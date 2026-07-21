Nhắc đến Baifern, khán giả thường hình dung ngay một vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và chỉn chu trong từng khung hình. Nhưng thời gian gần đây, minh tinh Thái Lan lại liên tục gây bất ngờ với những hình ảnh phóng khoáng và giàu tính thử nghiệm hơn hẳn: Khi thì cá tính trên đường phố Paris, khi lại sắc sảo trên thảm đỏ Bangkok hay nghệ thuật đầy chất điêu khắc giữa lòng Thượng Hải.

Đứng sau sự "lột xác" ấy là vai trò "nàng thơ" mà Baifern đảm nhận cho LOEWE- nhà mốt Tây Ban Nha nổi tiếng với kỹ nghệ da thuộc bậc thầy. Xuyên suốt hành trình đồng hành cùng thương hiệu, cô từng bước định hình một tủ đồ nhất quán, nơi mỗi thiết kế đều phản ánh một khía cạnh trong ngôn ngữ sáng tạo của nhà mốt, và những chiếc túi cô mang theo chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt câu chuyện phong cách ấy.

Baifern xuống phố cùng chiếc Amazona 180

Khi tham dự show Thu Đông của LOEWE tại Paris, Baifern xuống phố cùng chiếc Amazona 180, mẫu túi được phát triển nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập thương hiệu. Thiết kế kế thừa di sản của dòng Amazona ra đời từ năm 1975 nhưng được tái cấu trúc với tỷ lệ hoàn toàn mới: phom mềm hơn, quai xách và quai đeo linh hoạt, những mảng da tương phản tạo nên vẻ hiện đại mà vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

Trong năm nay, Amazona 180 cũng là thiết kế xuất hiện nhiều nhất trong hành trình đại sứ của Baifern. Sau Paris, chiếc túi tiếp tục đồng hành cùng cô trong những khoảnh khắc đời thường với phiên bản màu vàng rực rỡ, kết hợp cùng chiếc đầm hoa nhí cùng tông. Tại một sự kiện điện ảnh, nữ diễn viên lại chọn phiên bản phối màu độc đáo, đi cùng chiếc đầm họa tiết gingham bất đối xứng với những đường cắt bất quy tắc tạo cảm giác chuyển động thay vì sự cứng nhắc thường thấy. Chiếc túi khi ấy trở thành điểm nối giữa thời trang ứng dụng và kỹ nghệ da thuộc.

Nếu Amazona 180 kể câu chuyện về di sản thì Amazona Cropped lại đại diện cho tinh thần ứng dụng. Phiên bản này giữ những đường nét quen thuộc của dòng túi nhưng được thu gọn tỷ lệ, linh hoạt và năng động hơn. Trong bộ ảnh chụp giữa khu vườn xanh mát, Baifern phối chiếc túi da màu đen cùng áo lửng kẻ sọc, quần jeans và mũ bucket denim, một hình ảnh cá tính hiếm thấy ở cô trước đây.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là bộ ảnh tại Thượng Hải với chiếc Scarf Bag. Khác với Amazona vốn phát triển từ một biểu tượng lâu đời, Scarf Bag đại diện cho tinh thần thử nghiệm đã làm nên danh tiếng của thương hiệu. Lấy cảm hứng từ chuyển động của một chiếc khăn quàng, thiết kế biến phần quai túi thành những dải da mềm được buộc nút, tạo nên hình khối giàu tính điêu khắc.

Baifern ở Thượng Hải

Trên thảm đỏ một sự kiện khác, Baifern chuyển sang chiếc đầm đen tối giản với đường xẻ cao để lộ lớp lót đỏ theo từng bước chân. Đây là kiểu thiết kế đặc trưng của LOEWE dưới sự chỉ đạo của bộ đôi giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez: loại bỏ tối đa chi tiết trang trí để tập trung vào cấu trúc, tỷ lệ và chuyển động của chất liệu. Sự tiết chế ấy cộng hưởng hoàn hảo với nét thanh lịch bẩm sinh mà Baifern theo đuổi thời gian gần đây.

Dưới thời hai nhà thiết kế, thương hiệu Tây Ban Nha bước vào một chương mới, nơi sự xa xỉ không được định nghĩa bằng những tuyên ngôn phô trương mà bằng chất lượng vật liệu và trình độ thủ công bậc thầy. Da thuộc mềm mại, len, lụa hay những chất liệu tự nhiên quý hiếm được xử lý công phu để bộc lộ trọn vẹn kết cấu và chiều sâu vốn có.

Mỗi thiết kế vì thế không chỉ là vật phẩm thời trang mà còn là tác phẩm thủ công mang giá trị bền vững. Và "bông hồng Thái" Baifern, qua từng lần xuất hiện, đã góp phần khẳng định vẻ đẹp ấy vượt lên khỏi giới hạn của những xu hướng nhất thời.