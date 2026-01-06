Những ngày gần đây, lướt TikTok không khó để bắt gặp loạt video dạo phố đêm bằng mô tô phân khối lớn với góc quay điện ảnh, ánh đèn thành phố lấp lánh và nhân vật chính là các cô gái ngồi sau những chàng trai lái xe “như soái ca”.

Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là phía sau những khung hình lãng mạn, cool ngầu ấy không phải buổi hẹn hò ngẫu hứng, mà là một dịch vụ đang âm thầm nở rộ tại TP.HCM: thuê trai đẹp lái mô tô chở đi dạo đêm, kết hợp quay - dựng clip chuyên nghiệp.

Trend thuê trai đẹp lái moto chở đi dạo đêm ở TP.HCM, quay clip đang gây chú ý. Nguồn: Thương Nguyễn.

Theo tìm hiểu, những video "thuê trai đẹp lái mô tô quay trend, dạo phố đêm" bắt đầu xuất hiện trên TikTok từ tháng 12/2025, thu hút nhiều lượt quan tâm, tò mò. Bởi, nhiều người không nghĩ có dịch vụ này ngoài đời hoặc chỉ từng xem trên mạng, và trên hết là sự thú vị, mới mẻ.

Trend này hoạt động theo mô hình trọn gói, bao gồm di chuyển theo lộ trình đã tính toán sẵn, quay phim bằng camera hoặc gimbal, và hậu kỳ chỉnh màu, dựng clip ngắn phù hợp nền tảng video dọc.

Khi thuê, khách hàng ăn diện dịch đẹp, lựa chọn trang phục phù hợp đến, sẽ có người hướng dẫn cách ngồi sau moto, có lộ trình di chuyển. Khách hành thực hiện các cử chỉ tình cảm như ôm eo người lái xe hoặc tạo hình trái tim,... hoặc các động tác yêu thích (vẫn đảm bảo an toàn). Cùng lúc này, ê-kíp quay phim đi song hành hoặc sử dụng thiết bị chuyên nghiệp để ghi lại hình ảnh.

Nguồn: hanhdilac

Nguồn: Dream Moto

Các tuyến đường phổ biến được chọn làm bối cảnh bao gồm khu vực trung tâm, ven sông, cầu có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật hoặc phố sôi động về đêm như cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng. Ưu tiên những tuyến có ánh sáng đẹp, ít xe lớn, quay vào khung giờ thành phố vừa lên đèn hoặc không quá đông đúc.

Giá dịch vụ khoảng khoảng 1-2 triệu đồng cho một lần trải nghiệm trọn gói, bao gồm di chuyển, quay phim và dựng clip. Moto cũng có nhiều loại cho khách hàng lựa chọn.

Nhiều người bình luận phía dưới các bài đăng cho biết họ cũng có nhu cầu, muốn tìm hiểu và thử trải nghiệm dịch vụ. Nó cũng như trend trạm tỷ đang viral thời gian gần đây hay các trend chụp ảnh khác nhưng lần này lại mang tới một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Việc thuê trend này cũng thuê cả người chụp cùng (chính là người lái mô tô, nhưng không lộ mặt) nên chi phí cũng không hề rẻ, song nhiều người trẻ cho biết họ vẫn muốn thử - có 1 clip ngắn để đăng mạng hoặc lưu kỷ niệm..

Tuy nhiên, trend cũng đặt ra lo ngại về vấn đề an toàn giao thông. Hoạt động quay chụp trên cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và có thể bị xử phạt.

Trên thực tế, trào lưu này xuất phát từ Trung Quốc, đặc biệt nổi bật ở Trùng Khánh - thành phố được mệnh danh là "thủ phủ xe máy" của Trung Quốc, từ năm 2023-2024, nhưng bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2025 nhờ các video ngắn trên Douyin và Weibo, tận dụng địa hình đô thị đa tầng, đường dốc và hệ thống đèn neon đêm khuya. Trend thu hút giới trẻ tò mò về trải nghiệm điện ảnh đô thị, vượt xa nhiếp ảnh truyền thống, và đã thương mại hóa thành các gói dịch vụ chuyên nghiệp.

Ở đây, người ta thường gọi trend này là "Trend Motor Trùng Khánh" hoặc "Cưỡi motor Trùng Khánh".

Theo HK01, ban đầu đây chỉ là đam mê của các biker chuyên nghiệp khi quay cảnh lái xe đêm, lái xe cùng bạn gái,... sau đó có nhiều người tìm kiếm, liên hệ muốn trải nghiệm cảm giác ngồi sau moto, nên dần chuyển thành dịch vụ du lịch thương mại vào đêm, kết hợp với quay video chuyên nghiệp kéo dài 15-25 giây.

Nguồn: Douyin.





Thậm chí, trên đường phố ở Trùng Khánh, Trung Quốc, cũng có không ít những chàng trai xếp hàng, mời khách hàng sử dụng dịch vụ thế này.

Các clip này nhanh chóng viral trên MXH, kết hợp với khung cảnh ban đêm ở thành phố, những khung cảnh như trên phim thu hút hàng triệu lượt xem. Phổ biến đến nỗi nhiều du khách, blogger khi đến Trùng Khánh đều cho biết sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm dịch vụ này. Hơn nữa, những clip quay trend này rất dễ viral trên MXH.

Giá phổ biến 398-498 nhân dân tệ (khoảng 1,3-1,7 triệu đồng ) cho gói cơ bản, bao gồm video chỉnh sửa và ảnh hậu trường; hoặc đắt hơn (trên 1.000 nhân dân tệ - tức là hơn 3,7 triệu đồng) nếu chọn xe cao cấp như Ducati hoặc BMW.

Nhiều cô gái sẵn sàng chi tiền để có trải nghiệm này.

Quy trình thường là đặt trước ít nhất 1 ngày qua WeChat hoặc cũng có nhiều địa điểm các chàng trai thường đậu xe trên vỉa hè, treo bảng để khách du lịch đến lựa chọn. Thời gian lý tưởng: 19h-22h, tránh sau 22h do hạn chế xe máy nội đô. Video được Airdrop ngay sau buổi quay, chỉnh sửa hoàn thiện trong 1-2 ngày. Dịch vụ chuyên nghiệp hóa với đội ngũ tài xế bản địa trẻ trung, kỹ năng lái tốt, và nhiếp ảnh gia chuyên quay clip chất lượng cao, thu hút hàng nghìn du khách hàng năm.