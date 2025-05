Cú lội ngược dòng gây sốc của Kim Soo Hyun giữa nguy cơ bồi thường 103 tỷ vì scandal với Kim Sae Ron

Scandal liên quan đến người yêu cũ quá cố Kim Sae Ron nhiều tháng qua đã khiến tài tử hạng A Kim Soo Hyun rơi vào cảnh sự nghiệp, chỗ đứng trong ngành giải trí bị lung lay. Cùng với đó, anh còn đối mặt với đơn kiện từ 3 công ty với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại lên đến 5,8 tỷ won (khoảng 108,2 tỷ đồng), theo thông tin từ tờ Nate. Thế nhưng, giá trị tài sản ròng của nam diễn viên có cát xê khủng bậc nhất xứ Hàn gần đây được dự đoán là đã tăng vọt lên hàng trăm tỷ đồng bất chấp khó khăn. Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và đặt ra câu hỏi: Chuyện lạ gì thế này?

Kim Soo Hyun được cho là thu lợi lớn giữa lúc khó khăn vì scandal

Hoá ra, tổng giá trị tài sản ròng của Kim Soo Hyun tăng vọt là nhờ bất động sản cá nhân, cụ thể là nơi nam diễn viên này đang sinh sống - khu phức hợp Galleria Foret danh giá ở Seoul. Tờ Money Today đã dẫn lại số liệu thống kê mới nhất do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc công bố vào ngày 3/5, chỉ ra 1 thông tin đặc biệt đáng chú ý. 1 căn hộ rộng 195m2 tại khu phức hợp Galleria Foret mới đây đã được bán với giá 9 tỷ won (khoảng 168 tỷ đồng) vào ngày 3/4. Mức giá phá kỷ lục này đánh dấu mức tăng 5,3 tỷ won (khoảng 99 tỷ đồng) so với giá trị căn hộ vào năm 2020 (3,7 tỷ won, tương đương khoảng 69 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun vốn là 1 trong những người nổi tiếng có profile khủng nhất sống tại khu phức hợp này bên cạnh dàn sao như G-Dragon, Han Ye Seul, Go Jun Hee... Truyền thông Hàn cho hay, nam tài tử đã mua 3 căn hộ vào năm 2013, 2014 và 2023. Do đó, giá trị tài sản bất động sản của anh được cho là đã tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.

Galleria Foret nổi tiếng là khu phức hợp cao cấp, giới hạn 230 unit, nằm ở gần sông Hàn và công viên Seoul Forest ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Đây cũng là 1 trong 3 khu phức hợp hàng đầu xứ Hàn, trong "Seoul Forest Big Three" bên cạnh Acro Seoul Forest và Trimage. Kim Soo Hyun vốn là cư dân ở đây từ năm 2013

1 căn hộ tại đây vừa đánh dấu mức giá bán phá kỷ lục, tăng tận 5,3 tỷ won so với giá bán năm 2020. Vì vậy, chuyên gia dự đoán mức giá bán trung bình các căn hộ tại đây cũng có xu hướng tăng mạnh

Kim Soo Hyun sống ở khu phức hợp với hàng xóm là dàn sao khủng như G-Dragon, Han Ye Seul...

Truyền thông Hàn và giới luật sư những ngày qua cũng đặt ra nhiều giả thiết về chuyện trách nhiệm bồi thường thiệt hại phía Kim Soo Hyun phải gánh chịu sau scandal chấn động châu Á. Thông qua kênh YouTuber của Lee Jin Ho, luật sư Kim Kyung Nam từ công ty luật For You đã đề cập đến chủ đề này với lời nhận xét về tình hình chung của tài tử Queen Of Tears: "Sẽ không dễ dàng gì để truy cứu trách nhiệm bồi thường từ phía Kim Soo Hyun".

Từ họp báo trực tiếp, Kim Soo Hyun đã tuyên bố kiện gia đình Kim Sae Ron. Chưa nhắc đến chuyện liệu có chứng minh được nam diễn viên này đã hẹn hò với cựu sao nhí từ khi cô còn là trẻ vị thành niên hay không, gia đình Kim Sae Ron vẫn ở thế bất lợi vì cùng kênh YouTube Garo Sero phát tán thông tin thiếu kiểm chứng về Kim Soo Hyun, cùng hình ảnh được cho là vi phạm quyền riêng tư của nam diễn viên này.

Kim Soo Hyun đối mặt với nguy cơ bồi thường khoản tiền lớn, còn gia đình Kim Sae Ron ở thế bất lợi vì tung ra loạt thông tin, hình ảnh bị cho là xâm phạm quyền riêng tư và sai lệch

Nguồn: Money Today, Nate