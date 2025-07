Chính thức lên sóng vào ngày 27/7 trên kênh VTV3, “Chiến Sĩ Quả Cảm” là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên tại Việt Nam về lực lượng Công an nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, chương trình không chỉ là dự án truyền hình giải trí đơn thuần, mà còn mang trong mình sứ mệnh truyền cảm hứng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND “bản lĩnh – nhân văn – cao đẹp” đến với khán giả cả nước.

Tại buổi họp báo diễn ra ngày 23/7 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), chương trình bất ngờ công bố thêm hai thành viên mới: rapper Binz và Nam vương Du lịch Thế giới 2025 – Hưng Nguyễn. Họ gia nhập đội hình 12 nghệ sĩ đã được hé lộ trước đó gồm Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, MONO, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm, Long Hạt Nhài và Neko Lê.

Binz, Phan Mạnh Quỳnh... lần đầu “cởi bỏ hào quang”, ngất xỉu vì cường độ huấn luyện

Là rapper nổi tiếng với phong cách thời thượng, ít ai ngờ Binz lại chấp nhận tham gia một chương trình đòi hỏi thể lực và tính kỷ luật cao như “Chiến Sĩ Quả Cảm”. Được giao nhập vai trong lực lượng Cảnh sát Cơ động, nam rapper chia sẻ: “Tôi gần như bắt đầu từ số 0. Cường độ rèn luyện quá khốc liệt, có lúc tôi ngất đi vì không chịu nổi. Càng tham gia tôi càng trân trọng những con người ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước.”

Sự cố ngất xỉu của Binz trong một bài huấn luyện thực chiến khiến nhiều người bất ngờ, bởi ít ai hình dung một nghệ sĩ quen sân khấu lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh sát với môi trường thao trường đến vậy. Tuy nhiên, sau cú sốc thể lực, chính anh là người mạnh mẽ bước tiếp, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc – điều mà chương trình muốn truyền tải.

Không quen vận động mạnh và chưa từng tham gia hoạt động quân sự, Phan Mạnh Quỳnh bước vào “Chiến Sĩ Quả Cảm” với tâm thế dè chừng. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ không ngờ rằng chương trình sẽ đẩy anh tới giới hạn cả thể chất lẫn tinh thần. Anh tiết lộ đã phải đối mặt với gần như toàn bộ những nỗi sợ của bản thân – từ độ cao, bóng tối cho tới tình huống khẩn cấp.

“Sau chương trình, tôi gần như không còn sợ gì nữa. Vì đã làm những điều tưởng không thể nên tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều,” anh nói. Dù từng ngất xỉu do quá tải, Phan Mạnh Quỳnh vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng đồng đội, đặc biệt là Tiến Luật – người thừa nhận đã rất khâm phục tinh thần “quyết chiến tới cùng” của đàn em.

Khi nghệ sĩ mang trên vai trọng trách người lính

“Chiến Sĩ Quả Cảm” là chương trình truyền hình thực tế do người Việt Nam sáng tạo, được phát triển từ những tình huống, câu chuyện có thật trong lịch sử lực lượng CAND. Không có kịch bản báo trước, các nghệ sĩ sẽ nhập vai vào hai lực lượng nòng cốt: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH); Cảnh sát Cơ động. Họ phải đối mặt với những thử thách đòi hỏi thể lực và tinh thần thép như trèo tháp, vượt chướng ngại vật, tham gia diễn tập cứu hộ và truy bắt tội phạm.

Được đầu tư công phu với hơn 500 nhân sự, 70 máy quay và nhiều khí tài đặc chủng hiện đại của lực lượng Công an, “Chiến Sĩ Quả Cảm” là chương trình truyền hình thực tế nhập vai đầu tiên tại Việt Nam có quy mô lớn như vậy. Các nghệ sĩ phải luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt, mô phỏng những nhiệm vụ thực chiến như chữa cháy, cứu nạn, truy bắt tội phạm, giải cứu con tin…

Không dừng ở phần hành động, chương trình còn tái hiện những khoảnh khắc đầy cảm xúc về tinh thần đồng đội, sự hy sinh âm thầm và lý tưởng sống của người chiến sĩ CAND. Đúng như chia sẻ của nghệ sĩ Tiến Luật: “Chiến Sĩ Quả Cảm là một hành trình đổ mồ hôi, sôi nước mắt – và có cả máu.”

Không chỉ là gameshow – là lời tri ân sâu sắc và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an – nhấn mạnh: “Chương trình là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa giá trị chân – thiện – mỹ, khơi gợi tinh thần trách nhiệm xã hội trong mỗi người, đặc biệt là giới trẻ.”

Tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ thêm: “Chúng tôi không muốn người xem chỉ dừng lại ở cảm xúc. Điều quan trọng là họ thấy được sự hy sinh âm thầm, sự rèn luyện kỷ luật và cả vẻ đẹp của lòng quả cảm.”

Tập đầu tiên của “Chiến Sĩ Quả Cảm” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h Chủ nhật, ngày 27/7/2025 trên kênh VTV3.