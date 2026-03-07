Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vốn là dịp để nhiều công ty tổ chức các hoạt động vui vẻ như ăn nhẹ, tặng quà và gửi những lời chúc đến nhân viên nữ. Song có tặng hoa this và tặng hoa that. Mới đây, những đoạn clip một công ty ở Hà Nội thuê trai đẹp 6 múi cởi trần tặng hoa cho nhân viên nữ đã viral, thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Trong các đoạn video, nhóm nam thanh niên với ngoại hình vạm vỡ, mặc quần tây và cởi trần hoặc mặc áo phanh ngực bước vào khu vực văn phòng, lần lượt trao hoa cho các nữ nhân viên. Không khí trong phòng làm việc khá rộn ràng, nhiều người bật cười, quay video và cổ vũ khi các khách mời đặc biệt xuất hiện.

Một số nữ nhân viên khá thích thú khi nhận hoa, không ngại tương tác và chụp ảnh với những chàng trai này. Các đồng nghiệp nam trong công ty cũng đứng xung quanh cổ vũ, tạo nên bầu không khí khá náo nhiệt.

Những chàng trai 6 múi cởi trần đến tận bàn tặng hoa cho phái nữ trong công ty (Ảnh chụp màn hình/ @thinhwangg)

Một số nhân viên chụp ảnh cùng dàn trai đẹp 6 múi (Ảnh chụp màn hình/ @thinhwangg)

Tuy nhiên khi những khoảnh khắc này được chia sẻ lên mạng xã hội, ý kiến trái chiều nhanh chóng xuất hiện. Một bộ phận cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú, nhiều bình luận đòi xin địa chỉ công ty, đến nộp CV,... thậm chí là đến làm việc không ngày lễ Tết thế này thôi cũng được, miễn là được hưởng phúc lợi thú vị thế này.

Không khó để bắt gặp bình luận ứng tuyển vào công ty vì hoạt động tặng quà 8/3 này

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng hình thức chúc mừng này không phù hợp với môi trường công sở. Một số người đặt câu hỏi: Liệu việc thuê người cởi trần tặng hoa có thực sự cần thiết cho một hoạt động chúc mừng phụ nữ hay không? Họ cũng khẳng định hoạt động này khá vui nhưng sẽ vui hơn nếu những chàng trai kia mặc áo lịch sự.

“Dù thế nào vẫn thích mặc áo tặng nha”, “Em cũng vậy biết là vui thôi nhưng không phù hợp với môi trường công sở”, “Nếu mặc áo lịch sự vẫn đủ đẹp. Không nhất thiết phải cởi trần”, “Tôi không ham hố mấy cái này. Nó cứ kiểu gì ý”,... là một số bình luận không đồng tình.

Liên hệ với chủ nhân clip, người này cho biết hoạt động diễn ra vào ngày 5/3 vừa qua, người khởi xướng chính là các anh em trong công ty.

Người này cho biết thêm phản ứng của mọi người nhìn chung khá vui, không thấy ai ý kiến gì: “Sau khi nhận hoa, mọi người chụp ảnh kỷ niệm vui vẻ, một số chị em đã có gia đình thì sẽ ngại ngùng hơn một chút. Giá thuê dịch vụ này là 12 triệu đồng, 4 người, thời gian khoảng 1 tiếng”.

Về những ý kiến trái chiều, chủ nhân clip chia sẻ rằng hoạt động này chỉ đơn giản là “sít rịt” vui vui cho chị em và mọi người trong công ty, không có mục đích nào khác hay cổ vũ điều gì.

Thực tế hoạt động này không phải quá mới mẻ. Trong vài năm trước, một số công ty, hàng quán,... cũng đã sử dụng cách này để tạo không khí vui vẻ chốn văn phòng hoặc thu hút khách hàng.

Ở nước ngoài, cụ thể là các thành phố lớn của Trung Quốc, dịch vụ thuê trai đẹp phát triển đến nỗi trở thành làn sóng, được gọi bằng cái tên nửa vui nửa nghiêm túc: Kenfluencer - sự ghép giữa “Ken” (bạn trai của Barbie) và “influencer”.

Nhân vật chính là những chàng trẻ, đẹp trai, body cơ bắp và sẵn sàng biến ngoại hình thành công cụ kiếm tiền. Từ các quán lẩu có phục vụ nam cởi trần, quán cà phê chỉ tuyển barista “soái ca” đến dịch vụ cho thuê bạn trai, “nền kinh tế trai đẹp” trở thành chủ đề thu hút hàng triệu lượt bàn luận trên mạng xã hội ở xứ tỷ dân.

Một số nhà hàng ở Trung Quốc có đội ngũ nam phục vụ điển trai (Ảnh: SCMP)

Theo Jing Daily, dù chưa lan rộng toàn quốc, hiện tượng này cho thấy phụ nữ Trung Quốc ngày càng chi mạnh tay cho những trải nghiệm cảm xúc, qua đó tác động trực tiếp đến hướng tiếp thị và dịch vụ.

“Kenfluencer” không chỉ xuất hiện tại các mô hình kinh doanh ăn uống. Trên nền tảng Xianyu - vốn là chợ đồ cũ nhưng nay trở thành nơi đăng việc làm tự do - hàng loạt nghề mới dựa trên ngoại hình thu hút thanh niên: từ hỗ trợ khách du lịch, bưng bê, dọn nhà, cho tới… được thuê về sống chung với phụ nữ độc thân.

Không dừng lại ở đó, dịch vụ “cho thuê bạn trai” cũng nở rộ, từ người cùng đi mua sắm, trò chuyện cho tới “bạn đồng hành leo núi” - những người sẵn sàng cõng khách hàng nữ khi họ mệt.

Song giống ở Việt Nam, trào lưu này cũng gây tranh cãi tại Trung Quốc. Nhiều câu hỏi được đặt ra như: Liệu đàn ông có đang đối mặt với áp lực ngoại hình - điều phụ nữ đã phải chịu trong nhiều thập kỷ? Và liệu họ có trở thành công cụ tiếp thị, bị thương mại hóa trong những trải nghiệm được xây dựng để “kích thích chi tiêu”?

Còn bạn, bạn nghĩ sao về dịch vụ này?