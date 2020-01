Rộ tin "mợ chảnh" Jun Ji Hyun làm cameo trong phim của Hyun Bin và Son Ye Jin: Bộ đôi "Vì sao đưa anh tới" tái hợp?

Cách đây ít ngày, thông tin "cụ giáo" Kim Soo Hyun làm cameo trong phim Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đóng cùng với Hyun Bin và Son Ye Jin khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Trong khi thông tin về vai diễn của Kim Soo Hyun vẫn còn được nhà sản xuất giữ bí mật thì mới đây, khán giả bất ngờ phát hiện "mợ chảnh" Jun Ji Hyun cũng sẽ góp mặt trong Crash Landing On You với vai trò cameo.

Sau khi tra thông tin những bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun...

... cư dân mạng phát hiện Kim Soo Hyun và "mợ chảnh" Jun Ji Hyun đều sẽ góp mặt trong Crash Landing On You với vai trò khách mời.

Nói về mối duyên nợ của Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun, cả hai từng hợp tác với nhau tạo nên "cú nổ" trong siêu phẩm My Love From The Star (Vì sao đưa anh tới) được phát hành hồi năm 2016. Vì sao đưa anh tới cũng chính là bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun, thế nên sự góp mặt của Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun trong Crash Landing On You cho thấy tác phẩm mới của nữ biên kịch này không phải là một bộ phim tầm thường.

Nếu tin đồn Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun cùng góp mặt trong Crash Landing On You là sự thật, đây sẽ là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi sau 4 năm kể từ siêu phẩm Vì sao đưa anh tới.

Crash Landing On You là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của nữ tài phiệt người Nam Hàn tên Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và chàng sĩ quan Bắc Hàn tên Lee Jung Hyuk (Hyun Bin). Trong một lần nhảy dù, Se Ri đã phải đáp xuống trên lãnh thổ Bắc Hàn vì điều kiện thời tiết và tình cờ được chàng quân nhân Jung Hyuk giải cứu. Trong quá trình Jung Hyuk giúp Se Ri che giấu thân phận và bảo vệ cô, hai người đã dần nảy sinh tình cảm.

Mặc dù chỉ mới lên sóng 6 tập phim, tuy nhiên Crash Landing On You đã tạo được hiệu ứng rất lớn khi rating trong tập mới nhất đạt 9,2%, cho thấy đây sẽ là siêu phẩm mới của đài tvN sau hàng loạt dự án truyền hình thất bại.



Crash Landing On You do bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đảm nhận đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Liệu rằng, nếu Jun Ji Hyun cũng sẽ góp mặt trong Crash Landing On You, biên kịch Park Ji Eun sẽ liên kết "mợ chảnh" - "cụ giáo" với bộ đôi diễn viên chính Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin) như thế nào? Đón xem những tập tiếp theo của Crash Landing On You sẽ phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên đài tvN.