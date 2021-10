Cứ nhắm mắt ngủ lại thấy cơ thể xuất hiện 4 dấu hiệu kỳ lạ này, bạn cần phải đi khám ung thư khẩn cấp

Mỗi năm trôi qua, tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư trên thế giới lại càng gia tăng, nhiều người dù khám sức khỏe định kỳ hàng năm nhưng vẫn không thoát khỏi cái bẫy của ung thư bởi hầu hết khám sức khỏe thông thường không thể phát hiện sớm được mà cần phải can thiệp bằng những cuộc tầm soát chuyên sâu.

Để không bỏ lỡ thời điểm vàng chữa ung thư, việc tự lắng nghe cơ thể rất quan trọng. Bạn không nên bỏ qua bất cứ tín hiệu nào của cơ thể dù là nhỏ nhất bởi ở giai đoạn đầu, ung thư có thể bộc lộ một số dấu hiệu không liên quan để "đánh lừa" chúng ta. Điển hình như khi đi ngủ, ung thư có thể xuất hiện dấu hiệu như khó ngủ, bị sốt khi đi ngủ...

Do đó nếu đêm nào đi ngủ bạn cũng thấy cơ thể xuất hiện 4 triệu chứng dưới đây, bạn nên lưu ý bởi có thể rất nhiều tế bào ung thư đang phát triển trong cơ thể.

1. Tỉnh giấc giữa đêm, đặc biệt là 3-4 giờ sáng

Đi ngủ không chỉ là thời gian để cơ thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi mà còn là thời gian để các cơ quan tự điều chỉnh và sửa chữa những tổn thương. Đặc biệt là vào lúc 3-4 giờ sáng, đây là "thời điểm vàng" trong ngày để dạ dày, gan và lá lách tự giải độc. Nhưng nếu những cơ quan này đang gặp trục trặc hoặc đã xuất hiện ung thư thì thường tác động khiến cơ thể tỉnh giấc mỗi đêm, sau đó bạn sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ trở lại... Lúc này, bạn cần phải đi khám sức khỏe sớm để kiểm tra tình trạng bản thân có đang nguy hiểm hay không.

2. Luôn bị sốt không thể giải thích được vào ban đêm

Sốt là phản ứng bình thường của cơ thể khi bị viêm, ví dụ như viêm họng, cảm lạnh đều có thể gây sốt. Tuy nhiên, đêm nào bạn cũng bị lên cơn sốt không rõ lý do, uống thuốc cũng không thể hạ sốt... thì hãy cảnh giác đó là dấu hiệu sức đề kháng giảm do tế bào ung thư hình thành.

Sốt do khối u ác tính gây ra thì bệnh nhân thường cảm thấy yếu tay chân, đổ mồ hôi và đi kèm dấu hiệu giảm cân bất thường... Nếu đêm nào cũng thấy dấu hiệu này thì bạn không nên chần chừ mà cần đi khám ung thư khẩn cấp.

3. Thường bị ho, khó thở vào nửa đêm

Có nhiều lý do gây ra ho, chẳng hạn như cảm lạnh, họng khô và ngứa... lúc này chúng ta chỉ cần dùng thuốc ngậm là có thể làm dịu cơn ho rất hiệu quả. Tuy nhiên khi ung thư hình thành, khối u sẽ chèn ép nội tạng gây khó thở và ho khan, tình trạng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng khi bạn nằm ngủ vào ban đêm. Tốt nhất bạn không nên bỏ qua dấu hiệu kỳ lạ này mà nên đi khám ung thư càng sớm càng tốt.

4. Cảm thấy tức ngực rõ ràng vào ban đêm

Khi khối u trong cơ thể phát triển không ngừng, ngoài việc gây chèn ép các cơ quan, xâm lấn vào dây thần kinh gây đau, thì vào ban đêm nó còn có thể đánh thức các cơn đau ở tim, ngực kèm theo khó thở.

Thoạt nghe về những dấu hiệu này bạn có thể nhầm lẫn với bệnh tim, nhưng thực ra khó thở vì ung thư rất khác. Đau ngực và khó thở do bệnh tim thường diễn ra ban ngày, còn tức ngực do ung thư lại thường diễn ra vào ban đêm. Do đó đêm nào đi ngủ cũng thấy dấu hiệu trên đây thì bạn nên đi khám khẩn cấp.

Tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư luôn ở mức cao, nguyên nhân chủ yếu là do con người chủ quan trong việc khám sức khỏe, dẫn đến việc bỏ qua giai đoạn đầu chữa bệnh. Đôi khi, cảm giác của chúng ta vô cùng chính xác, nếu bạn cảm nhận thấy mình ngủ không ngon, hay bị thức giấc giữa đêm, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng, dễ bị chảy máu ở răng, mũi, thường xuyên sốt không rõ lý do... thì cần phải nâng cao ý thức phòng chống ung thư hơn, đừng để đến khi muốn chăm sóc sức khỏe thì cũng chẳng còn cơ hội.

(t/h)