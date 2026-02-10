Nhận được 999.555.0000 đồng từ số tài khoản lạ, người phụ nữ SN 75 bàn giao toàn bộ cho công an: Sự thật được hé lộ bất ngờ

Chiều 10/2, Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã kịp thời xác minh và hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1975, trú tại Hải Phòng) khi chuyển khoản nhầm số tiền lớn.

Trước đó, chị Nguyễn Hồng Thảo (sinh năm 1975, trú tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) đến trụ sở Công an phường trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn từ tài khoản lạ. Số tiền chị Thảo nhận được là 999.555.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1975, trú tại Hải Phòng) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm tại Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Ngay sau đó, chị đã chủ động bàn giao toàn bộ số tiền này cho cơ quan Công an để xác minh và trả lại cho người gửi. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế đã tra soát giao dịch và xác định chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Thu Hiền.

Công an phường nhanh chóng liên hệ với chị Hiền để thông báo sự việc và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Sau khi hoàn tất các bước xác nhận theo quy định, toàn bộ số tiền đã được trao trả lại đầy đủ cho chị Hiền.

Đây là kết quả từ sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng chức năng và tinh thần trung thực của người dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân.﻿

