vừa thêm gắn kết

Tập luyện một mình không tránh khỏi những lúc mất động lực. Tuy nhiên, khi có sự đồng hành của những người thân yêu, việc rèn luyện thể chất bỗng trở nên thú vị và mang tính gắn kết hơn. Bạn có thể tạo ra các thử thách vui vẻ như "Ai đi xa nhất" hoặc "về đích trước tiên" giữa các thành viên trong gia đình. Kết quả xếp hạng sẽ tạo nên không khí thi đua lành mạnh, đồng thời mang đến sự vui tươi và thúc đẩy tinh thần tập thể dục hàng ngày tại nhà.

Với Samsung Health, cả gia đình có thể cùng tham gia các thử thách vui vẻ

Một trong những cách đơn giản để rủ cả nhà cùng vận động chính tạo Thử thách đi bộ/Chạy bộ trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 series. Tính năng này nằm trong mục Together của ứng dụng, cho phép tạo nên các cuộc đua thú vị để cả gia đình cùng nhau thực hiện. Bảng xếp hạng (Leaderboard) sẽ là căn cứ phân định kết quả, giúp các thành viên biết rõ thành tích, từ đó có thêm động lực để tiếp tục chinh phục thứ hạng cao hơn. Việc biến vận động trở thành một hoạt động chung của gia đình không chỉ mang lại giá trị sức khoẻ mà còn là "cầu nối" đưa các thành viên xích lại gần nhau hơn giữa nhịp sống bận rộn hiện nay.

Cải thiện lối sống từ bữa ăn, giấc ngủ

Cùng sống dưới một mái nhà, ăn cơm chung và có sự tương đồng về lịch sinh hoạt là điều kiện thuận lợi để các thành viên thay đổi lối sống chung theo hướng tích cực. Lúc này, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và giờ đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học sẽ đồng thời tác động lên cả gia đình thay vì từng cá nhân riêng lẻ. Cha mẹ có thể chủ động nhắc nhở con cái uống đủ nước, ăn thêm rau xanh để hỗ trợ tiêu hoá và nâng cao sức khỏe làn da. Tương tự, việc bảo ban nhau đi ngủ và thức dậy đúng giờ cũng sẽ tạo nên thói quen tốt cho sức khoẻ về lâu dài.

Bộ đôi Galaxy S26 series và đồng hồ Galaxy Watch8 series chính là bạn đồng hành sống khỏe cho các gia đình. Bộ công cụ quản lý giấc ngủ trên đồng hồ sẽ phân tích từng giai đoạn ngủ, cung cấp điểm số giấc ngủ và điểm năng lượng để giúp các gia đình lên kế hoạch vận động, nghỉ ngơi hợp lý. Trong khi đó, tính năng đo Chỉ số Chống oxy hoá (Antioxidant Index) cũng giúp các thành viên trong gia đình nắm được nhu cầu dinh dưỡng của từng thành viên, từ đó bổ sung các loại rau củ quả và dinh dưỡng phù hợp vào bữa ăn của cả gia đình. Các thông số đo được trên đồng hồ sẽ do Galaxy AI phân tích, xử lý, từ đó đưa ra lời khuyên trực quan, dễ thực hiện cho từng thành viên.

Với sự giúp sức của công nghệ, đặc biệt là AI cá nhân hóa trên hệ sinh thái Samsung Galaxy như điện thoại Galaxy S26 series, đồng hồ Galaxy Watch8 series, việc sống khỏe chủ động đang ngày càng dễ dàng hơn với các gia đình. Sự nhập cuộc của công nghệ biến gia đình không chỉ là tổ ấm hay chỗ dựa tinh thần mà còn là một "trạm sạc năng lượng", nơi mỗi người có thêm động lực nâng cao sức khỏe thể chất để trở thành phiên bản tốt nhất mỗi ngày.