Công ty của Lương Bằng Quang sắp bị thu hồi giấy phép

Lương Bằng Quang là nam ca sĩ đình đám một thời, nổi lên từ những bản hit tạo dấu ấn khác biệt như Chính em, Chờ đợi quá khứ…

Sở Tài chính TPHCM vừa có thông báo về vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp đối với Công ty TNHH Lương Bằng Quang.

﻿Đây là công ty của Giám đốc Lương Bằng Quang (sinh năm 1982), chính là ca sĩ nổi tiếng với vụ việc Ngân 98. Công ty này từng có một đợt tăng vốn điều lệ từ 1,9 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng vào đầu năm 2025. Khi mới thành lập từ năm 2016, ông Lương Bằng Quang nắm 50% cổ phần, còn lại mỗi 25% thuộc về 2 cá nhân là Vỗ Đỗ Vỹ Bình và Lâm Thị Mai.

﻿Theo thông báo, cơ quan thuế TPHCM đã có đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Công ty TNHH Lương Bằng Quang từ cuối năm 2025. Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh cho biết doanh nghiệp này thuộc trường hợp quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Đây là quy định về "Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật".﻿

Lương Bằng Quang sinh năm 1982 tại TP.HCM, là ca, nhạc sĩ nổi danh một thời.

Trong suốt sự nghiệp, Lương Bằng Quang đã sáng tác gần 100 ca khúc. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lương Bằng Quang được đánh giá là nghệ sĩ toàn năng, vừa có thể sáng tác vừa ca hát, tham gia sản xuất nhạc. Nam ca sĩ từng được xướng tên tại nhiều giải thưởng danh giá Ca khúc được yêu thích của Bài hát Việt, 3 lần nhận danh hiệu Nhạc sĩ được yêu thích tại giải Làn sóng xanh…

﻿Tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò với Ngân 98 vào năm 2017. Mối tình này gây ra nhiều tranh cãi nhưng cặp đôi vẫn gắn bó bất chấp ý kiến trái chiều. Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thân mật lên mạng xã hội, đồng hành trong các sân khấu. Sau nhiều nghi vấn hợp tan, đấu tố, cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2024.