"Cực phẩm" Việt kiều Canada NALA đã không trung thực lại còn xin lỗi bằng bảng sớ đầy rẫy sai lầm?

Tối hôm qua, dân mạng Việt bỗng xôn xao vì lời tố cáo Việt kiều Canada Michael Trương gian dối hơi nhiều về bản thân trong chương trình Người ấy là ai mùa 3. Một cực phẩm từng được chị em săn đón bỗng dưng trở thành "cực xạo" qua lời tố cáo của người có quen biết với anh.

Anh Michael Trương, Việt kiều Canada bị tố nói xạo

Cụ thể hơn, Michael Trương bị tố:

- Mới nộp đơn ra tòa 2 tháng thành ly hôn 6 tháng?

- Bối cảnh quán bar dùng để giới thiệu là của nhà vợ thành mình góp vốn?

- Không biết nấu ăn nhưng lại diễn như biết nấu lắm khi xuất hiện trước khán giả.

Trước hàng loạt ý kiến trái chiều, Michael Trương đã chính thức gửi lời xin lỗi đến vợ, gia đình, bạn bè, khán giả và cả chương trình Người ấy là ai bằng 1 sớ tiếng Anh trên Story Facebook:

Tạm dịch ra thì là như này:

"Thứ 6 tuần trước, tôi có tham gia show "Người ấy là ai" và đã không hoàn toàn thành thật về tình trạng hôn nhân của mình. Tôi nói với tất cả mọi người rằng tôi đã ly hôn 6 tháng và điều này là không đúng.



Tôi và vợ cũ đã ly thân được một thời gian và chúng tôi gặp khó khăn trong việc liên lạc nên thủ tục mãi đến tháng 3 mới hoàn thiện.

Tôi không muốn nói về cuộc hôn nhân đã qua trên truyền hình vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ cũ. Nhưng khi Host (Trấn Thành) hỏi về việc liệu tôi đã từng kết hôn chưa, tôi cảm thấy thật thiếu lịch thiệp nếu không trả lời câu hỏi ấy.

Những gì tôi nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi là thật, chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều nhưng sau vài năm chung sống chúng tôi đều hiểu rằng cả hai không xứng đôi.

Tôi chưa từng có ý định nói bất kỳ điều gì gây tổn thương cho cô ấy nhưng khi được hỏi đã chia tay bao lâu, tôi đã khá căng thẳng và đáp là 6 tháng.

Tôi xin lỗi về sai lầm này. Tôi thành thật xin lỗi vợ cũ, tôi xin lỗi bạn bè và gia đình, tôi xin lỗi khán giả và xin lỗi cả chương trình.

Mình xin lỗi".

OK anh Michael Trương, việc anh gian dối, bị bắt lỗi rồi mới xin lỗi chắc không cần bàn đến nữa. Cái cần nói tới là văn bản xin lỗi bằng tiếng Anh, (nhiều chỗ) chưa ổn đâu anh Việt kiều Canada nhé:

1. "... my marriage and divorce" -> chuẩn chỉ thì phải dùng "my marital status" anh nhé, đó mới là cách dùng từ đúng để chỉ tình trạng hôn nhân trong văn bản.

2. "Discuss" -> hãy dùng cụm Talk about, anh nói về hôn nhân của anh, là 1 chiều chứ có tranh luận gì đâu mà dùng "discuss".

3. "... I had been divorced for over 6 months which was not true." -> đúng cấu trúc thì anh phải thêm dấu ",": I had been divorced for over 6 months , which was not true.

4. "Exwife" -> Ex-wife, vợ cũ cũng phải viết cho hẳn hoi anh ạ.

5. "My exwife and I were separated..." -> Have been separated.

6. "I didn't want to effect ..." -> effect sai rồi, phải là affect.

7. "I'm sorry to friends and family / I'm sorry to the audience / I'm sorry to the show" -> Không có cấu trúc "I'm sorry to..." đâu anh ạ, phải là "apologize to...".

Chưa kể, Trấn Thành là host, anh ấy hỏi rất bình thường lại đi đổ tội cho người ta làm mình cuống. Cuống thì đơn giản đừng nói, hoặc ậm ừ chứ sao lại trôi chảy thế.

Thật anh Michael Trương, anh xin lỗi chưa thành tâm và nên viết lại bằng tiếng Việt.