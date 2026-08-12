Cử nhân Luật cưới "người hùng Thường Châu": Giờ ở nhà bán cà phê, xây nhà lầu khu trung tâm

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996, Nghệ An) đang là một trong những chốt chặn quan trọng của hàng thủ ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ngoài đời, anh lại được nhắc đến với một cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ đẹp con ngoan và loạt tài sản do hai vợ chồng cùng nhau gây dựng.

Vợ của Xuân Mạnh là Trần Thị Dung (sinh năm 1997) cùng quê với chàng cầu thủ. Cô là con gái một gia đình kinh doanh tại Nghệ An, tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tại Đại học Vinh và nổi tiếng là hot girl tại quê nhà vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nữ tính.

Điều này khá dễ hiểu bởi Dung Trần có gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn và mái tóc đen dài tạo cảm giác dịu dàng. Dù đã là mẹ của hai em bé, vợ Xuân Mạnh vẫn giữ diện mạo trẻ trung, vóc dáng gọn gàng và phong cách ăn mặc hiện đại. Những hình ảnh đời thường của cô thường khiến người đối diện khó đoán tuổi thật, thậm chí được nhiều người nhận xét là có phần "lão hóa ngược" so với thời điểm mới cưới Xuân Mạnh.

Cặp đôi ở thời điểm đám cưới - đầu năm 2021

Dung Trần hiện tại được nhận xét ngày càng trẻ trung, xinh đẹp

Giống như nhiều cặp đôi khác, Xuân Mạnh và Dung Trần cũng lần lượt trải qua các cột mốc trong tình yêu và hôn nhân. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2019, thời điểm đó Xuân Mạnh đang tìm chỗ đứng cho sự nghiệp sau kỳ tích Thường Châu 2018 còn Dung vừa tốt nghiệp đại học không lâu.

Đến đầu năm 2021, Xuân Mạnh và Dung Trần chính thức nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu khi mới cưới, vợ chồng chàng cầu thủ ở nhà thuê. Sau đó cả hai cùng tiết kiệm, chắt bóp để xây dựng tổ ấm riêng với mong muốn có chỗ ở ổn định cho con cái.

Năm 2022, vợ chồng Xuân Mạnh xây nhà tại trung tâm TP. Vinh (cũ), Nghệ An với chi phí khoảng hơn 3 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm nam cầu thủ từng bước ổn định cuộc sống sau nhiều năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Bên trong căn nhà 3 tầng của cặp đôi

Đầu năm 2023, Dung Trần đăng ảnh bên một chiếc ô tô mới, là món quà Xuân Mạnh dành tặng vợ. Cặp đôi cũng đã có "đủ nếp đủ tẻ" sau 5 năm hôn nhân. Dung Trần cùng với 2 con thường có mặt trên khán đài để cổ vũ bố, đặc biệt là trong các trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam.

Về cuộc sống thường ngày, vốn là con nhà nòi kinh doanh, Dung Trần cũng đã bán hàng online từ nhiều năm nay. Vì vậy khi có điều kiện phát triển, cô trở thành người cùng chồng phát triển công việc kinh doanh.

Đầu năm 2025, Dung Trần bắt đầu mở shop hoa online. Đến cuối năm 2025, vợ chồng Xuân Mạnh khai trương một mô hình kết hợp cà phê và buffet hoa tươi tại quê nhà Nghệ An.

Ý tưởng này xuất phát từ việc nam cầu thủ muốn kết hợp công việc kinh doanh hoa của vợ với một lĩnh vực mới. Quán vừa phục vụ đồ uống, vừa có không gian hoa tươi, tạo thành mô hình kinh doanh riêng của hai vợ chồng.

Không lâu sau khi bắt tay vào F&B, Xuân Mạnh tiếp tục thử sức ở một lĩnh vực khác - kinh doanh cụm sân pickleball tại Đà Nẵng. Dự án này hợp tác cùng người đồng đội thân thiết với Xuân Mạnh là cầu thủ Trần Phi Sơn. Cụm sân chính thức hoạt động từ đầu tháng 4/2026.

Một số hình ảnh khác của Dung Trần

(Ảnh: FBNV)