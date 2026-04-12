Có vô số chuyện xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu. (Ảnh: ITN).

Trong nhiều gia đình, thường xuất hiện một hiện tượng có vẻ huyền bí: Dù mẹ chồng rõ ràng không nói gì quá đáng, nhưng khi con dâu nghe mẹ chồng nói chuyện, cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, một cơn giận vô cớ dâng lên.

Nguyên nhân thực sự đằng sau điều này không phải là con dâu không thích hay ghét mẹ chồng, cũng không phải con dâu tính tình xấu, mà là một phản ứng tâm lý căng thẳng sau khi bị tổn thương, một phản xạ có điều kiện.

Đi sâu tìm hiểu hiện tượng này, chúng ta sẽ phát hiện do con dâu trong quá trình sống cùng mẹ chồng đã trải qua một số việc không vui. Những việc này có thể không đáng kể, nhưng đã để lại những vết thương nhỏ trong lòng con dâu.

Theo thời gian, những việc tương tự liên tục tích tụ lại, những vết thương nhỏ dần dần trở nên sâu hơn, cuối cùng hình thành một vùng nhạy cảm về mặt tâm lý.

Khi mẹ chồng lại bắt chuyện, dù chỉ là một câu chào bình thường, cũng có thể chạm đến dây thần kinh nhạy cảm trong lòng nàng dâu, gây ra cảm giác bực bội.

Đây không phải là việc nàng dâu cố ý làm, mà là một phản ứng vô thức, giống như người từng bị bỏng, khi thấy lửa lần nữa sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

Cảm xúc tiêu cực tích tụ

Có vô số chuyện xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu, chẳng hạn mẹ chồng không hài lòng vì mình làm nhiều việc nhà, hoặc con dâu chăm con ít hơn mình. Những mâu thuẫn này không gây ra cãi vã dữ dội ngay lập tức, nhưng lại gieo mầm bất mãn trong lòng con dâu.

Lệ sống cùng mẹ chồng, bà khá tiết kiệm, luôn không đồng ý với thói quen chi tiêu của cô. Cô mua một bộ quần áo mới, mẹ chồng sẽ nói: “Lại tiêu tiền bừa bãi, nhà còn nhiều quần áo mà vẫn mua”.

Ban đầu Lệ không quan tâm, nhưng nghe những lời tương tự nhiều lần, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thêm vào đó là những việc lặt vặt khác trong cuộc sống, chẳng hạn như khẩu vị nấu ăn của mẹ chồng không hợp với sở thích của Lệ, hay mẹ chồng luôn can thiệp vào cách giáo dục con cái của Lệ, tất cả những cảm xúc tiêu cực này liên tục tích tụ lại.

Vì cân nhắc đến sự hòa thuận trong gia đình, Lệ thường chọn cách nhẫn nhịn, không kịp thời giải tỏa những cảm xúc này. Theo thời gian, khi mẹ chồng mở lời nói chuyện, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng Lệ lập tức bùng nổ, thể hiện qua sự khó chịu và cơn giận vô cớ.

Trong khi đó, khi đối mặt với phản ứng này của con dâu, mẹ chồng cũng cảm thấy bối rối và tủi thân. Mẹ chồng có thể bắt đầu nói chuyện một cách thận trọng, sợ rằng sẽ lại làm con dâu không vui. Nhưng sự thận trọng này cũng khiến con dâu cảm thấy mẹ chồng đang cố tình xa lánh mình, từ đó càng làm tăng mâu thuẫn.

Áp lực trong công việc và cuộc sống

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ không chỉ gánh vác trách nhiệm gia đình, mà còn phải nỗ lực trong công việc. Áp lực từ công việc, những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, đều có thể khiến con dâu cảm thấy mệt mỏi và thất vọng.

Và vào lúc này, một lời nói của mẹ chồng sẽ như giọt nước tràn ly. Nhã rất bận rộn, mỗi ngày cô phải đối mặt với những nhiệm vụ công việc cường độ cao tại công ty, trở về nhà còn phải chăm con và làm việc nhà.

Áp lực cạnh tranh trong công việc khiến cô thường xuyên cảm thấy lo lắng, sự bận rộn trong cuộc sống cũng khiến cô kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Một ngày nọ, Nhã tan làm về nhà đã rất muộn, con lại khóc không ngừng.

Lúc này, mẹ chồng nói một câu: “Sao mẹ nó về muộn thế, nó đói lắm rồi”. Nghe vậy, trong lòng Nhã bỗng tràn đầy uất ức và bực bội. Cô cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng không được thấu hiểu.

Còn mẹ chồng đối mặt với sự bực bội của Nhã, có thể cảm thấy mình chỉ đang quan tâm đến con trẻ, nhưng lại bị con dâu hiểu lầm. Mẹ chồng có thể cho rằng con dâu không biết ơn, mình giúp chăm sóc con mà còn bị oán trách.

Do đó, mẹ chồng cũng sẽ sinh ra cảm giác không hài lòng, cảm xúc này vô tình bộc lộ trong những lần giao tiếp sau, làm tăng mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Nắm bắt những nguyên nhân kể trên sẽ giúp cả mẹ chồng và nàng dâu hiểu nhau hơn, thông qua giao tiếp hiệu quả và sự cảm thông lẫn nhau, giảm bớt mâu thuẫn, tạo ra một bầu không khí gia đình hòa thuận.