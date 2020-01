"Crash Landing On You" tập 10: Tính mạng Son Ye Jin bị đe dọa, Hyun Bin vội vàng khăn gói sang Nam Hàn

Tiếp nối diễn biến tập trước sau khi Se Ri (Son Ye Jin) được Jung Hyuk (Hyun Bin) tiễn về nước, tập 10 Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) chủ yếu tập trung về cuộc sống của nữ tài phiệt ở quê nhà.

Vừa trở về, Se Ri đã nhanh chóng dẹp loạn lục đục nội bộ công ty. Không những công bố đến cả nước về sự trở về của mình mà cô còn đòi lại cả công ty mà mình gầy dựng từ tay người chị dâu.

Vì không tìm thấy tin tức của Se Ri, công ty đã lập hẳn bài vị cho cô nàng.

Nữ tài phiệt dằn mặt chị dâu vì muốn giành lấy công ty của cô.

Trong một diễn biến khác, Jung Man Bok bất ngờ kể cho Jung Hyuk biết về cái chết của anh trai Lee Mo Hyuk. Theo đó, chính Jo Chul Kang đã ép buộc Man Bok nghe lén thông tin của Mo Hyuk sau đó báo lại anh ta để tìm cách trừ khử. Tại đây, Man Bok cũng đã trao trả lại kỉ vật là chiếc đồng hồ và cả đoạn băng cuối cùng ghi lại cuộc nói chuyện của Mo Hyuk cho Jung Hyuk.

Cũng nhờ những chứng cứ này mà Jo Chul Kang bị tòa án phán quyết tước chức vị và bắt giam. Tuy nhiên không lâu sau đó, hắn ta lại được đám đàn em hậu thuẫn và cứu thoát ngay trên đường đến tù giam. Vừa chạy thoát, việc đầu tiên Chul Kang làm chính là gửi lời đe dọa giết Se Ri đến Jung Hyuk và khẳng định sẽ tới Nam Hàn để trả thù.

Jung Man Bok bất ngờ vạch tội Jo Chul Kang, tiết lộ cho Jung Hyuk biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai chàng quân nhân.

Jo Chul Kang được đám đàn em hậu thuẫn và giải cứu khi trên đường đến trại giam.

Jung Hyuk nhận được tối hậu thư giết chết Se Ri được gửi từ Jo Chul Kang.

Vì quá lo lắng cho sự sống của Se Ri, Jung Hyuk đã liều mạng, khăn gói sang Nam Hàn để bảo vệ người thương cũng như tìm Jo Chul Kang trả thù cho những việc mà hắn ta đã gây ra. Đúng là duyên trời, giữa đất trời Seoul đông đúc, Jung Hyuk đã tìm thấy Se Ri. Tại đây, cả hai đã có cuộc hội ngộ vô cùng xúc động sau bao ngày xa cách. Tuy nhiên, cũng chính vì việc Jung Hyuk bất chấp tính mạng sang đến tận Nam Hàn đã khiến bố anh vô cùng tức giận và ra lệnh cho cấp dưới phải đem con trai ông trở về nước càng sớm càng tốt.

Jung Hyuk và Se Ri đã được trùng phùng sau bao ngày xa cách.

Được biết, ngay sau tập 10 phát sóng, rating của tập phim tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả khi đạt 14.6%, tăng thêm 3.1% so với tập trước. Đón xem tập 10 Crash Landing On You phát sóng vào lúc 20g00, ngày 19/1 trên kênh tvN.