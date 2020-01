"Crash Landing On You": Hyun Bin mặt bơ phờ, tay chống lưng vì quá đau nhưng vẫn phải quay phim liên tục

Lựa chọn cách ghi hình và phát sóng cuốn chiếu, ekip Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) vẫn đang tích cực thực hiện các cảnh quay. Tuy nhiên, việc phim bị trì hoãn do điều kiện thời tiết không thuận lợi hồi đầu tháng qua đã khiến dàn diễn viên phải đẩy nhanh tiến độ để kịp lên sóng.

Mới đây nhất, loạt ảnh chụp lại Hyun Bin mặt bơ phờ khi phải quay phim lúc giữa đêm khuya, tay chống lưng vì đau được người hâm mộ chụp lại và nhanh chóng lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội.

Hyun Bin mặt bơ phờ khi phải quay hình lúc giữa đêm.

Hình ảnh nam diễn viên liên tục chống lưng đau khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Phần lớn các phim truyền hình Hàn phát sóng cuối năm cũ, đầu năm mới đều được ghi hình trong tình trạng thời tiết lạnh, rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, các diễn viên chỉ được khoác trên mình lớp áo khá mỏng. Dù đã có sự hỗ trợ của các vật dụng giữ ấm, thế nhưng việc phải liên tục làm việc, thậm chí có những ngày phải quay phim đến tận sáng hôm sau đã khiến cho sức khỏe của dàn diễn viên gặp ảnh hưởng xấu.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi và phải làm việc liên tục chính là nguyên nhân khiến sức khỏe của diễn viên bị ảnh hưởng.

Đáp lại sự chăm chỉ của dàn diễn viên cùng ekip sản xuất, Crash Landing On You vẫn đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả với mức rating ngày càng tăng. Nếu như ở tập mở đầu, phim chỉ đạt chưa tới 6.1%, thì đến thời điểm hiện tại Crash Landing On You đã được 14.6% cho tập 10 phát sóng hồi cuối tuần qua.

Crash Landing On You với sự góp mặt của bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn đang tiếp tục nhận được sự yêu thích của khán giả.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Crash Landing On You phát sóng vào 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.