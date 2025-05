Gã khổng lồ nông nghiệp toàn cầu

Nhiều năm liền dẫn đầu thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods), dưới sự điều hành của gia tộc người Thái gốc Hoa Chearavanont, đã củng cố vị thế của mình như một biểu tượng mẫu mực của nền nông nghiệp Thái Lan và là một thế lực toàn cầu.

Với lịch sử kinh doanh kéo dài một thế kỷ của Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group), CP Foods không chỉ là nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi hàng đầu mà còn là một tập đoàn tích hợp sâu rộng từ trang trại đến bàn ăn, định hình bức tranh ngành thực phẩm toàn cầu.

Các sản phẩm của CP Foods

Được thành lập vào năm 1978, CP Foods nhanh chóng khẳng định mình là công ty nông nghiệp và thực phẩm lớn nhất Thái Lan. Từng bước, công ty mở rộng hoạt động ra quốc tế, xây dựng một mạng lưới đầu tư và hoạt động trải khắp 17 quốc gia và xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia trên năm châu lục. Điều này đã giúp CP Foods duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi trong nhiều năm.

Theo xếp hạng của WATTPoultry, một tạp chí uy tín trong ngành chăn nuôi của Canada, sản lượng hàng năm của CP Foods đạt con số khổng lồ 27,6 tỷ tấn. Con số này vượt xa các đối thủ lớn khác như Cargill (19,6 tỷ tấn), De Heus (9 tỷ tấn) hay Nutreco (9 tỷ tấn), minh chứng cho quy mô và năng lực sản xuất vượt trội của tập đoàn.

Không chỉ có chăn nuôi

Mặc dù giữ vị trí quán quân về sản lượng thức ăn chăn nuôi, điều đáng chú ý là doanh thu từ lĩnh vực này chỉ chiếm khoảng một phần tư tổng doanh thu của CP Foods. Lĩnh vực chăn nuôi (Farm) mới là mảng kinh doanh cốt lõi, đóng góp tới 54% tổng doanh thu của công ty. 21% còn lại đến từ mảng chế biến thực phẩm (Food), cho thấy một chiến lược kinh doanh đa dạng và tích hợp theo chiều dọc, từ sản xuất nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng.

Sự đa dạng này giúp CP Foods linh hoạt hơn trước những biến động của thị trường. Ngay cả khi thị trường chủ chốt như Trung Quốc đối mặt với suy giảm doanh thu vào năm 2021, CP Foods vẫn ghi nhận tổng doanh số lên đến 15,9 tỷ USD. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh và bù đắp hiệu quả từ các thị trường và lĩnh vực kinh doanh khác.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là vào năm 2024, CP Foods đã báo cáo lợi nhuận tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 467% so với năm trước, vượt hơn 19 tỷ Baht. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hoạt động kinh doanh ở thị trường nước ngoài và việc quản lý chi phí hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh giá thịt lợn ở một số thị trường quốc tế có sự phục hồi.

CP Foods hoạt động ở thị trường quốc tế như thế nào?

Thái Lan, quốc gia quê nhà, vẫn là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho CP Foods, chiếm khoảng 31%. Tuy nhiên, đáng chú ý là phần lớn doanh thu, tới 64%, đến từ các nhánh hoạt động tại các thị trường quốc tế, và 6% còn lại là từ xuất khẩu. Điều này khẳng định chiến lược mở rộng toàn cầu mạnh mẽ của tập đoàn.

CP Foods tiếp tục củng cố sự hiện diện của mình trên trường quốc tế thông qua các thương vụ mua lại chiến lược. Điển hình là việc mua lại Bellisio Foods, một trong những nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh lớn nhất Hoa Kỳ với giá trị 1 tỷ USD, và Westbridge Foods, một nhà sản xuất gia cầm tại Anh với doanh số hơn 300 triệu bảng. Những thương vụ này không chỉ mở rộng quy mô mà còn đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của CP Foods. Tập đoàn cũng liên tục tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là ở những khu vực có tiềm năng phát triển cao.

CP đã có mặt ở nhiều quốc gia ngoài Thái Lan

CP Foods trị giá bao nhiêu?

CP Foods hiện có định giá trên 6 tỷ USD trên sàn giao dịch Thái Lan và nắm giữ cổ phần tại 4 công ty niêm yết trên 3 sàn chứng khoán quốc tế: Chia Tai Enterprises International Ltd (Sở Giao dịch Hong Kong), Charoen Pokphand Enterprise Taiwan Co Ltd (Sàn chứng khoán Đài Loan), CP All PCL và MAKRO (Thái Lan).

Đặc biệt, vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, CP Foods đã có động thái tái cấu trúc đáng chú ý khi mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của CP Pokphand (CPP), công ty con phụ trách hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Trung Quốc, từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX). Quyết định này biến CPP thành một công ty tư nhân thuộc sở hữu 100% của CP Foods.

Theo công ty, động thái này nhằm "cho phép CPP đưa ra các quyết định chiến lược tập trung vào tăng trưởng và lợi ích dài hạn, không bị áp lực bởi kỳ vọng thị trường và giá cổ phiếu phát sinh từ việc là một công ty đại chúng." Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn và mong muốn tối ưu hóa hoạt động của CP Foods trên các thị trường chiến lược.

Nguồn: Tổng hợp