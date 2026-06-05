Ngày 5/6, Công an xã Đồng Tâm phối hợp với Công an TP Đồng Nai điều tra vụ việc cụ ông Q.V.D. (80 tuổi, ngụ ấp Phước Tâm, xã Đồng Tâm) tử vong trong nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, ngày 4/6, người thân của ông D. đến nhà của ông này ở ấp Phước Tâm (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) tìm và gọi cửa nhiều lần không thấy ông trả lời. Thấy cửa khóa từ bên ngoài, người này nghi ngờ dấu hiệu bất thường nên đã gọi thêm người đến hỗ trợ kiểm tra.

Khi phá khóa cửa vào trong nhà, mọi người phát hiện ông D. đã tử vong. Trên người ông, xung quanh và dưới nền nhà có nhiều vết máu.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.