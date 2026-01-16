Cú lừa sốc nhất phim Việt giờ vàng

Tập 39 của phim Cách Em 1 Milimet được đánh giá là đem lại cảm giác sảng khoái hả hê cho khán giả. Kế hoạch bỉ ổi của Nghiêm (Chí Nhân đóng) bị đổ bể, hắn lộ bộ mặt giả tạo đê tiện trước sự chứng kiến của nhóm bạn trong Đại bản doanh. Cú lật mặt này khiến người xem vô cùng thích thú.

Trước đó, Nghiêm và Ngân (Huyền Lizzie) đã ly thân và đang trong quá trình chờ đợi ly hôn sau khi Ngân biết Nghiêm quấy rối nữ sinh. Nghiêm không muốn mất tài sản vào tay vợ nên luôn thuê thám tử theo dõi Ngân, nhằm tìm bằng chứng Ngân và Viễn (Hà Việt Dũng đóng) có quan hệ ngoài luồng. Khi không đạt được mục đích, hắn lên kế hoạch chuốc thuốc Ngân và Viễn, sắp xếp để cả hai ngủ chung trên một giường.

Nghiêm chuốc say vợ để đẩy cô lên giường Viễn

Viễn cũng bị đưa vào phòng Ngân để đổ oan cho hai người đã ngoại tình, giúp Nghiêm chiếm được tài sản của Ngân

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Viễn biết trước, Viễn tương kế tựu kế, báo trước cho Ngân và cùng nhóm bạn lừa lại Nghiêm. Bị lộ bộ mặt thật gian xảo, Nghiêm phải đồng ý ký giấy ly hôn, để lại hầu hết tài sản cho Ngân.

Cái kết cay đắng dành cho Nghiêm khiến khán giả hả hê. Bên cạnh đó, quá trình "bắt gian", khi căng thẳng lúc hài hước được đánh giá rất hấp dẫn. Khi Nghiêm nhìn thấy trên giường không phải là Ngân và Viễn mà là Biên và Bách, người xem cảm thấy thích thú. Trên các trang MXH, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi tình tiết phim.

"Hoá ra Nghiêm mới là ng bị hại trong bộ phim này. Chứ từ đầu phim đến giờ chưa thấy Nghiêm hại được ai luôn á", "Lại còn trái tim nữa chứ. Hả hê quá Nghiêm ơi là Nghiêm", "Nghiêm bị gài hả", "Nghiêm đúng là 'con bò của phim mà', bị Viễn lừa Ngân lừa bạn thân lừa, đầu óc của kẻ tiểu nhân sao qua nổi người làm ra AI", "tưởng là gà hóa ra là hạt thóc", "Nghiêm tưởng mình là gà hoá ra là trấu chứ còn không phải thóc nữa", "Đùa chứ. Xem nó đã gì đâu, diễn viên nhọ nhất năm. Vâng, xin mời anh Nghiêm", "Viễn ca ca đỉnh thật! Hiểu chồng của Ngân như lòng bàn tay", "Nghiêm có thể là cay đến già", "Buồn cười nhất là cảnh lúc bạn thân anh Nghiêm đứng cùng phía với team anh Viễn", khán giả cho rằng Nghiêm là nhân vật số nhọ, nhận cú lừa sốc nhất màn ảnh.

Viễn đã biết trước kế hoạch bỉ ổi của Nghiêm, liền tương kế tựu kế khiến Nghiêm bẽ mặt

Nghiêm bắt gian không thành công

Hắn bị Bách, em trai Ngân đánh và phải chịu ký thỏa thuận ly hôn

Cách Em 1 Milimet đang chiếm sóng mạnh mẽ trên truyền hình nhờ câu chuyện đầy cảm xúc về nhóm bạn nhỏ ở Làng Mây. Bộ phim gợi nhớ thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với những cái tên quen thuộc như Tú, Bách, Thư "ống bơ", Biên, Đức, Quyên, Chiến "đo", Viễn hay Ngân. Mỗi nhân vật là một sắc màu riêng, nhưng khi hòa lại, họ tạo nên một thế giới tuổi thơ trong sáng và ấm áp, nơi tình bạn là thứ bền bỉ nhất, vượt qua cả thời gian.

Phim được đánh giá là tác phẩm hiếm hoi làm khá tốt phần hai khi các nhân vật đã trưởng thành, trong khi những dự án khác thường hụt hơi về cuối. Dàn diễn viên trưởng thành cũng được nhận xét giữ được nét đặc trưng, khớp hoàn toàn với các diễn viên nhí. Bên cạnh đó, những màn tương tác tung hứng giữa họ cũng được nhận xét là tự nhiên, giàu cảm xúc.