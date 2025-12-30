Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần và phương pháp điều trị mất ngủ an toàn, hiệu quả, bền vững

Trong bối cảnh bệnh mất ngủ đang trở thành một vấn đề sức khỏe phổ biến và tăng dần về mức độ nghiêm trọng, phương pháp điều trị mất ngủ bằng Y học cổ truyền (YHCT) của bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần, người có hơn 40 năm kinh nghiệm lâm sàng, được nhiều bệnh nhân đánh giá cao bởi tính cá nhân hóa, an toàn và hướng tới giấc ngủ tự nhiên, bền vững.

Quan điểm điều trị: Mất ngủ không chỉ là rối loạn giấc ngủ

Theo BS CKII Nguyễn Thị Nhuần, mất ngủ không đơn thuần là hiện tượng "khó ngủ" hay "thiếu ngủ", mà là biểu hiện của sự rối loạn tổng thể bên trong cơ thể. Qua quá trình nghiên cứu, thực hành lâm sàng, BS nhận thấy phần lớn bệnh nhân mất ngủ lâu năm đều có sự mất cân bằng về tạng phủ, khí huyết và thần trí.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần điều trị bệnh mất ngủ ở nhiều độ tuổi khác nhau

Nếu chỉ tập trung vào việc "ép ngủ" bằng các liệu pháp an thần, người bệnh có thể ngủ được trong thời gian ngắn nhưng cơ thể ngày càng suy nhược, giấc ngủ nông hơn. BS Nhuần cho rằng điều trị mất ngủ cần nhìn rộng hơn, coi đó là một bệnh lý mang tính hệ thống, liên quan chặt chẽ đến cả thể chất và tinh thần. Quan điểm này cũng là nền tảng để BS xây dựng phương pháp điều trị tập trung vào căn nguyên gây mất ngủ.

Trong quá trình thăm khám tại Trung tâm Thuốc Dân tộc, BS Nhuần luôn kết hợp kinh nghiệm, kiến thức Đông y với tri thức bệnh học Tây y giúp đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, tránh bỏ sót những yếu tố can thiệp, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp và an toàn.

Con đường học tập và nghiên cứu không ngừng nghỉ giúp kiến thức của bác sĩ Nhuần luôn được bồi đắp, nâng cao toàn diện

Cá nhân hóa phác đồ theo từng thể mất ngủ

Một trong những điểm nổi bật trong phương pháp điều trị mất ngủ của BS CKII Nguyễn Thị Nhuần là cá nhân hóa phác đồ. Theo BS, không có hai bệnh nhân mất ngủ nào giống nhau, dù biểu hiện bên ngoài có thể tương tự. Vì vậy, việc áp dụng một công thức điều trị chung cho tất cả bệnh nhân là không phù hợp.

Dựa trên kết quả thăm khám, bắt mạch, quan sát sắc mặt, lưỡi và đánh giá thể trạng tổng thể, bác sĩ phân loại mất ngủ theo từng thể bệnh khác nhau như: Tâm Tỳ hư, Thận Âm hư, Can khí uất kết,...

Bác sĩ Nhuần luôn chú trọng việc khám trực tiếp với từng bệnh nhân

Với mỗi thể bệnh, phác đồ điều trị được xây dựng riêng, bao gồm bài thuốc thang được gia giảm phù hợp, kết hợp châm cứu, xoa bóp, điều chỉnh sinh hoạt và chế độ ăn uống. Trong quá trình điều trị, bác sĩ thường xuyên theo dõi đáp ứng của cơ thể để gia giảm thuốc và điều chỉnh phác đồ.

Bên cạnh nền tảng YHCT sắc bén, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần còn được đào tạo bài bản về Tây y bài bản tại Đại học Y Hà Nội. Trước khi lựa chọn gắn bó lâu dài với con đường YHCT, bác sĩ Nhuần đã trải qua quá trình học tập và thực hành Tây y chính quy, nắm vững kiến thức về sinh lý, bệnh học, dược lý và các phương pháp chẩn đoán hiện đại.

BS Nhuần được mời tham gia nhiều sự kiện khám sức khỏe cộng đồng

Chính nền tảng này giúp bác sĩ có khả năng đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe người bệnh, đọc hiểu các chỉ số cận lâm sàng, đồng thời xem xét kỹ lưỡng tương tác thuốc ở những bệnh nhân đã và đang sử dụng thuốc an thần.

Sự kết hợp linh hoạt giữa tư duy Đông y và kiến thức Tây y hiện đại không chỉ giúp quá trình điều trị mất ngủ trở nên khoa học, an toàn hơn, mà còn phù hợp với thể trạng, bệnh nền và điều kiện sống của người bệnh trong bối cảnh hiện đại.

Khôi phục giấc ngủ tự nhiên, an toàn và bền vững

Mục tiêu cuối cùng trong phương pháp điều trị mất ngủ của bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần không phải là giúp bệnh nhân ngủ ngay lập tức, mà là khôi phục khả năng ngủ tự nhiên của cơ thể.

Trong điều trị, bác sĩ đặc biệt thận trọng với những bệnh nhân đã lệ thuộc thuốc an thần trong thời gian dài. Thay vì yêu cầu ngừng thuốc đột ngột, bác sĩ xây dựng lộ trình điều trị từ từ, vừa hỗ trợ cơ thể phục hồi từ bên trong bằng YHCT, vừa từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc. Cách tiếp cận này giúp người bệnh giảm áp lực tâm lý khi từ bỏ thuốc an thần.

Bác sĩ nghiên cứu, gia giảm thuốc theo từng thể bệnh và thể trạng

Nhiều bệnh nhân sau quá trình điều trị cho biết họ không chỉ ngủ sâu hơn, đều giấc hơn mà còn cải thiện rõ rệt sức khỏe tổng thể, tinh thần ổn định, ít lo âu và mệt mỏi. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà phương pháp điều trị của bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần hướng tới: không chỉ giải quyết triệu chứng mất ngủ, mà còn giúp người bệnh phục hồi sức khỏe toàn diện.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực YHCT, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần đã xây dựng được phương pháp điều trị mất ngủ mang tính cá nhân hóa cao, kết hợp hài hòa giữa kiến thức Đông, Tây y và đặt người bệnh làm trung tâm. Trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm giải pháp an toàn, bền vững cho giấc ngủ, cách tiếp cận này được xem là một hướng đi phù hợp, góp phần giúp người bệnh tìm lại giấc ngủ tự nhiên và chất lượng cuộc sống tốt hơn.