Công ty lạ huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu: Thêm thông tin bất ngờ

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Vinam Land huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu, theo tìm hiểu của phóng viên, có một số thông tin "lạ" về doanh nghiệp này.

Công ty Cổ phần Vinam Land thành lập vào tháng 5-2018 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chuẩn bị Làm nhà. Trụ sở chính khi mới thành lập có địa chỉ trên đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Công ty Cổ phần Vinam Land gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo phát hành lô trái phiếu 1.500 tỉ đồng

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3,6 tỉ đồng, với 3 cổ đông sáng lập. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngày 8-4-2023, công ty chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh chính đến thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 18-9, một cổ đông góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chuẩn bị Làm nhà (tiền thân của Vinam Land) đã "tiết lộ" một số thông tin khá bất ngờ.

Theo người này, năm 2022, nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chuẩn bị làm nhà đã quyết định "chuyển nhượng công ty" cho một bên khác. Khi được hỏi đối tác chuyển nhượng, vị này cho biết giao hết cho kế toán làm nên không nắm cụ thể thông tin. Đồng thời khẳng định đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng với mức giá "không đáng bao nhiêu" vì quy mô công ty nhỏ.

Khi được thông báo Công ty Cổ phần Chuẩn bị Làm nhà được đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinam Land, vị này khá bất ngờ và còn hỏi "người đại diện pháp luật mới của công ty là ai?". Vị này cũng nhấn mạnh không biết bên mua công ty hoạt động trong lĩnh vực nào.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động trên địa bàn xã này không có công ty nào tên Vinam Land. "Sau khi có thông tin Công ty Cổ phần Vinam Land đóng trên địa bàn thôn Phú Quý, xã An Chấn huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu, chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy trên địa bàn xã An Chấn không có công ty nào tên Vinam Land. Cũng không có công ty nào đăng ký hoạt động ở xã có tên này. Có lẽ đây là công ty ảo" - ông Khanh xác nhận.

Cùng ngày 18-9, ông Nguyễn Hồng Khải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Chấn, cũng cho biết cả công an lẫn cán bộ thuế xã đã xác minh và khẳng định không có công ty nào tên Vinam Land đóng trên địa bàn xã.

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Vinam Land phát hành lô trái phiếu VNLCH2329001 vào ngày 23-6-2023 và hoàn tất trong cùng ngày.

Với khối lượng 15.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.500 tỉ đồng, lô trái phiếu này có kỳ hạn 72 tháng, đáo hạn vào 23-6-2029. Các thông tin khác về lô trái phiếu này như trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... đều không được Vinam Land công bố.