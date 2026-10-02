Cú trượt dài của thần đồng từng kiếm hàng trăm triệu ở tuổi lên 10

Hà Thế Long (He Shilong) sinh năm 2000 tại Liêu Ninh, Trung Quốc, trong một gia đình bình thường. Cha anh, ông Hà Phong Thuận, là công nhân, yêu thích thư pháp và hội họa truyền thống. Lớn lên trong môi trường ấy, Thế Long sớm có niềm yêu thích với những nét chữ và được cha hướng dẫn học thư pháp từ khi còn rất nhỏ.

Năm 3 tuổi, cậu bé bắt đầu làm quen với thư pháp. Ban đầu, những nét chữ của Thế Long vẫn còn vụng về, nhưng sự tập trung và niềm say mê của cậu khiến cha nhận ra đây có thể là một năng khiếu đặc biệt. Ông Hà Phong Thuận sau đó trực tiếp hướng dẫn con luyện chữ và vẽ tranh truyền thống.

Đến năm 4 tuổi, Thế Long đã có thể tiếp thu nhiều kỹ thuật viết thư pháp. Cậu dành hàng giờ mỗi ngày để luyện chữ, vẽ tranh mà không cảm thấy nhàm chán. Trái lại, thư pháp dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu bé.

Nhận thấy khả năng của con, khi Thế Long 6 tuổi, gia đình quyết định chuyển tới Bắc Kinh để có điều kiện tốt hơn cho việc học tập và phát triển năng khiếu. Một năm sau, ông Hà Phong Thuận đưa con đi kiểm tra trình độ thư pháp. Thế Long khi ấy mới 7 tuổi nhưng đã đạt chứng chỉ cấp 5 của Trung tâm Kiểm tra Nghệ thuật Trung Quốc.

Thần đồng thư pháp Trung Quốc Hà Thế Long (Ảnh: Baijiahao)

Cậu đã bộc lộc tài năng từ khi còn rất nhỏ tuổi (Ảnh: Baidu)

Thành tích này khiến gia đình bất ngờ, đồng thời thu hút sự chú ý của giới thư pháp tại Bắc Kinh. Một cậu bé 7 tuổi đạt được trình độ như vậy là điều không phổ biến, đặc biệt khi phần lớn những người đạt chứng chỉ ở cấp độ này đều đã có thời gian dài học tập và luyện tập dài.

Tài năng của Thế Long tiếp tục được biết đến rộng rãi hơn vào năm 2008. Khi mới 8 tuổi, cậu tham gia biểu diễn thư pháp tại Đại hội đường Nhân dân Bắc Kinh và là một trong những người biểu diễn nhỏ tuổi nhất. Màn viết thư pháp bằng cả hai tay của cậu bé nhận được sự chú ý lớn từ khán giả.

Từ đây, Thế Long bắt đầu được gọi bằng những danh xưng như “thần đồng thư pháp” hay “thiên tài”. Hiệp hội Sách Trung Quốc cũng kết nạp cậu trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất. Cùng năm, tại một lễ hội văn hóa ở Bắc Kinh, màn trình diễn của Thế Long gây ấn tượng với nhà thư pháp Vương Văn Tường. Nhận thấy năng khiếu của cậu bé, ông quyết định nhận Thế Long làm học trò.

Dưới sự hướng dẫn của người thầy này, kỹ năng thư pháp của Thế Long tiếp tục được cải thiện. Cậu xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện, triển lãm và chương trình biểu diễn. Cái tên Hà Thế Long dần trở thành một hiện tượng đặc biệt trong giới thư pháp bởi tài năng xuất hiện từ quá sớm.

Năm 2011, khi mới 11 tuổi, Thế Long được mời tham gia một buổi hòa nhạc từ thiện quy tụ nhiều doanh nhân. Tại đây, tác phẩm thư pháp 4 chữ “Đại ái vô cương” (Tình yêu vô biên) của cậu được đưa ra đấu giá. Cùng thời điểm, nhiều tác phẩm của các nhà thư pháp nổi tiếng cũng được đưa lên sàn đấu giá. Một số tác phẩm của Khải Công, một trong những tên tuổi lớn của thư pháp Trung Quốc, có mức giá cao nhất khoảng 80.000 NDT, tương đương khoảng 280 triệu đồng theo nguồn được dẫn lại. Trong khi đó, tác phẩm của Thế Long được mua với giá 110.000 NDT, tương đương khoảng 385 triệu đồng.

Mức giá này tất nhiên không có nghĩa trình độ của một cậu bé 11 tuổi đã vượt qua một bậc thầy thư pháp. Nó phản ánh sức hút đặc biệt của cái tên Hà Thế Long ở thời điểm đó cũng như kỳ vọng rất lớn mà công chúng đặt vào tương lai của “thần đồng”.

He Shilong liên tục tham gia các sự kiện, quảng cáo cho các tổ chức giáo dục và nghệ thuật thư pháp để kiếm tiền (Ảnh: Baidu)

Ở tuổi 11, Thế Long đã có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng từ những tác phẩm thư pháp và các hoạt động biểu diễn. Những lời mời xuất hiện ngày càng nhiều, lịch trình của cậu bé cũng trở nên dày đặc. Không ít phụ huynh tìm đến gia đình để xin chữ, đồng thời mong muốn con mình có thể sở hữu năng khiếu tương tự.

Khi ấy, con đường trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng dường như đã được mở sẵn trước mắt Thế Long. Nhưng cũng chính lúc danh tiếng bắt đầu chuyển hóa thành giá trị thương mại, cuộc đời của cậu bé dần thay đổi.

“Thần đồng” trượt dài vì danh tiếng và tiền bạc

Nhận thấy khả năng kiếm tiền từ danh tiếng của con, gia đình Thế Long bắt đầu nhận nhiều lời mời thương mại hơn. Cậu liên tục xuất hiện tại các sự kiện, tham gia biểu diễn, quảng bá cho các hoạt động liên quan đến giáo dục và thư pháp. Thù lao cho mỗi lần xuất hiện cũng tăng lên đáng kể.

Từ một đứa trẻ dành phần lớn thời gian để luyện chữ, Thế Long ngày càng bị cuốn vào lịch trình biểu diễn và những cơ hội kiếm tiền. Việc rèn luyện thư pháp không còn được duy trì với cường độ như trước, trong khi những lời khen ngợi và sự chú ý của công chúng lại liên tục xuất hiện.

Kỹ năng của Thế Long vì thế dần không còn giữ được phong độ như thời thơ ấu. Cùng với đó, anh cũng mất dần hứng thú với thư pháp. Việc dành quá nhiều thời gian cho những hoạt động bên ngoài còn khiến việc học văn hóa bị bỏ bê, dẫn đến những khoảng trống về kiến thức và trải nghiệm xã hội.

Đáng lẽ ở thời điểm ấy, Thế Long vẫn còn rất trẻ và hoàn toàn có thể quay lại với việc học tập, rèn luyện chuyên môn. Nhưng thay vì rút khỏi ánh đèn sân khấu để xây dựng lại nền tảng, anh dần quen với cảm giác được tung hô và kỳ vọng.

Khi danh tiếng suy giảm, Thế Long tìm cách trở lại trước công chúng. Tuy nhiên, những màn xuất hiện sau này không còn nhận được sự hưởng ứng như trước. Một bộ phận người yêu thư pháp cho rằng phong cách của anh đã thay đổi, thậm chí bị nhận xét là mang màu sắc “thư pháp giang hồ”, khác xa những chuẩn mực thư pháp truyền thống.

Năm 2019, Thế Long tiếp tục thử sức trên mạng xã hội khi livestream giao lưu với người xem. Anh kêu gọi người theo dõi tặng quà để đổi lấy các tác phẩm thư pháp. Sau buổi livestream, một số người liên hệ để nhận quà nhưng được thông báo phải trả 500 NDT, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng.

Thông tin này khiến nhiều người phản ứng, cho rằng lần trở lại của Thế Long tiếp tục gắn với mục đích thương mại. Trước làn sóng chỉ trích, anh đóng các tài khoản mạng xã hội và dần rút khỏi sự chú ý của công chúng. Từ một cậu bé 7 tuổi từng khiến giới thư pháp chú ý, 8 tuổi biểu diễn viết chữ bằng hai tay và 11 tuổi có tác phẩm được mua với giá hàng trăm triệu đồng, Hà Thế Long sau đó biến mất trên MXH. Những thông tin đáng tin cậy về cuộc sống hiện tại của anh cũng không còn xuất hiện nhiều.

Câu chuyện của Thế Long từng được truyền thông Trung Quốc nhìn nhận như một trường hợp đáng tiếc về việc tài năng của trẻ em được phát hiện nhưng có thể bị định hướng sai (Ảnh: Baidu)

Câu chuyện của Thế Long từng được truyền thông Trung Quốc nhìn nhận như một trường hợp đáng tiếc về việc tài năng của trẻ em được phát hiện nhưng có thể bị định hướng sai khi người lớn quá chú trọng vào danh tiếng và lợi ích trước mắt. Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm của gia đình, cũng cần nhìn nhận rằng Thế Long từng là một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu hết ý nghĩa của những gì mình đang trải qua.

Một đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt vẫn cần được học tập, vui chơi, xây dựng nền tảng kiến thức và có thời gian để trưởng thành. Tài năng có thể giúp một người được chú ý sớm, nhưng để biến tài năng thành năng lực lâu dài lại cần nhiều năm rèn luyện.

Hà Thế Long từng có một khởi đầu mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Nhưng chính việc bước quá sớm vào thế giới của danh tiếng, tiền bạc và những kỳ vọng lớn đã khiến con đường phía sau trở nên nhiều chông chênh.

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