Tháng cô hồn - hay tháng 7 Âm lịch từ lâu đã gắn với nhiều kiêng kỵ và quan niệm tâm linh. Nhiều người e dè trong chuyện làm ăn, ký kết, thay đổi công việc. Tuy nhiên, Tarot không chỉ phản ánh vận khí mà còn chỉ ra lời khuyên giúp bạn biết khi nào nên tiến, khi nào nên giữ, để hạn chế rủi ro và tận dụng cơ hội.

Hãy hít một hơi thật sâu, tập trung vào câu hỏi: "Công việc của tôi trong tháng cô hồn này sẽ thế nào?", sau đó chọn 1 trong 3 lá bài dưới đây. Mỗi lá mang một thông điệp riêng, hé lộ con đường sự nghiệp của bạn trong thời điểm đặc biệt này.





Lá 1 - The Sun





Đây là dấu hiệu cực tốt. Dù tháng cô hồn thường gắn với sự thận trọng, nhưng bạn lại đón nhận nhiều tin vui về công việc. Các dự án trì trệ sẽ bắt đầu khởi sắc, cấp trên ghi nhận nỗ lực, đồng nghiệp sẵn sàng hợp tác.

Thông điệp: Tận dụng năng lượng tích cực, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới. Những bước tiến trong giai đoạn này có thể mở ra cơ hội lâu dài. Đừng để những lời đồn về "tháng xui" làm bạn chùn bước.

Lá 2 - The Hanged Man

Đây là tháng để bạn… chậm lại. Công việc có thể gặp một vài trở ngại hoặc trì hoãn ngoài ý muốn. Thay vì cố gắng thúc ép tiến độ, hãy dành thời gian quan sát, đánh giá tình hình và tìm hướng đi thông minh hơn.

Thông điệp: Kiên nhẫn và thay đổi góc nhìn sẽ giúp bạn nhận ra những cơ hội tiềm ẩn. Hãy coi khoảng lặng này như một bước chuẩn bị để bứt phá sau tháng cô hồn.

Lá 3 - Five of Pentacles





Lời cảnh báo về tài chính và áp lực công việc. Tháng này có thể xuất hiện những khoản chi bất ngờ hoặc cảm giác bị cô lập nơi làm việc. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để bạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tin cậy.

Thông điệp: Đừng ngại nhờ giúp đỡ và học cách quản lý ngân sách chặt chẽ. Vượt qua giai đoạn này, bạn sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn nhiều.

Tarot không phải để bạn lo sợ, mà để bạn chuẩn bị tốt hơn. Tháng cô hồn có thể là thử thách, nhưng cũng là cơ hội nếu bạn biết tận dụng năng lượng của mình.