8 cô gái chơi thân từ thời sinh viên, 9 năm sau thuê hẳn limousine từ Hà Nội vào Quảng Bình: Cả đoàn 28 người, đóng 20 triệu/ gia đình

Một nhóm bạn thân rủ nhau đi du lịch vài ngày vốn chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng ngay cả khi mỗi người trong nhóm lần lượt kết hôn, sinh con, có công việc và gia đình riêng mà vẫn duy trì được điều này lại là chuyện đáng nể.

Đó chính là lý do mà chuyến du lịch Hà Nội - Quảng Bình 5 ngày 4 đêm của đoàn 28 người dưới đây đã viral trên MXH. Xuất phát từ nhóm 8 cô gái chơi thân với nhau từ thời sinh viên, sau 9 năm - khi tất cả thay nhau lập gia đình, hội bạn ngày nào đã có thêm thành viên mới là chồng và các con, nâng tổng sĩ số lên 28 người.

Thuê xe 29 chỗ cho 28 người, mỗi gia đình hết 20 triệu đồng

Được biết người chia sẻ về chuyến đi này là Phương Thảo (đang sống ở Hà Nội). Ngày 1/8 vừa qua, Phương Thảo cùng 27 thành viên trong nhóm bạn và gia đình khởi hành từ Hà Nội đi Quảng Bình. Chiếc limousine 29 chỗ trở thành phương án phù hợp nhất cho đoàn thay vì để từng nhà tự lái xe hoặc mua vé máy bay.

Ban đầu, cả nhóm cũng tính chuyện đi máy bay. Tuy nhiên, riêng vé khứ hồi cho mỗi gia đình đã có thể lên tới khoảng 20 triệu đồng, trong khi đoàn lại có nhiều trẻ nhỏ.

Một phương án di chuyển khác là tàu hỏa từng được nhóm bạn lựa chọn trong chuyến đi Đà Nẵng vào năm 2025. Trong chuyến đi đó, trẻ con rất thích thú nhưng người lớn nhận ra một số điểm chưa hợp lý như thời gian di chuyển dài, tàu khá ồn và có độ rung nên dễ mệt hơn.

Cuối cùng, nhóm bạn thống nhất lựa chọn thuê một chiếc limousine 29 chỗ để cả đoàn chủ động hơn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi và thuận tiện di chuyển giữa các điểm tham quan ở Quảng Bình.

“Hiện tại bọn mình thấy lựa chọn này là đúng đắn nhất vì bố mẹ không mệt mà trẻ con thoải mái chuyện trò trên cả hành trình. Đi trên đường nếu thấy cảnh đẹp, bọn mình thường nhờ bác tài cho dừng lại check-in cả đoàn và thích đâu nghỉ đấy” - Phương Thảo tiết lộ.

Phương Thảo cho biết, tổng tiền thuê xe trong 5 ngày là 35 triệu đồng, bao gồm đưa đón và di chuyển trong suốt hành trình. Khi chia ra, chi phí xe cho mỗi người thấp hơn đáng kể so với tiền vé máy bay, đồng thời các ông chồng cũng không phải thay nhau lái đường dài.

Về quá trình chuẩn bị, vì đã có kinh nghiệm từ các chuyến đi trước nên mọi thứ không quá phức tạp. Phương Thảo cho biết các ông chồng gần như không tham gia hậu cần, còn 8 người bạn tự chia nhau từng phần: người đặt xe, người đặt khách sạn, người tìm địa điểm ăn uống, người giữ tiền, người chuẩn bị dresscode, người phụ trách hình ảnh và quay chụp cho cả nhóm,... “Mỗi người một việc, từ ăn ở, đi lại đến chụp ảnh cũng đều được chuẩn bị chỉn chu nên chuyến đi cực kỳ trọn vẹn. Có gì khó cứ quy ra tiền phạt là khắc phục được hết” - Thảo nói thêm.

Tổng cộng, chuyến đi 5 ngày 4 đêm tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng cho một gia đình 4 người.

Sau chuyến Quảng Bình này, nhóm bạn của Phương Thảo đã bắt đầu nghĩ đến cột mốc 10 năm vào năm 2027. Lần này, mục tiêu là một chuyến đi xa hơn và “rực rỡ” hơn.

Bí quyết chơi thân 9 năm: Năng gặp năng gần

Một chi tiết khiến nhiều người ấn tượng sau khi bài đăng về chuyến du lịch của nhóm bạn viral là tình bạn của 8 cô gái. Thậm chí top comment phía dưới nhiều bài đăng là “8 cô gái mà chơi thân được với nhau là cũng giỏi đó chứ!”.

Sở dĩ có phản ứng này là bởi nhiều người cho rằng tình bạn giữa một nhóm con gái thường dễ đi cùng hờn dỗi, tranh cãi. Hơn nữa càng đông người, khả năng bất đồng càng khó tránh.

Chia sẻ thêm về chuyện này, Phương Thảo cho biết nhóm bạn của mình đều đã ngoài 30 tuổi, người nhỏ nhất sinh năm 1995 và lớn nhất sinh năm 1992. Họ quen nhau từ thời sinh viên thông qua những công việc như chụp mẫu ảnh, làm sự kiện và tham gia quay show của đài truyền hình.

Sau những buổi làm việc, cả nhóm rủ nhau đi cà phê, ăn uống. Những câu chuyện phiếm dần thành những cuộc trò chuyện dài hơn, rồi thành thói quen nhắn tin mỗi ngày, chia sẻ từ chuyện công việc đến những vấn đề riêng trong cuộc sống.

9 năm trôi qua, 8 người lần lượt lập gia đình, có con. Những người chồng cũng dần chơi thân với nhau, còn nhóm trẻ con thì lớn lên cùng nhau qua những buổi đi khu vui chơi, những chuyến du lịch hè và các dịp sinh nhật.

Trong thực tế, nhóm không có một bộ quy tắc nào để duy trì tình bạn. Không ai thỏa thuận rằng mỗi tháng phải gặp nhau bao nhiêu lần hay mỗi năm nhất định phải đi đâu mà chỉ đơn giản là chơi với nhau thành thói quen, “alo là lên đường”.

Vì vậy, thay vì chỉ chờ đến những chuyến du lịch lớn, cả nhóm duy trì những buổi cà phê, ăn uống và cho trẻ con gặp nhau gần như mỗi cuối tuần. Mỗi khi một thành viên sinh nhật, những người còn lại cũng tổ chức cùng nhau. Những cuộc gặp nhỏ và đều đặn này giúp mối quan hệ không bị đứt quãng giữa công việc, gia đình và chuyện chăm con.

Tất nhiên, nhóm bạn 8 người cũng không phải lúc nào đồng quan điểm mà ngược lại, theo mô tả của Phương Thảo là “thường xuyên bất đồng vì con gái mà lại đông như thế”. Song điểm chung quan trọng nhất của nhóm là tranh luận xong thì thôi, không để bụng.

“Cũng có lúc giận hờn nhưng càng chơi lại càng thân thiết và hiểu nhau hơn. Bọn mình có thể tâm sự mọi điều trong cuộc sống và mình cảm thấy thực sự may mắn vì có những người bạn đồng điệu, có thể chia sẻ nhiều chuyện”, Phương Thảo nói.

Còn với trẻ con, Phương Thảo hy vọng các con sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ này khi lớn lên. Hiện tại, các con đã biết bố mẹ mình có một hội bạn thân chơi với nhau từ thời sinh viên, thường xuyên gặp gỡ và đi chơi cùng nhau. Các con cũng đã có một hội bạn riêng trong chính hội bạn ấy.