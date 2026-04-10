Cục Hải quan vừa có văn bản số 15029/CHQ-GSQL ngày 9/4/2026 gửi Chi cục Hải quan khu vực I, hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ vượt định mức miễn thuế.

Theo Cục Hải quan, căn cứ quy định tại Luật Hải quan, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi, bao gồm hành lý mang theo người hoặc gửi trước, gửi sau chuyến đi.

Đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu khi mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải thực hiện khai báo với cơ quan hải quan.

300 gram vàng tương đương 80 chỉ vàng, tức 8 cây vàng.

Liên quan đến thủ tục hải quan, trường hợp hành lý của người nhập cảnh vượt định mức miễn thuế, hồ sơ hải quan phải bao gồm: Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành: 2 bản chính; Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu có dấu xác nhận của cơ quan xuất cảnh, nhập cảnh đối với người nhập cảnh, Tờ khai xuất nhập cảnh có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh đối với người nhập cảnh, Chứng từ vận tải trong trường hợp hành lý của người nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi.

Cục Hải quan cho biết, người nhập cảnh có mang hành lý (bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ) vượt định mức miễn thuế thì thuộc trường hợp phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC và tờ khai nhập cảnh theo mẫu quy định ban hành kèm Thông tư số 52/2017/TT-BTC.

Về giấy tờ xuất trình chứng minh nguồn gốc của vàng nhằm phân biệt giữa vàng trang sức, mỹ nghệ với vàng kinh doanh, Cục Hải quan dẫn lại công văn số 279/BTC-CHQ ngày 9/1/2026 của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính đã trao đổi với Ngân hàng Nhà nước, trong đó có nội dung đề nghị "bổ sung quy định trường hợp cá nhân mang vàng vượt định mức khi xuất cảnh/nhập cảnh, yêu cầu cá nhân phải xuất trình hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng trang sức, mỹ nghệ".

Tuy nhiên, khi chưa có hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước về nội dung này, Cục Hải quan đề nghị Chi cục Hải quan khu vực I căn cứ quy định pháp luật hải quan và quy định của Ngân hàng Nhà nước hiện hành để thực hiện.

Ngoài ra, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan thì thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 167/20205/NĐ-CP.