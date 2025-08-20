Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường bộ vào Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, trong các khung giờ: từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8; từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8; từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8; từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8 và từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 2/9, lực lượng chức năng sẽ hạn chế một số loại phương tiện lưu thông về hướng Hà Nội.

Các phương tiện bị hạn chế bao gồm: xe tải từ 10 tấn, xe khách từ 45 chỗ trở lên. Ngoại lệ áp dụng với xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe rác, xe xử lý sự cố, phương tiện có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên theo quy định.

Các tuyến đường bị hạn chế

Cao tốc: Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: đoạn từ nút giao Thường Tín (Km 192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại Km40+700) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao cao tốc 05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Quốc lộ: Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → ngã ba đường Cách mạng Tháng Tám giao quốc lộ 3 - ngã tư Nam Tiến (từ Km 46+650 đến Km 41+900) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (Km 65+100 quốc lộ 6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cục CSGT đề nghị người dân và doanh nghiệp vận tải chủ động sắp xếp lộ trình, thời gian phù hợp để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày cao điểm phục vụ lễ kỷ niệm.

Theo kế hoạch, lịch sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 21:00 ngày 27/8/2025 (dự phòng ngày 28/8/2025). Đây là bước chuẩn bị quan trọng với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ. Diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Lễ tổng duyệt vào 07:00 sáng ngày 30/8/2025 (dự phòng ngày 31/8/2025). Đây là buổi luyện tập cuối cùng, diễn ra gần như hoàn chỉnh chương trình diễu binh, diễu hành trước lễ chính thức.

Lễ chính thức vào 06:30 sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.