"Crash Landing On You" tập 12: Son Ye Jin làm "chị đại" siêu ngầu, truy tìm kẻ đã đâm lén Hyun Bin suýt mất mạng

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 12 Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) mở đầu với màn giải cứu của Jung Hyuk (Hyun Bin) đối với Se Ri (Son Ye Jin) ở dưới hầm xe sau khi bị Jo Chul Kang truy sát. Rất may nhờ sự nhanh trí mà Se Ri đã cứu được cả hai và Jo Chul Kang thất bại phải nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường.

Trở về nhà, Jung Hyuk đã kể rõ lý do khiến anh bất ngờ tách khỏi cô là vì nhận được cuộc gọi của một đám xã hội đen khi nhóm người này tiết lộ rằng biết được tung tích của Jo Chul Kang. Tuy nhiên khi đến nơi hẹn gặp, anh lại bất ngờ bị đánh lén và không may trúng phải một nhát dao nên bị thương.

Lo lắng cho sức khỏe của người thương, Se Ri đã mời vị bác sĩ có tay nghề giỏi đến chữa trị cho Jung Hyuk, đồng thời yêu cầu vị bác sĩ phải giữ bí mật việc có "trai lạ" xuất hiện trong nhà của mình. Thế nhưng, lời hứa này đã được truyền tới tai anh trai và chị dâu của Se Ri ngay sau đó.

Chuyện Se Ri đưa "trai lạ" về nhà đã bị vị bác sĩ kể lại cho anh trai và chị dâu của cô biết.

Tức giận vì chuyện của Jung Hyuk bị đâm lén ngay trên "địa bàn" của mình, Yoon Se Ri như một "chị đại" thứ thiệt khi gặp mặt một nhóm giang hồ nhờ điều tra, trong đó có rất người Trung Quốc hiện đang thuê căn hộ của của cô. Tại đây, nữ tài phiệt đã nhắc tới chuyện một nhóm người vừa nói được tiếng Hàn lẫn Trung đánh lén một người đàn ông ưa nhìn chính là Jung Hyuk.

Ngoài ra, nữ tài phiệt cũng đưa ra điều kiện vô cùng hậu hĩnh chính là sẽ miễn phí hoàn toàn tiền nhà nếu như tìm ra được đám người đã đánh lén Jung Hyuk cũng như tung tích của Jo Chul Kang.

Se Ri hóa "chị đại" siêu ngầu, yêu cầu nhóm giang hồ tìm ra tung tích những kẻ đã đánh Jung Hyuk.

Chưa dừng lại ở đó, Se Ri cũng đã tìm đến Su Chan - người đã bán bảo hiểm cho cô đã không từ bỏ hy vọng tìm kiếm cô trong khoảng thời gian nữ tài phiệt mất tích. Tại đây, Se Ri đã chiêu mộ Su Chan về công ty mình làm với mức lương gấp 3 lần. Đối với nữ tài phiệt, Su Chan hay chàng trợ lý là những người mà cô rất quý trọng và hứa sẽ đền đáp công ơn vì hơn hết những người này đều rất lo lắng, quan tâm khi cô mất tích, hơn hẳn những người anh trai trong gia đình lúc nào cũng muốn cô "biến mất".

