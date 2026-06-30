Cụ ông 102 tuổi và cuộc hôn nhân gây tranh cãi sau gần 3 thập kỷ gắn bó

Một cụ ông 102 tuổi tại Đài Loan đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi bất ngờ đăng ký kết hôn với người nữ hộ lý gắn bó suốt 27 năm.

Theo Taipei Times, vụ việc xảy ra tại TP Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Đầu tháng 1/2026, cụ ông họ Vương (102 tuổi), từng hành nghề môi giới và đăng ký đất đai, đã đăng ký kết hôn với bà Lại - người phụ nữ nhiều năm đảm nhận công việc chăm sóc ông. Hai người được cho là đã gắn bó suốt 27 năm.

Ngày 8/1, khi các con đến thăm cha, họ bất ngờ phát hiện ông đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn từ ngày 5/1. Thông tin này khiến cả gia đình sửng sốt bởi trước đó không ai được biết về cuộc hôn nhân.

Theo người thân, cụ ông sở hữu nhiều bất động sản với tổng giá trị ước tính khoảng 800 triệu Đài tệ (tương đương hơn 650 tỷ đồng). Chính vì vậy, các con nghi ngờ nữ hộ lý đã lợi dụng quá trình chăm sóc lâu năm để tiếp cận tài sản của cha mình.

Gia đình còn cho rằng sau khi kết hôn, bà Lại hạn chế tối đa việc con cháu gặp gỡ cụ ông, khiến họ nhiều lần không thể vào nhà thăm cha. Người con trai thứ tư của cụ ông chia sẻ với truyền thông địa phương rằng ngay cả dịp mừng thọ cha vào cuối tháng 1, gia đình cũng không được đón ông về đoàn tụ.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào ngày 3/2/2026, khi biết bà Lại đưa cụ ông đến khám tại Bệnh viện Mackay Memorial. Ba người con trai, ba con dâu cùng bốn người cháu đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện để đón ông về nhà.

Hai bên xảy ra giằng co ngay tại hiện trường khi gia đình đưa cụ ông lên taxi rời đi, trong khi bà Lại phản đối. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người và lực lượng cảnh sát sau đó cũng có mặt để xử lý.

Gia đình cho rằng cụ ông hiện không còn đủ khả năng nhận thức để đưa ra những quyết định quan trọng. Theo họ, ông chỉ có thể trả lời bằng những câu ngắn như "được", "không được" hoặc "ừ", đồng thời đã có hồ sơ y tế ghi nhận tình trạng suy giảm nhận thức.

Lo ngại cha mình bị thao túng về tài chính cũng như đời sống, các con đã nộp đơn đề nghị tòa án chỉ định người giám hộ, đồng thời khởi kiện nhằm yêu cầu xem xét hiệu lực cuộc hôn nhân.

Ngoài ra, người con trai thứ tư còn cáo buộc bà Lại tìm cách tiếp cận két sắt chứa hơn 30 triệu Đài tệ tiền mặt do con cháu nhiều năm gửi để phụng dưỡng cha. Ông cũng cho rằng sau khi kết hôn, nhiều bất động sản và tài sản của cụ ông đã được chuyển sang cho bà Lại. Tuy nhiên, đây đều là những cáo buộc từ phía gia đình và chưa được tòa án kết luận.

Ở chiều ngược lại, bà Lại phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Bà đã khởi kiện ngược các con của cụ ông với cáo buộc hành hung, giam giữ trái phép và phỉ báng sau vụ việc xảy ra bên ngoài bệnh viện.

Theo Taipei Times, Văn phòng Hộ tịch quận Trung Sơn cho biết khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, cụ ông đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của cán bộ hộ tịch và hoàn tất quy trình theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc cụ ông có đủ năng lực nhận thức tại thời điểm đăng ký kết hôn hay không sẽ do tòa án xem xét dựa trên hồ sơ y tế và các chứng cứ liên quan.

Đến nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan tư pháp Đài Loan giải quyết. Hiệu lực của cuộc hôn nhân cũng như những tranh chấp về quyền giám hộ và tài sản vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Theo Taipei Times, Mothership, Khaosod English