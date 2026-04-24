Nam tài xế điều khiển phương tiện có hành vi đón khách sai quy định.

Trước dự báo lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, Đội CSGT đường bộ số 14 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Sáng 24/3, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, triển khai tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Giải Phóng, xử lý xe khách, xe limousine dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Tổ công tác sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng kết hợp với hệ thống camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm quanh hai bến xe lớn Giáp Bát và Nước Ngầm.

Kiểm tra số lượng hành khách trên xe.

Khoảng hơn 9h, tổ công tác dừng kiểm tra xe ô tô khách 35H-030.XX do ông N.T.T điều khiển về hành vi đón khách sai quy định. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện vào ngày 17/4, người điều khiển xe khách này vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định.

Như vậy, chỉ trong 7 ngày, người điều khiển phương tiện này vi phạm tới 2 lần trên cùng 1 tuyến đường.

Trong ca làm việc, tổ công tác đã phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe khách vi phạm với lỗi tương tự.

Cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm.

Thiếu tá Phùng Đức Hiếu - Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, đơn vị bố trí nhiều tổ tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, khu vực quản lý có hai bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm – nơi dự kiến lượng hành khách tăng đột biến do nhu cầu về quê, du lịch của người dân. Vì vậy, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách được đặc biệt tăng cường.

Bên cạnh việc tuần tra trực tiếp, Đội CSGT đường bộ số 14 còn phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ứng dụng hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm giao thông trong dịp cao điểm lễ.

Theo thống kê, từ 15/4 đến 23/4 Đội CSGT đường bộ số 14 đã phát hiện, xử lý 390 trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Trong đó 168 xe khách, 115 ô tô con, 6 xe taxi, 2 xe sơmi rơ-moóc, 39 xe máy.